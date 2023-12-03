https://sputniknews.com.tr/20231203/ingiltereden-kizildenizdeki-tum-gemilere-uyari-1078032257.html
İngiltere’den Kızıldeniz'deki tüm gemilere uyarı
İngiltere’den Kızıldeniz'deki tüm gemilere uyarı
İngiltere Deniz Ticaret Organizasyonu (UKMTO), Kızıldeniz'in Babu'l Mendeb Boğazı yakınlarında dron ve insansız hava aracı (İHA) faaliyeti ve ‘olası patlamaya’... 03.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-03T16:19+0300
2023-12-03T16:19+0300
2023-12-03T16:19+0300
israil- filistin çatışması
ortadoğu
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kızıldeniz
israil
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husiler
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UKMTO açıklamasında, "Babu'l Mendeb Boğazı civarında Yemen yönünden gelen olası patlama dahil dron faaliyetine ilişkin raporlar alındı" ifadesi kullanıldı.Açıklamada, civardaki gemilere dikkatli olmaları ve herhangi şüpheli faaliyeti UKMTO'ya bildirmeleri çağrısı yapıldı.İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasının ardından Yemen'deki İran destekli Husiler, 19 Kasım'da İsrailli şirketlere ait gemileri hedef alma tehdidinde bulunmuştu.30 Kasım’da açıklama yapan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Yemen'de İran destekli Husilerin kontrol ettiği bölgelerden fırlatılan bir kamikaze dronu Kızıldeniz üzerinde düşürdüğünü bildirmişti.İsrail ordusu, 26 Kasım'da, Kızıldeniz'den ülkeye doğru ilerleyen bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231130/ingiltereden-basra-korfezine-6-askeri-gemi-1077951430.html
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ortadoğu, abd, ingiltere, kızıldeniz, israil, yemen, husiler
ortadoğu, abd, ingiltere, kızıldeniz, israil, yemen, husiler
İngiltere’den Kızıldeniz'deki tüm gemilere uyarı
İngiltere Deniz Ticaret Organizasyonu (UKMTO), Kızıldeniz'in Babu'l Mendeb Boğazı yakınlarında dron ve insansız hava aracı (İHA) faaliyeti ve ‘olası patlamaya’ dair raporlar aldığını duyurdu.
UKMTO açıklamasında, "Babu'l Mendeb Boğazı civarında Yemen yönünden gelen olası patlama dahil dron faaliyetine ilişkin raporlar alındı" ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, civardaki gemilere dikkatli olmaları ve herhangi şüpheli faaliyeti UKMTO'ya bildirmeleri çağrısı yapıldı.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasının ardından Yemen'deki İran destekli Husiler, 19 Kasım'da İsrailli şirketlere ait gemileri hedef alma tehdidinde bulunmuştu.
30 Kasım’da açıklama yapan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM)
, Yemen'de İran destekli Husilerin kontrol ettiği bölgelerden fırlatılan bir kamikaze dronu Kızıldeniz üzerinde düşürdüğünü bildirmişti.
İsrail ordusu, 26 Kasım'da, Kızıldeniz'den ülkeye doğru ilerleyen bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurmuştu.