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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231128/pentagon-aden-korfezinde-gemiyi-ele-gecirmeye-calisanlar-husiler-degil-somalililer-1077856844.html
Pentagon: Aden Körfezi'nde gemiyi ele geçirmeye çalışanlar Husiler değil, Somalililer
Pentagon: Aden Körfezi'nde gemiyi ele geçirmeye çalışanlar Husiler değil, Somalililer
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Aden Körfezi'nde ticari bir gemiyi ele geçirme girişiminde bulunurken yakalanan silahlı 5 kişinin Husiler değil, Somalililer... 28.11.2023, Sputnik Türkiye
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israil- filistin çatışması
abd savunma bakanlığı (pentagon)
yemen
husiler
gemi
korsan
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Pentagon Sözcüsü General Pat Ryder, verdiği günlük basın brifinginde, Aden Körfezi'nde yaşanan olayla ilgili açıklamalarda bulundu.Ryder, olayın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirterek "Saldırganların Husi olmadığını biliyoruz" dedi.Yakalanan kişilerin halen USS Mason gemisinde tutulduğunu belirten Ryder, "İncelemelerimiz sürüyor ancak ilk izlenimlerimize göre bu 5 kişi, Somalili" diye konuştu.Ne olmuştu?ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ‘M/V Central Park’ isimli ticari geminin, dün Aden Körfezi'ndeki korsanlıkla mücadelede görevli güçlerden yardım istediğini belirtmişti.ABD Donanmasına bağlı ‘USS Mason (DDG 87)’ adlı destroyerin Central Park'ın yardım çağrısına yanıt verdiği ve geminin serbest bırakılmasını istediği aktarılan açıklamada, bunun üzerine gemiye çıkmış silahlı 5 kişinin küçük bir tekneyle kaçmaya çalıştığı ifade edilmişti.İstihbarat şirketi Ambrey, Zodiac şirketince işletilen İsrail bağlantılı ‘Central Park’ adlı tankerin, Aden açıklarında kimliği belirlenemeyen saldırganlar tarafından kaçırıldığını açıklamıştı.Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrailli şirketlere ait gemileri hedef alma tehdidinde bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231128/yemendeki-husiler-aden-korfezindeki-deniz-korsanligiyla-iliskileri-olmadigini-acikladi-1077847807.html
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abd savunma bakanlığı (pentagon), yemen, husiler, gemi, korsan
abd savunma bakanlığı (pentagon), yemen, husiler, gemi, korsan

Pentagon: Aden Körfezi'nde gemiyi ele geçirmeye çalışanlar Husiler değil, Somalililer

10:21 28.11.2023
© AAPentagon
Pentagon - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2023
© AA
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Aden Körfezi'nde ticari bir gemiyi ele geçirme girişiminde bulunurken yakalanan silahlı 5 kişinin Husiler değil, Somalililer olduğunu duyurdu.
Pentagon Sözcüsü General Pat Ryder, verdiği günlük basın brifinginde, Aden Körfezi'nde yaşanan olayla ilgili açıklamalarda bulundu.
Ryder, olayın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirterek "Saldırganların Husi olmadığını biliyoruz" dedi.
Yakalanan kişilerin halen USS Mason gemisinde tutulduğunu belirten Ryder, "İncelemelerimiz sürüyor ancak ilk izlenimlerimize göre bu 5 kişi, Somalili" diye konuştu.

Ne olmuştu?

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ‘M/V Central Park’ isimli ticari geminin, dün Aden Körfezi'ndeki korsanlıkla mücadelede görevli güçlerden yardım istediğini belirtmişti.
ABD Donanmasına bağlı ‘USS Mason (DDG 87)’ adlı destroyerin Central Park'ın yardım çağrısına yanıt verdiği ve geminin serbest bırakılmasını istediği aktarılan açıklamada, bunun üzerine gemiye çıkmış silahlı 5 kişinin küçük bir tekneyle kaçmaya çalıştığı ifade edilmişti.
İstihbarat şirketi Ambrey, Zodiac şirketince işletilen İsrail bağlantılı ‘Central Park’ adlı tankerin, Aden açıklarında kimliği belirlenemeyen saldırganlar tarafından kaçırıldığını açıklamıştı.
Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrailli şirketlere ait gemileri hedef alma tehdidinde bulunmuştu.
Husiler Hareketi destekçileri - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2023
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Yemen'deki Husiler, Aden Körfezi'ndeki deniz korsanlığıyla ilişkileri olmadığını açıkladı
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