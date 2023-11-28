https://sputniknews.com.tr/20231128/yemendeki-husiler-aden-korfezindeki-deniz-korsanligiyla-iliskileri-olmadigini-acikladi-1077847807.html

Yemen'deki Husiler, Aden Körfezi'ndeki deniz korsanlığıyla ilişkileri olmadığını açıkladı

Yemen'deki Husiler, Aden Körfezi'ndeki deniz korsanlığıyla ilişkileri olmadığını açıkladı

Yemen'deki İran destekli Husiler, Aden Körfezi'nde vuku bulan deniz korsanlığı olaylarıyla ilişikleri olduğuna dair iddiaları yalandı. 28.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-28T01:06+0300

2023-11-28T01:06+0300

2023-11-28T01:06+0300

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abd

abd

gazze şeridi

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Husi Müzakere Grubu ve Siyasi Büro Üyesi Abdulmelik el-Acri, X platformundaki hesabından ABD'nin Yemen'de Husilerin bulunduğu bölgeden iki balistik füzenin Aden Körfezi'ndeki bir Amerikan savaş gemisine doğru fırlatıldığı iddiasına karşı açıklama yaptı.Acri, paylaşımında, Husilerin Gazze Şeridi'nin zaferi için İsrail gemilerinden başkasını hedef almadıklarını duyurdu."ABD iddiaları, işgal altındaki bölgelerde (Arap koalisyon güçlerinin kontrolündeki bölgeler) durumun ne kadar kırılgan olduğunu gösteriyor." diyen Acri, bu bölgelerin korsanlık ve terör gruplarının eylemlerine uygun alanlar olduğunu ve bunun sorumluluğunun da Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyon güçlerinde olduğunu vurguladı.ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, pazartesi günü, Yemen'deki Husilerin kontrolünde olan bölgelerden 01.41 civarında USS Mason ve Central Park gemilerinin olduğu yöne 2 balistik füzenin ateşlendiği, balistik füzelerin gemilerden 10 mil uzaklıkta Aden Körfezi'ne düştüğü bilgisi paylaşıldı.İstihbarat şirketi Ambrey, Zodiac şirketi tarafından işletilen İsrail bağlantılı "Central Park" adlı tankerin, Aden açıklarında kimliği belirlenemeyen saldırganlar tarafından kaçırıldığını açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231011/centcom-abdnin-ucak-gemisi-taarruz-grubu-dogu-akdenize-ulasti-1076217089.html

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