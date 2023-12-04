https://sputniknews.com.tr/20231204/sii-gruplar-irak-ve-suriyedeki-abd-uslerine-saldirilarini-siklastirdi-1078047702.html
Şii gruplar, Irak ve Suriye'deki ABD üslerine saldırılarını sıklaştırdı
Şii gruplar, Irak ve Suriye'deki ABD üslerine saldırılarını sıklaştırdı
İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları sonrası Ortadoğu'daki ABD askeri tesislerini hedef alan Irak merkezli Şii gruplar, Suriye ve Irak'taki ABD üslerine... 04.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-04T10:59+0300
2023-12-04T10:59+0300
2023-12-04T10:59+0300
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Dün gündüz saatlerinde Suriye'nin Haseke bölgesi ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki üsleri hedef alan Şii gruplar, gece bu iki ülkedeki ABD üslerini bir kez daha vurdu.Irak'taki Şii silahlı grupları çatısı altında toplayan İslami Direniş Örgütü, dün gündüz saatlerinde ABD'nin Suriye ve Irak'taki askeri üslerine İHA'larla saldırı düzenlediklerini duyurdu.Örgütten yapılan açıklamada "Düşmanın Gazze'deki insanlarımıza karşı işlediği suçlara cevaben İslami Direniş Örgütü savaşçıları, Amerikan işgalcilerin Suriye'deki Green Village askeri üssüne İHA'larla saldırdı, hedefe tam isabet sağlandı" dendi.İslami Direniş Örgütü, Irak'ın batısındaki Ayn el-Esad adlı ABD üssünün de İHA'larla vurulduğunun altını çizdi.Suriye'nin kuzeydoğusundaki Harap el-Ceyir bölgesinde yer alan işgalci ABD üssüne roketli saldırı düzenleyen Şii güçler, Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki Uluslararası Erbil Havaalanı’ndaki ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerine ait üsse silahlı insansız hava aracı ile saldırı düzenlendiğini de açıklamıştı.ABD ordusunun Suriye'de 24 askeri üssü ve 4 noktası bulunuyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yoğunlaşması sonrası son haftalarda ABD'nin Suriye ve Irak'taki üsleri sıkça hedef alınmaya başladı.ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü General Patrick Ryder, ABD'nin bölgedeki çıkarlarını ve personelini savunmak için meşru müdafaa hakkını kullanarak saldırılara cevap vermeye hazır olduğu uyarısında bulundu ancak bu uyarı bölgedeki silahlı grupları durdurmadı.
https://sputniknews.com.tr/20231203/irak-ve-suriyedeki-abd-uslerine-saldiri-1078038049.html
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ortadoğu, abd, suriye, irak, israil, filistin
ortadoğu, abd, suriye, irak, israil, filistin
Şii gruplar, Irak ve Suriye'deki ABD üslerine saldırılarını sıklaştırdı
İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları sonrası Ortadoğu'daki ABD askeri tesislerini hedef alan Irak merkezli Şii gruplar, Suriye ve Irak'taki ABD üslerine son 24 saatte ikinci kez saldırdı.
Dün gündüz saatlerinde Suriye'nin Haseke bölgesi ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki üsleri hedef alan Şii gruplar, gece bu iki ülkedeki ABD üslerini bir kez daha vurdu.
Irak'taki Şii silahlı grupları çatısı altında toplayan İslami Direniş Örgütü, dün gündüz saatlerinde ABD'nin Suriye ve Irak'taki askeri üslerine İHA'larla saldırı düzenlediklerini duyurdu.
Örgütten yapılan açıklamada "Düşmanın Gazze'deki insanlarımıza karşı işlediği suçlara cevaben İslami Direniş Örgütü savaşçıları, Amerikan işgalcilerin Suriye'deki Green Village askeri üssüne İHA'larla saldırdı, hedefe tam isabet sağlandı" dendi.
İslami Direniş Örgütü, Irak'ın batısındaki Ayn el-Esad adlı ABD üssünün de İHA'larla vurulduğunun altını çizdi.
Suriye'nin kuzeydoğusundaki Harap el-Ceyir bölgesinde yer alan işgalci ABD üssüne roketli saldırı düzenleyen Şii güçler, Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki Uluslararası Erbil Havaalanı’ndaki ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerine ait üsse silahlı insansız hava aracı ile saldırı düzenlendiğini de açıklamıştı.
ABD ordusunun
Suriye'de 24 askeri üssü ve 4 noktası bulunuyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yoğunlaşması sonrası son haftalarda ABD'nin Suriye ve Irak'taki üsleri sıkça hedef alınmaya başladı.
ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü General Patrick Ryder, ABD'nin bölgedeki çıkarlarını ve personelini savunmak için meşru müdafaa hakkını kullanarak saldırılara cevap vermeye hazır olduğu uyarısında bulundu ancak bu uyarı bölgedeki silahlı grupları durdurmadı.