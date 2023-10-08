Gazze'ye hava saldırıları devam ediyor | İsrail, Ulusal İslam Bankası'nı vurdu

İsrail-Gazze hattında gün boyu çatışma ve bombardıman yaşandı. Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda ölenlerin sayısı 400'ü aştı. İsrail'de Hamas'ın saldırısında ölenlerin sayısı ise 700'ü geçti. İsrail, Gazze'deki Ulusal İslam Bankası'nı vurdu, bombardıman sürüyor.

Gazze'den İsrail bölgelerine sızan silahlı grup, Sderot kentinde bir polis merkezini ele geçirdi. Gazze'den İsrail yönüne roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

Gazze Sağlık Bakanlığı son yaptığı açıklamada "İsrail'in saldırılarında 78'i çocuk 413 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 2 bin 300 kişi yaralandı" ifadelerine yer verdi.

İsrail, Gazze'deki Ulusal İslam Bankası'nı vurdu

İsrail'in Gazze'deki Ulusal İslam Bankası'nı vurduğu bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze'nin merkezinde yer alan Er-Rimal semtindeki Ulusal İslam Bankası merkezini vurdu.

Saldırının düzenlendiği noktaya yakın vatandaşlara ait evler ve mülkler büyük zarar gördü, bombardıman neticesinde bölgede yangın çıktı.

Gazze'deki Filistin bankalarından biri olan Ulusal İslam Bankası, Merkez Bankası görevini üstlenen Filistin Para Otoritesine bağlı olmayan, Hamas yönetiminde bir yapı.

700'ün üzerinde İsrailli hayatını kaybetti

İsrail basını, Filistinli unsurların saldırısında ölen İsrailli sayısının 700'e çıktığını açıkladı.

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonu ve diğer medya organları, Filistinli gruplarca dün başlatılan ve bugün de devam eden saldırılarda ölen İsraillilere ilişkin güncel bilgileri paylaştı.

Buna göre dünden bu yana devam eden saldırılarda 700 İsrailli hayatını kaybetti, 2 bin 150 kişi yaralandı.

Haberde, yaralıların 300'ünün durumunun kritik olduğu kaydedildi.

İsrail'den Olağanüstü Hal Hükümeti

İsrail Yayın İdaresi'nin aktardığına göre, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, "Olağanüstü hal hükümetini oluşturmanın zamanı geldi" dedi.

Hizbullah'tan ABD'ye uyarı