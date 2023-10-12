https://sputniknews.com.tr/20231012/abd-disisleri-bakani-blinken-israilde-1076263496.html

ABD Dışişleri Bakanı Blinken İsrail'de

ABD Dışişleri Bakanı Blinken İsrail'de

ABD basınındaki haberlere göre Blinken'in Tel Aviv'de İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog ve Başbakan Benyamin Netanyahu'yla görüşmesi, daha sonra Şeria... 12.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-12T10:31+0300

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İsrail ve Filistin arasında yaşanan çatışmaların 6. gününde, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken İsrail'e gitti.İsrail Başbakanı Netanyahu ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüşecek olan Blinken'in, İsrail'in ardından Ürdün'ün başkenti Amman'a geçeceği bildirildi.Blinken, İsrail ziyareti için ABD'den ayrılmadan önce 'İsrail'e destek' mesajı vermişti.Blinken, "İsrail'in kendini savunmak için ihtiyaç duyduğu her şeye sahip olmasını sağlayacağız, İsrail halkına da destek vereceğiz. Önemli miktarda askeri yardım çoktan yola çıktı" ifadesinde bulunmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20231012/lavrov-rusya-ateskes-sonrasi-filistin-devletinin-kurulmasini-umuyor-1076262400.html

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antony blinken, abd, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, mahmud abbas, benyamin netanyahu, isaac herzog