Doğal afetler, seçimler, krizler: 2023 yılında Dünya neleri konuştu?

2023 yılında dünya nelere şahit oldu, hangi ülkeler nasıl süreçlerden geçti? Siyasi, ekonomik, toplumsal ve bilimsel gelişmeleriyle Sputnik'in hazırladığı... 31.12.2023

2023'te neler oldu?

1 OCAKHırvatistan, Schengen ve Euro bölgelerine dahil olduHırvatistan yeni yıl ile birlikte, Avrupa Birliği içinde sınır kontrolü olmadan seyahat imkanı sağlayan Schengen Bölgesi'ne dahil oldu. Ülkede 28 yıldır kullanılan para birimi kuna'nın yerini de euro aldı.AB dönem başkanlığı İsveç'e geçti1 Ocak 2022’de Fransa ile başlayan üçlü Dönem Başkanlığı’nda (trio), Çekya’nın dönem süresinin 31 Aralık 2022 tarihinde sona ermesiyle birlikte, AB Konseyi Dönem Başkanlığı, 1 Ocak 2023 itibarıyla altı aylığına İsveç’e geçti.2 OCAK2023’ün ilk saldırısı: İsrail, Şam'a hava saldırısı düzenledi, 2 Suriye askeri hayatını kaybettiİsrail'in saat 02.00 sularında Suriye'nin başkenti Şam'a yönelik düzenlediği hava saldırısında 2 Suriye askerinin yaşamını yitirdiği, 2 askerin de yaralandığı bildirildi.3 OCAKMeksika’da yüksek mahkemeye ilk kez kadın başkan seçildiMeksika’da Norma Pina Hernandez, Ulusal Yüksek Adalet Divanı (SCJN) Başkanı oldu. Hernandez, yüksek mahkemenin ilk kadın başkanı olarak kayıtlara geçti.4 OCAKAlmanya, Polonya'nın 2. Dünya Savaşı'na ilişkin tazminat talebini reddettiPolonya Dışişleri Bakanlığı, Almanya'dan istenen savaş tazminatına ilişkin 'konunun kapandığına' dair yanıt aldıklarını açıkladı.5 OCAKİsrail hapishanelerinde en uzun süre kalan Filistinli tahliye edildiFilistin Esirler Cemiyeti, yaptığı yazılı açıklamada, mahkumiyetini tamamlayan Yunus'un tahliye edildiğini belirtti. Açıklamada, İsrail tarafından 6 Ocak 1983'te gözaltına alınan Filistinliye müebbet hapis cezası verildiği, bu sürenin de 40 yıl olarak belirlendiği ifade edildi. Aralık 1956'da dünyaya gelen Yunus, 27 yaşında girdiği demir parmaklıkların arkasından 67 yaşında çıkmış oldu.Yılın ilk görüşmesi: Erdoğan ile Putin görüşmesinde Ukrayna krizi ve Suriye dahil bölgesel konular ele alındıCumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki yılın ilk telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşmede enerji, Türkiye-Rusya ilişkileri ile Ukrayna krizi ve Suriye dahil bölgesel konular ele alındı.Emerit Papa 16. Benedict Vatikan'daki cenaze töreniyle defnedildiVatikan'da 31 Aralık'ta vefat eden 95 yaşındaki Emerit Papa 16. Benedict, San Pietro Meydanı'nda düzenlenen cenaze töreninin ardından San Pietro Bazilikası'nın altında bulunan ve diğer eski papaların gömülü olduğu mezarlar odasında defnedildi.7 OCAKABD Temsilciler Meclisi Başkanı, 15 turun sonunda belli oldu: Görevi sadece 9 ay sürebildiABD'de 8 Kasım 2022'deki ara seçimlerin ardından Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisinde başkan seçimleri 15. turun sonunda sonuçlandı. Cumhuriyetçilerin çoğunluk lideri Kevin McCarthy, Temsilciler Meclisi'nin yeni başkanı oldu. Başkan, 10 Ocak’ta görevine başladı. Fakat görev süresi sadece 9 ay sürecek ve 3 Ekim'de koltuğundan alınacaktı.8 OCAKBrezilya'da Kongre binasını Bolsonaro yanlıları basmıştı: Bina zorlukla geri alındıBrezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Kongre, Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme'yi basan göstericilere müdahale emri verdi, 300 gösterici gözaltına alındı. Kongre binası saatler sonra Bolsonaro yanlılarından geri alındı. Bolsonaro yaşananların doğru olmadığını açıkladı, ABD seçilen başkan Lula'ya destek verdi. 22 Ocak’ta ise Lula da Silva, Ulusal Kongre baskınında ihmali olduğu gerekçesiyle Ordu Komutanı General Julio Cesar de Arruda'yı görevden aldı.9 OCAKİsrail, Filistin bayrağını yasakladıİsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, kamuda Filistin bayrağı asılmasının yasaklanması için polise talimat verdi.10 OCAKABD Temsilciler Meclisi yeni kurallarla görevine başladıCumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu ABD Temsilciler Meclisi'nde önemli değişiklikler içeren yeni meclis iç tüzüğü kabul edildi. Tüzüğe göre, Meclis başkanının görevden alınması için artık yalnızca bir üyenin oylama çağrısı yeterli sayılıyor.NATO ve AB, Rusya ile Çin'e karşı işbirliğinin artırılması için ortak bildiri imzaladıNATO ile Avrupa Birliği arasında Rusya ve Çin'e karşı işbirliğinin artırılması, Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi, iki taraf arasındaki işbirliğinin bir sonraki seviyeye taşınması amacıyla ortak bildiri imzalandı.İsviçre Merkez Bankası, 115 yıllık tarihindeki en büyük zararı açıkladıİsviçre Merkez Bankası (SNB), sermaye piyasalarındaki yüksek dalgalanmaların etkisiyle geçen yıl 132 milyar İsviçre frangı (143 milyar dolar) zarar açıkladı. Rakam, SNB'nin 115 yıllık tarihindeki en büyük zararı olarak öne çıktı.ABD Başkanı Biden'ın eski kişisel ofisinde 'gizli belgeler' bulunduABD Başkanı Biden'ın eski kişisel ofisinde başkan yardımcılığı yaptığı dönemden kalma, devlete ait 'gizli belgeler' bulundu.11 OCAKİran'da İngiltere adına casuslukla suçlanan eski Savunma Bakan Yardımcısı idama mahkum edildiİran İstihbarat Bakanlığı, kesinleşmiş idam cezasına mahkum edilen eski Savunma Bakan Yardımcısı Ali Rıza Ekberi'nin, ülkenin hassas ve stratejik merkezlerinin bilgilerini İngiliz Gizli İstihbarat Servisi'ne aktardığının tespit edildiğini açıkladı.Elon Musk kaybettiği servetle Guinness Rekorlar Kitabı’na girdiDünyanın en zengin iş insanlarından Elon Musk, bir yıl içinde kaybettiği 182 milyar dolar ile tarihteki en büyük kişisel servet kaybına uğradı. Musk, bu kayıpla Guinness Dünya rekorunu kırdı.12 OCAKBiden'ın Delaware'deki konutunda çok sayıda 'gizli belge' bulunduABD Başkanı Joe Biden'ın, 2 Kasım 2022'de Washington'daki Penn Biden Diplomasi ve Küresel Katılım Merkezi'ndeki ofisinde 'gizli' belgelerin bulunmasının ardından Biden'ın Delaware'deki konutunda bir dizi yeni 'gizli belge' daha bulundu. 'Gizli' ibaresi taşıyan bu belgelerin Biden'a ait bazı kişisel ve siyasi dokümanların arasında bulunduğu bildirildi. 14 Ocak’ta ise Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden’ın Delaware’deki evinden 5 ‘gizli’ ibareli belge daha çıktığını duyurdu.​​​​​​​13 OCAKİsveç, Türkiye'nin 4 iade talebini daha reddettiİsveç'te FETÖ soruşturması firarisi 4 şüphelinin, Yüksek Mahkeme tarafından Türkiye'ye iadesinin reddine ilişkin karar, aralık ayında İsveç hükümeti tarafından onaylandı. FETÖ soruşturmasının firari şüphelisi Bülent Keneş'in Türkiye'ye iadesi talebi de 19 Aralık 2022'de Yüksek Mahkeme tarafından reddedilmişti. Türkiye, İsveç’e ‘terörle mücadelede atılması gereken adımları atmadığı takdirde’ NATO’ya üyeliği için veto vereceğini açıklamıştı.14 OCAKBrezilya'da Kongre baskınında rolünün olduğu gerekçesiyle Bolsonaro hakkında soruşturma başlatıldıBrezilya'da Yüksek Mahkeme, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkında Kongre baskınını ‘kışkırttığı’ suçlamasıyla soruşturma başlatılmasına karar verdi. Ülkede 2022’nin sonunda seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri, önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmış, ardından da ordu karargahlarının önünde düzenledikleri gösterilerde silahlı kuvvetleri Lula'nın devlet başkanlığı görevini devralmasına karşı müdahaleye çağırmıştı.15 OCAKHırvatistan'da sadece euro kullanılmaya başlandıHırvatistan'da resmi para birimi euro oldu. 2024'te ise Hırvatistan Ulusal Bankası'nda bu uygulamaya geçilmesi bekleniyor. Avrupa Birliği'nin (AB) en genç üyelerinden Hırvatistan, 1 Ocak itibarıyla hem Şengen hem de Euro Bölgesi'ne dahil olmuştu.16 OCAKNepal’de uçak kazası nedeniyle ulusal yas ilan edildiNepal'de bilinen 68 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının ardından Başbakan Pushpa Kamal Dahal ulusal yas ilan edildiğini duyurdu. Everest de dahil olmak üzere dünyanın en yüksek 14 dağından sekizine ev sahipliği yapan Nepal’de, 2000 yılından bu yana yaklaşık 350 kişi uçak veya helikopter kazalarında öldü.17 OCAKVietnam Devlet Başkanı Phuc istifa ettiVietnam'da Devlet Başkanı Nguyen Xuan Phuc'un görevinden istifa ettiği bildirildi. Partiden yapılan açıklamada, Phuc'un görevinden istifa edip emekli olmaya karar verdiği, partinin de yönetmelikleri ve kanunları göz önünden bulundurarak istifayı kabul ettiği belirtildi.20 OCAKFransa'da emeklilik reformuna karşı protestolara 1 milyondan fazla kişi katıldıFransa’nın çeşitli kentlerinde düzenlenen emeklilik reformu karşıtı protestolara, resmi kaynaklara göre 1 milyondan fazla kişi katıldı.21 OCAKİslam ve göç karşıtı Rasmus Paludan, Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yaktıİslam ve göç karşıtı Rasmus Paludan, Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği binası önünde Kur’an-ı Kerim yaktı. Paludan, Kur’an-ı Kerim’i yakmadan önce bir konuşma da yaptı. Paludan’ın bu eylemi, NATO üyeliği için Türkiye’nin onayını bekleyen Stockholm ile Ankara arasındaki ilişkilere yeni bir kriz daha ekledi. Ankara, İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson’ın Türkiye’ye 27 Ocak’ta yapacağı ziyareti iptal etti.27 OCAKAzerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı düzenlendi, 1 kişi hayatını kaybettiİran'ın Tahran kentindeki Azerbaycan Büyükelçiliği'ne silahlı bir kişi ateş açtı, bir kişiyi öldürdü ve iki kişiyi yaraladı. Azerbaycan saldırıyı ‘terör eylemi’ olarak nitelendirdi.28 OCAKÇekya'da cumhurbaşkanlığı seçimini eski Genelkurmay Başkanı Pavel kazandıÇekya'da ikinci turu düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimini, resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 57 ile eski Genelkurmay Başkanı Petr Pavel kazandı.1 ŞUBATABD'li senatör Chris Van Hollen, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri onaylanmazsa Türkiye’ye F-16 onayı vermeyeceğini söylediABD'de Demokrat Partili Maryland Senatörü Chris Van Hollen, Türkiye’nin 'vefasız bir müttefik' olduğunu savunarak, "Türkiye yeni F-16 satışını ya da kit yenilemeyi hak etmiyor" ifadelerini kullandı. Senatör, "Başkan Joe Biden'ın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği onaylanmadan F-16 satışına izin vermesi olasılığını düşük görüyorum" dedi.İngiltere’de son yılların en büyük grevine gidildi: 500 bin kamu çalışanı iş bıraktıİngiltere'de kamu işçilerinin de aralarında bulunduğu yarım milyon kişi, iyileştirilmiş çalışma şartları için greve gitti. Grevde binlerce öğretmen ve demiryolu çalışanları da yer aldı.3 ŞUBATABD hava sahasına giren Çin ‘balonu’ iki ülke arasında krize neden olduPentagon yetkilileri Çin'e ait balonunun ABD, Kanada ve Latin Amerika'nın hava sahaları üzerinde uçtuğunun tespit edildiğini açıkladı. Öte yandan Çin de, sanılanın aksine bunun bir istihbarat balonu değil kendilerine ait bir meteoroloji zeplini olduğunu söyleyerek 'üzgün olduklarını' açıkladı. Fakat ABD makanmları bu açıklama ile tatmin olmayarak uzun bir süre ‘Çin balonu’ polemiğini dünya gündeminden düşürmedi. 4 Şubat’ta ise Çin’e ait balon ABD tarafından vurularak düşürüldü.6 ŞUBATTürkiye’de yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler için dünya liderleri diplomasi trafiği yürüttüTürkiye’de yaşanan ve Suriye’yi de etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremler için pek çok dünya liderinden açıklama geldi. Tüm dünyanın gündemine oturan felakette arama kurtarma çalışmaları için harekete geçen ülkeler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arıyarak taziyelerini iletti.9 ŞUBATGüney Kore tarihinde ilk yaşandı, bir bakan görevinden azledildiGüney Kore Ulusal Meclisi, İçişleri Bakanı Lee Sang-min'in 29 Ekim 2022'de Itaewon bölgesinde yaşanan ve 159 kişinin hayatını kaybettiği izdihamla ilgili sorumluluğu bulunduğu gerekçesiyle görevden alınması yönünde karar aldı.16 ŞUBATÇin lideri Şi, 7 yıl aradan sonra İran’ı ziyaret ettiÇin Devlet Başkanı Şi Cinping, 2016'dan beri ilk defa İran'a resmi ziyaret düzenledi. Söz konusu ziyaret 3 gün sürdü.21 ŞUBATRusya, ABD ile imzalanan nükleer silahsızlanma anlaşmasının askıya alındığını duyurduRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 2010 yılında ABD ile imzaladıkları nükleer silahsızlanma anlaşmasının askıya alındığını açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Yeni Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması'na (START) katılımı askıya alması hakkında konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'nın ana amacının nükleer paritenin korunacağından emin olmak olduğunu vurguladı.23 ŞUBATÇin-Tacikistan sınırında 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiÇin Deprem Ağları Merkezi'nden (CENC) yapılan açıklamaya göre, Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile Tacikistan'ın doğusunda Dağlık Badahşan Özerk Bölgesi arasındaki sınırın yakınlarında 7.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremde ise ölen veya yaralanan olmadı.28 ŞUBATYunanistan'da tren kazasında 38 kişi hayatını kaybetti, 3 günlük yas ilan edildiYunanistan'da meydana gelen tren kazası sonucunda 38 kişi hayatını kaybetti ve onlarca kişi yaralandı. Kaza sonrası Yunanistan Ulaştırma Bakanı Karamanlis görevinden istifa ettiğini açıkladı.4 MARTBiden, kanser nedeniyle ameliyat edildiABD Başkanı Biden'ın göğsünden biyopsiyle alınan lezyonun kanserli hücre olduğu ancak tedavi gerektirmediği açıklandıBiden'ın doktoru Kevin O'Connor, Başkan'ın geçen ay göğsünden biyopsiyle alınan lezyonun kanserli hücre olduğunu ancak ek tedavi gerektirmediğini duyurdu.10 MARTÇin lideri Şi Cinping, Ulusal Halk Kongresinde yeniden devlet başkanı seçildiÇin Devlet Başkanı Şi Cinping, yeniden göreve seçilerek iktidarını üçüncü döneme taşıdı. 69 yaşındaki Şi, ülkeyi yöneten Çin Komünist Partisinin (ÇKP) Ekim 2022'de düzenlediği 20. Ulusal Kongresi'nde üçüncü kez parti genel sekreterliğine seçilerek Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu Mao Zıdong'dan bu yana parti yöneticiliğini iki dönemden fazla sürdüren ilk lider olmuştu.ABD banka krizi Silicon Valley Bank’ın iflası ile başladıABD’nin en büyük 16. bankası olan Silicon Valley Bank'ın (SVB) kapanma kararı aldı. Hemen ardından ise New York merkezli Signature Bank adında başka bir banka daha iflas bayrağını kaldırdı. 2008 mali krizinden bu yana ABD'deki en büyük banka iflası olarak kayıtlara geçen olayda, FED’in ‘birçok finansal kuruluşun bilançolarındaki varlıklarının değer kaybetmesine yol açan hamleleri’ neden olarak gösterildi.17 MARTUluslararası Ceza Mahkemesi, Putin hakkında tutuklama kararı çıkardıUluslararası Ceza Mahkemesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında,’ savaş suçları işlediği’ iddiasıyla tutuklama kararı çıkardı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yakalama kararı çıkarmasının Rusya için hukuken geçersiz olduğunu bildirdi.25 MARTPutin, Belarus'a Taktik nükleer silah yerleştirileceğini açıkladıBatı’nın Ukrayna’yı silahlandırmasına Rusya’nın son cevabı Belarus’a taktik nükleer silah konuşlandırma kararı oldu. Putin, Belarus’la, bu ülkenin topraklarına taktik nükleer silah konuşlandırma konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı.29 MARTABD ordusuna ait iki helikopter çarpıştı, 9 asker hayatını kaybettiABD'nin Kentucky eyaletinde Amerikan ordusuna ait iki Blackhawk helikopterinin eğitim misyonu esnasında çarpıştığı açıklandı. Ordudan yapılan açıklamada 9 askerin hayatını kaybettiği belirtildi.İskoçya'da yeni başbakan Hamza Yusuf olduİskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon'un istifa etmesinin ardından, Hamza Yusuf İskoç Parlamentosu tarafından yeni İskoçya Başbakanı seçildi. Bununla birlikte Yusuf, İskoçya'da seçilen ilk müslüman başbakan oldu.30 MARTFinlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifi TBMM'de kabul edildiFinlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kurulunda kabul edildi. Böylece ülkenin NATO üyesi olabilmesi için son adım tamamlanmış oldu.2 NİSANPetteri Orpo yeni Finlandiya Başbakanı oldu2023 Finlandiya parlamento seçimleri sonucunda Ulusal Koalisyon Partisi'nin adayı Petteri Orpo yeni Finlandiya Başbakanı oldu. Seçimleri kaybeden mevcut Başbakan Sanna Marin, parti başkanlığı görevinden de istifa etti.3 NİSANRusya'da 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiRusya'nın Büyük Okyanus kıyısındaki Kamçatka bölgesinde 6.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri tarafından yapılan incelemelerde hiçbir binanın yıkılmadığı fakat birçok yapıda derin çatlaklar oluştuğu tespit edildi.4 NİSANFinlandiya resmen NATO üyesi olduFinlandiya Cumhuriyeti, 4 Nisan 2023'te Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'ne (NATO) üye oldu. Ülke, 18 Mayıs 2022'de NATO'ya katılmak için resmen başvurmuştu.Trump, hakkındaki suçlamalar sebebiyle hakim karşısına çıktıTrump, Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen bir suçlama nedeniyle hakim karşısına çıkan ilk eski başkan oldu. New York'ta hakim karşısına çıkmak üzere usulen gözaltına alınan eski ABD Başkanı Trump, mahkemede kendisine yönlendirilen 34 suçlamanın tümünü reddetti.13 NİSANMalavi'de Freddy Kasırgası nedeniyle bin kişi hayatını kaybettiAfrika'nın güneydoğu kıyılarını etkileyen Freddy Kasırgası nedeniyle Malavi'de bin kişi hayatını kaybetti.14 NİSANNorveç, Rusya Büyükelçiliği’nin 15 çalışanını sınır dışı ettiNorveç, Rusya’nın Oslo Büyükelçiliği’nin 15 çalışanını ‘istenmeyen kişi’ ilan etti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise buna sert karşılık vereceklerini duyurdu.15 NİSANAlmanya'da nükleer enerji dönemi sona erdiAlmanya 1960'lı yılların başından beri kullandığı nükleer enerji üretimini sonlandırdı.20 NİSANNadir görülen hibrit Güneş tutulması gerçekleştiBatı Avustralya (WA) eyaletindeki Exmouth kasabasına dünyanın dört bir yanından gelen binlerce ziyaretçi, 'hibrit Güneş tutulması'nı tam olarak izledi.22 NİSANDanimarka, Suriye ve Irak'taki askerlerini çekme kararı aldıDanimarka, Irak ve Suriye'de IŞİD'le mücadele koalisyonunun faaliyetine katılan tüm askeri uzmanlarını ülke sınırlarına yakın tehditlerle mücadele etmek üzere geri çekme kararı aldığını duyurdu.24 NİSANABD eski Peru Devlet Başkanı Toledo'yu iade ettiABD yolsuzlukla suçlanan eski Peru Devlet Başkanı Alejandro Toledo'yu iade etti. Toledo, eski Devlet Başkanları Fujimori ve Castillo'nun da kaldığı hapishaneyi paylaşıyor.25 NİSANBiden, 2024 ABD başkanlık seçimi için adaylığını resmen açıkladıABD'nin Demokrat Partili Başkanı Joe Biden, 2024 ABD başkanlık seçimi için adaylığını resmen açıkladı. 'ABD tarihinin görevdeki en yaşlı başkanı' olmasına rağmen 80 yaşındaki Biden'ın evdeki hesabı çarşıya uyarsa, ikinci görev döneminin sonundaki yaşı 86 olacak.3 MAYISKremlin Sarayı’na drone saldırısı gerçekleştiRusya’nın başkenti Moskova’da Devlet Başkanı Vladimir Putin’in konutu olan Kremlin Sarayı’na drone saldırısı gerçekleşti. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, saldırının Ukrayna tarafından gerçekleştirildiğini ve Vladimir Putin'e suikast girişimi olduğunu açıkladı.6 MAYISBritanya Kralı 3. Charles, Westminster'deki Aziz Peter Kilisesi’nde düzenlenen törenle krallık tacı taktı3. Charles ve Camilla'nın taç giyme töreni, Westminster Abbey'de gerçekleşti. Törene 203 farklı ülkeden 2.200'den fazla kişi katıldı. Taç giyme töreninde hem Devlet Kılıcını taşıyan hem de Mücevher Kılıcı monarka sunan ilk kadın olarak tarihe geçti.Kanada'da 78 noktada orman yangını başladı, toplam 200 bin kişi tahliye edildiKanada'nın Alberta eyaletinde 78 farklı noktada orman yangını çıktı. Yangınlar nedeniyle ilk başta 13 bin kişi evlerinden tahliye edildi. Fakat Kanada, bu yıl 18 milyon hektardan fazla alanın yandığı ve 200.000 kişinin yerinden olduğu tarihi bir orman yangını sezonu yaşadı.7 MAYISSuriye, 12 yıl sonra Arap Birliği'ne geri alındıArap Birliği'ne üye ülkelerin dışişleri bakanları, Suriye hükümetinin birliğe dönmesi konusunda anlaşmaya vardı. 22 ülkeden oluşan Arap Birliği, ülkede çıkan iç savaş sonrasında 2011 yılında Suriye'nin üyeliğini askıya almıştı.9 MAYISEski Pakistan Başbakanı İmran Han tutuklandıHakkında 90'dan fazla dava bulunan eski Pakistan Başbakanı İmran Han, İslamabad Yüksek Mahkemesi'nde bir rüşvet davası duruşmasına katılmasının ardından, paramiliter güç Rangers tarafından binadan çıkarılarak gözaltına alınarak tutuklandı. Fakat 11 Mayıs’ta Pakistan Yüksek Mahkemesi, İmran Han'ın tutuklanmasının yasa dışı olduğuna hükmetti. Pakistan'da Yüksek Mahkeme, eski Başbakan İmran Han'ın tutuklanmasının yasa dışı olduğuna ve derhal tahliye edilmesine hükmetse de 23 Ekim’de Han'ın kefaletle tahliye talebi reddedildi. 22 Aralık’ta ise Yüksek Mahkeme, Han ve eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'nin kefaletini onayladı.11 MAYISTahıl Anlaşması’nın süresi uzatıldıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresinin uzatıldığı açıkladı. Erdoğan, "Ülkemizin gayretleri, Rus dostlarımızın desteği ve Ukraynalı dostlarımızın katkılarıyla, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 2 ay daha uzatılmasına karar verildi” bu uzatma, tahıl anlaşması için verilen son uzatma kararı oldu. Anlaşma Temmuz ayında Rusya tarafının şartlarına uyulmaması sebebiyle noktalandı.21 MAYISYunanistan’da genel seçimlerin galibi Miçotakis’in partisi olduYunanistan’da düzenlenen genel seçimde sonuçlara göre oyların yüzde 40,81’ini alan Başbakan Kiryakos Miçotakis’in partisi Yeni Demokrasi (ND) olurken, mecliste çoğunluğu sağlayamadı. Çipras’ın liderlik ettiği SYRIZA oyların yüzde 20,06’sını alarak seçimi ikinci sırada tamamladı.25 MAYISAvrasya Ekonomik Birliği zirvesi Kremlin'de yapıldıAvrasya Ekonomik Birliği (AEB) ülkelerinin liderleri, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldi. 1 Ocak 2015'te kurulan AEB'de Moldova, Özbekistan ve Küba gözlemci ülke statüsünde yer alıyor.1 HAZİRANBRICS ülkeleri, yeni üyelerin katılımını değerlendirmek için Güney Afrika'da bir araya geldiEkonominin yükselen güçleri Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’yı içeren BRICS ülkelerinin dışişleri bakanları toplantısı Cape Town’da yapıldı.4 HAZİRANUkrayna’nın karşı saldırısı başladıRusya’nın Donbass’ta düzenlediği askeri operasyonlarında Ukrayna’nın karşı saldırısı başladı. Son olarak Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, karşı saldırısını ilan eden Ukrayna ordusunun 4 Haziran’dan bu yana 159 bin askerini kaybettiğini bildirdi.6 HAZİRANUkrayna’nın Kahovka barajına düzenlediği saldırı sonucu bölgeyi su bastıReferandumla Ukrayna’dan ayrılıp Rusya’nın parçası haline gelen Herson bölgesinde yer alan Novaya Kahovka kentinin yakınındaki Kahovka hidroelektrik santralinin barajı, Kiev güçlerinin havan topu saldırıları yüzünden yıkıldı. Bölgeyi su basarken bir çok sivil hayatını kaybetti.12 HAZİRANEski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi 86 yaşında hayatını kaybettiEski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi 86 yaşında hayatını kaybetti. Nisan ayında akciğer enfeksiyonu sebebiyle hastaneye kaldırılan ve bir süre yoğun bakımda tutulan İtalyan siyasetçi ve iş insanına "Kronik lösemi" teşhisi konduğu açıklanmıştı.14 HAZİRANYunanistan açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması nedeniyle en az 80 kişi hayatını kaybettiMora Yarımadası açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması nedeniyle en az 80 kişi hayatını kaybetti ve 568 kişi kayboldu. Olayın üzerine Europol soruşturma başlattı.18 HAZİRANTitanik enkazına gezi düzenleyen Titan denizaltısı kayboldu, yapılan arama çalışmalarında mürettebatın tamamının öldüğü açıklandı18 Haziran 2023 tarihinde, OceanGate tarafından işletilen bir denizaltı olan Titan, Kuzey Atlantik Okyanusu'ndaki uluslararası sularda kayboldu. Titan, Titanic enkazını gözlemlemek amacıyla düzenlenen bir turist gezisine katılan beş kişiyi taşıyordu. Titan ile iletişim, enkaz alanına dalışının 1 saat 45 dakika sonra kesilmişti. İçinde 5 kişinin bulunduğu denizaltının 4 günlük bir oksijen kapasitesinin açıklandığı söylenmiş, tüm dünya bu olaya kilitlenmişti. Fakat kaybolmasından 4 gün sonra enkazı parçalanmış halde bulundu. Olayda 5 kişinin tamamı hayatını kaybetti. Enkazı bulunan denizaltısının 5 büyük parçası, Titanic'in yaklaşık 500 metre ötesinde bulundu. Patlama sırasında araçta bulunan OceanGate kurucu ortağı ve CEO'su Stockton Rush, Fransız Titanik uzmanı Paul-Henri Nargeolet, İngiliz milyarder Hamish Harding, Pakistanlı iş insanı Shahzada Dawood ile 19 yaşındaki oğlu Suleiman hayatını kaybetti.23 HAZİRANPrigojin liderliğindeki Wagner, silahlı isyan organize etme girişimde bulunduYevgeni Prigojin liderliğindeki Wagner Grubu, Moskova'ya karşı silahlı isyan başlattı. Ertesi gün Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun arabuluculuğu sonucu isyan girşimi sonlandı.3 TEMMUZİran, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne resmen üye olduHindistan'da toplanan ŞİÖ Devlet Başkanları Konseyi'nin Yeni Delhi bildirisine göre İran, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) tam üyesi oldu. ŞİÖ'ye 9. üye olarak resmen katılan İran, ŞİÖ ülkeleri arasındaki ticaretin ulusal para birimleri ile yapılması gerektiğini vurguladı.8 TEMMUZHollanda’da koalisyon hükümeti çöktüHollanda'da koalisyon ortaklarının istifa etmesi üzerine hükümet çöktü. Bunun üzerine Hollanda Başbakanı Mark Rutte görevinden istifa etti ve siyaseti bırakacağını açıkladı.11 TEMMUZVilnius Zirvesi düzenlendi, İsveç’in NATO’ya üyeliği masaya yatırıldı11-12 Temmuz 2023 tarihlerinde Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO zirvesi en önemli savunma olayları arasında yerini aldı. Toplantıda, İsveç’in üyeliği meselesindeyse Türkiye, İsveç’in NATO üyeliğinin oylanması için protokolün TBMM’ye gönderileceği kararını açıklayarak süreci bir sonraki aşamaya taşıdı. Ancak Türkiye'nin itirazları nedeniyle başarı olasılığı belirsizliğini koruyor.17 TEMMUZAB’nin en büyük yangını Yunanistan’da çıktıYunanistan'ın Evros bölgesinde Avrupa Birliği'nde şimdiye kadar kaydedilen en büyük yangın çıktı. Yaklaşık 80'den fazla orman yangını çıktı, en az 28 kişinin ölümüne ve 20'den fazla kişinin yaralanmasına neden oldu. Kundakçılıktan şüphelenilen 79 kişi tutuklandı.19 TEMMUZDoksuri Tayfunu nedeniyle 123 kişi hayatını kaybettiDoğu Pasifik Okyanusu'nda Filipinler merkezli Doksuri Tayfunu'nun yol açtığı afet ve kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 123’ü buldu.20 TEMMUZ2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası başladıAvustralya ve Yeni Zelanda ev sahipliğinde düzenlenen 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası başladı. Finalde İngiltere'yi 1-0 yenen İspanya kupayı kazandı.26 TEMMUZNijer’de askeri darbe yapıldıSahel ülkesi Nijer'de ordu 26 Temmuz'da "kötüleşen güvenlik durumunu" gerekçe göstererek yönetime el koydu. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı ve Nijer Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen askeri darbe sonucunda Nijer Devlet Başkanı Muhammed Bazum görevinden alındı ve askeri cuntanın lideri Abdourahamane Tchiani kendini yeni devlet başkanı ilan etti. 30 Temmuz’da ise ECOWAS ülkeleri Nijer darbesinin ardından tutuklanan Nijer Devlet Başkanı Muhammed Bazum'un serbest bırakılması ve yeniden görevine dönmesi için askeri cuntaya bir hafta süre verdi. Devrik başkan Mohamed Bazoum o zamandan beri konutunda tecrit altında tutuluyor.8 AĞUSTOSHawaii orman yangınları: 114 kişi öldü, bini aşkın insan kaybolduHawaii'nin Maui adasında başlayan orman yangınları nedeniyle 17 bin dönümlük alan zarar gördü, 114 kişi hayatını kaybetti ve bin 300 kişi kayboldu. Rüzgarın etkisiyle çıkan yangınlar tahliyelere yol açtı, geniş çapta hasara neden oldu, 9 Ağustos'a kadar, Hawaii eyalet hükümeti eyaletin tamamı için olağanüstü hal ilan edildi. ABD Başkanı Joe Biden, Maui'deki orman yangınlarıyla mücadele için orduyu görevlendirdi. 12 Ağustos itibariyle, Lahaina yangınında ölenlerin sayısı, 1918'deki Cloquet yangınından bu yana Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir orman yangını için en yüksek ölü sayısı oldu. 10 AĞUSTOSEkvador'da suikaste uğrayan devlet başkanı adayı öldürüldüEkvador genel seçimlerinin devlet başkanı adayı Fernando Villavicencio, Quito'da katıldığı miting sırasında uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. 15 Ekim’de yapılan seçimlerin ikinci turu sonucunda yüzde 51.83 oranında oy alan Daniel Noboa, ülkesinin en genç devlet başkanı seçildi.14 AĞUSTOSEtna Yanardağı patladı: Havaalanları tarafiğe kapatıldıİtalya'nın güneyinde yer alan Etna Yanardağı'nda patlama meydana geldi. Bölgedeki Katanya Havalimanı'ndaki uçuşlar geçici süreyle durduruldu.20 AĞUSTOSFIFA Kadınlar Dünya Kupası Finali'nde İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rubiales’in taciz olayı dünya gündemine oturduİspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales, Avustralya'da düzenlenen FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası Finali'nde İspanya'nın İngiltere'yi 1-0 yenmesinin ardından kupa töreni sırasında podyumda Hermoso'yu dudaklarından öptü. Bu uluslararası bir krize yol açtı. Jenni Hermoso kendi adına "cinsiyetçi, uygunsuz ve herhangi bir rıza olmaksızın" yapılan eylemi kınarken; Luis Rubiales, 10 Eylül'de istifa etmeden önce bunun yalnızca "biraz rızaya dayalı bir öpücük" olduğunu savundu. Rubiales, FIFA tarafından futbolla ilgili herhangi bir faaliyetten üç yıl men edildi.23 AĞUSTOSHindistan Ay'ın güneyine iniş yapan ilk ülke olduHindistan 23 Ağustos'ta Chandrayaan-3'ü Ay'ın güney kutbu yakınlarında keşfedilmemiş bir bölgeye indirmeyi başararak bir ilke imza attı. Hindistan'dan önce sadece Amerika Birleşik Devletleri, Sovyetler Birliği ve Çin Ay'a kontrollü iniş gerçekleştirmeyi başarmıştı. 30 Ağustos’ta uzay aracınddan gelen veriler ayın yüzeyinde sülfür olduğunu doğrularken, 22 Eylül’de araçla iletişim kurulamadığı bildirildi.24 AĞUSTOSBRICS’e 6 ülke daha katıldıBRICS’in 22-24 Haziran Zirvesi 6 yeni üyenin, Mısır, Arjantin, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve BAE’nin saflarına katılmasıyla sonuçlandı. Ülkelerin birliğe üyelik başvuruları 24 Ağustos’ta onaylandı.30 AĞUSTOSGabon’da askeri darbe yaşandıGabon'da, usulsüzlükler nedeniyle eleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminin hemen ardından 30 Ağustos'ta askeri bir darbeyle Ali Bongo Ondimba yönetimi sona erdi. Darbeyle 55 yıllık Bongo iktidarını devirerek askeri yönetimin başına geçen General Brice Oligui Nguema, ülkedeki kurumların daha demokratik olacağı taahhüdünde bulundu.5 EYLÜL2023'teki en ölümcül hava olayı Akdeniz’de meydana geldi: Daniel Fırtınası sebebiyle binlerce ölüm yaşanırken 20 bini aşkın kişi ise kaybolduYunanistan'da 5 Eylül'de başlayan şiddetli yağış nedeniyle Tesalya bölgesinde verimli ovalar harap oldu ve 17 kişi hayatını kaybetti. Alçak basınç sistemi şeklinde oluşan Daniel Kasırgası olarak da bilinen Daniel Fırtınası’nın neden olduğu bu sel felaketinin yaklaşık 72 bin hektarlık alanı kapladığı ve 85 binden fazla hayvanın telef olmasına sebep olduğu biliniyor. Libya'nın doğusunu vuran Daniel Fırtınası nedeniyle yaşanan sel felaketinde ölü sayısının 11 bini aştığı, 20 bin kişinin hala kayıp olduğu biliniyor. Şimdiye kadar kaydedilen en ölümcül Akdeniz tropikal benzeri kasırgasıdır ve aynı zamanda 2023'teki en ölümcül hava olayı olarak tarihe geçti.8 EYLÜLFas’ta deprem meydana geldi, en az 3 bin kişi hayatını kaybettiFas'ın Marakeş bölgesi 8 Eylül'de şiddetli bir depremle sarsıldı. 6.8 büyüklüğündeki depremde yaklaşık 3 bin kişi öldü, 5 bin 600'den fazla kişi yaralandı. Sarsıntı, 3 bin köyde 60 bin kadar eve zarar verdi. Fas ise uluslaraları yardımı reddederek enkazları kendilerinin kaldıracağını duyurdu.19 EYLÜLAzerbaycan’ın Karabağ askeri operasyonu başladıAzerbaycan, 19 Eylül'de Bakü ve Erivan'ın otuz yılı aşkın süredir tartıştığı, bir bölge olan Dağlık Karabağ'a operasyon başlattı. Bölgesel yetkililer 24 saat içinde teslim oldu ve ateşkes sağlandı. 600'e yakın kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından 120 nüfuslu bölgedeki insanların çoğunluğu Ermenistan'a kaçarken, Ermeni yönetimi kendini feshettiğini duyurdu.7 EKİMHamas’ın saldırısının ardından İsrail-Filistin çatışmaları başladı: Tel Aviv, Gazze’yi aylardır bombalamayı sürdürürken çok sayıda sivil hayatını kaybettiHamas'a bağlı komandolar 7 Ekim'de Gazze Şeridi'nden İsrail'in güneyine sızarak sınır kasabalarını, karakolları ve bir müzik festivalini bastı. İsrail tarafında yaklaşık 1.200 kişi öldü ve Kassam Tugayları tarafından bilinen 240 kişi de rehin alındı. Hamas'ı ‘yok etme’ yemini eden Tel Aviv, Gazze'ye yoğun bombardımanına ve kara harekatına devam ediyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'na göre savaşın başlamasından bu yana yaklaşık üçte ikisi kadın ve çocuk olmak üzere 13 binden fazla Filistinli öldürüldü. İsrail'in uyguladığı topyekün kuşatma nedeniyle Gazze'de su, elektrik, gıda ve ilaç bulunamıyor.Afganistan'da peş peşe depremler: 2 bin 445 kişi hayatını kaybetti ve 9 bin 241 kişi yaralandıAfganistan'ın Herat şehrinde meydana gelen en büyüğü 6.3 büyüklüğünde olan bir dizi deprem sonucunda 2 bin 445 kişi hayatını kaybetti ve 9 bin 241 kişi yaralandı.14 EKİMYeni Zelanda’da hükümet değiştiYeni Zelanda genel seçimleri'ni muhalefette ki Ulusal Parti kazandı, parti lideri Christopher Luxon ülkenin yeni başbakanı oldu17 EKİMİsrail, Gazze’de sivillerin kaldığı hastaneyi vurduİsrail Hava Kuvvetleri, Gazze'de bulunan El-Ehli Arap Hastanesi'ni vurdu. Saldırılarda şimdiye kadar 500'den fazla sivil hayatını kaybetti.25 EKİMABD Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada Mike Johnson yeni başkan seçildiABD Kongresinin alt kanadı Temsilciler Meclisinde Başkan Kevin McCarhty'nin görevden alınmasının ardından yapılan dördüncü oylamada Louisiana milletvekili Mike Johnson başkan seçildi. ABD'de ocak ayında Temsilciler Meclisi üyeleri ülke tarihinde son 100 yılda benzeri görülmemiş bir şekilde ilk kez 4 gün boyunca meclis başkanını seçmek için 15 kez oylamaya gitmişti.7 KASIMPortekiz Başbakanı istifa ettiPortekiz Başbakanı Antonio Costa hakkında çıkan yolsuzluk iddialarından dolayı görevinden istifa etti. Costa'nın istifası üzerine Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa meclisi feshetti ve erken seçim kararı aldı. Cumhurbaşkanı Rebelo de Sousa, yeni seçimin 10 Mart'ta yapılacağını dile getirdi.19 KASIMArjantin’de seçimleri ‘tartışmalı isim’ Milei kazandıLatin Amerika ülkesi Arjantin'de 53 yaşındaki ultra liberal ekonomist Javier Milei, 19 Kasım'da devlet başkanlığı seçimlerinde Sergio Massa'ya karşı büyük zafer kazandı. Sıradışı siyasetçi Milei, elinde elektrikli testere ile seçim kampanyası yürüttü, Papa Francis'i ‘yeryüzündeki kötülüğün temsilcisi’ olarak nitelendirdi, kürtaj yasasını iptal etmek için referanduma gideceğini söyledi, insanların kendi hayati organlarını satmalarına izin verilmesi olasılığını gündeme getirdi. 2017’de ölen köpeğini yasak olmasına rağmen klonlatan Milei, ayrıca Arjantin pesosunun dolar ile değiştirilmesi, Merkez Bankası'nın kaldırılmasını istemesiyle de adından sıkça söz ettirdi.22 KASIMİsrail hükümeti ve Hamas, dört günlük ateşkes ve esir takası konusunda anlaştıİsrail devlet televizyonu, Hamas'la varılan uzlaşı kapsamında Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerden ilk grubun serbest bırakılacağını duyurdu.Hollanda'da düzenlenen erken genel seçimlerde, Geert Wilders liderliğindeki Özgürlük Partisi açık farkla ilk sırayı aldıHollanda genel seçimleri sonucunda Geert Wilders liderliğindeki aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) mecliste çoğunluğu sağladı. Önceki seçime kıyasla 10 sandalye kaybeden Dilan Yeşilgöz-Zegerius liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi 24 sandalyeyle üçüncü sıraya geriledi.23 KASIMDünyanın en yaşlı köpeği Bobi hayatını kaybetti31 yıldır Portekiz'de ailesiyle birlikte yaşayan Bobi adlı bir Rafeiro do Alentejo cinsi olan köpek, Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın en yaşlı köpeği seçilmişti. Kasım ayında Bobi, 31 yaşında hayatını kaybetti.29 KASIMTartışmalı Nobel Barış Ödülü sahibi eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger hayatını kaybettiAmerika Birleşik Devletleri'nin en tartışmalı ve etkili dışişleri bakanlarından olan Henry Kissinger, 100 yaşında hayatını kaybetti. Kissinger, Türkiye'nin 1974'teki Kıbrıs Harekatı sırasında ABD Dışişleri Bakanı'ydı. Şili darbesine gizlice destek verdiği, Arjantin ordusunun halka karşı yürüttüğü "kirli savaşa" göz yumduğu iddia edilen Kissinger'ın, ABD'nin Vietnam'dan çıkmasını sağladığı için Nobel Barış Ödülü alması eleştirildi. Kissinger 100 yaşına bastıktan sonra en son Temmuz ayında Pekin'e giderek Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'le görüşmüştü.4 ARALIKEndonezya’da yanardağ patlamasında 22 dağcı ölü bulunduEndonezya’nın Sumatra Adası’nda bulunan Marapi Yanardağı’nın patlamasının ardından bölgede bulunan 75 dağcıdan 22’si hayatını kaybetti.5 ARALIKABD askeri uçağı düştü: Mürettebatından 6 kişinin cesedine ulaşıldıJaponya Sahil Güvenliği, ülkenin güneyindeki Yakuşima Adası açıklarında geçen hafta düşen, içerisinde 8 kişinin bulunduğu ABD ordusuna ait askeri uçağa ilişkin açıklama yaptı.6 ARALIKİtalya, Kuşak ve Yol Girişimi'nden çekildiİtalya’nın, modern İpek Yolu olarak anılan Kuşak ve Yol Girişimi'nden çekildiğini Çin’in Roma Büyükelçiliği'ne gönderilen resmi bir mektupla ilettiği bildirildi.7 ARALIKRusya'da 2024 devlet başkanlığı seçimlerinin tarihi belli olduRusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi, devlet başkanlığı seçimlerinin 17 Mart 2024'te yapılmasını öngören kararnameyi kabul etti.14 ARALIKAB, Gürcistan'a aday ülke statüsü verdiAvrupa Birliği (AB) Gürcistan'a adaylık statüsü verirken, Ukrayna ve Moldova'yla da katılım müzakerelerini başlatma kararı aldı.Rus lider Putin'in yıl sonu değerlendirmesi yaptığı program dünya gündemine oturduRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 'Yılın Özeti' programında Rusya'nın dış politikasından ekonomisine, Ukrayna krizinden Gazze'de yaşananlara kadar pek çok konuda hem gazetecilerin hem de vatandaşlarının sorularını yanıtladı. Putin, Erdoğan ile görüşmek için 2024 yılının başında Türkiye’ye geleceğini açııkladı.17 ARALIKArjantin’de etkili olan fırtına sonucu 13 kişi öldüGüney Amerika ülkesi Arjantin’in Atlantik kıyısı boyunca etkili olan şiddetli fırtınanın ardından en az 13 kişi hayatını kaybetti. Aeroparque Havalimanı’ndaki uçaklar rüzgarın etkisiyle savruldu.18 ARALIKMısır’da seçim sonuçları belli oldu: Sisi, tekrardan Cumhurbaşkanı olduMısır'da 1 hafta süren seçim sonuçları açıklandı. İktidardaki Abdülfettah es-Sisi'nin tekrardan Cumhurbaşkanı seçildiği belirtildi.19 ARALIKÇin’de deprem medyada geldi: 111 kişi hayatını kaybettiÇin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde meydana gelen 6,2 şiddetindeki depremde ilk belirlemelere göre 111 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.21 ARALIKÇekya’da bir üniversiteye silahlı saldırı düzenlendi: 15 kişi hayatını kaybettiÇekya'nın başkenti Prag'ın merkezindeki Karls Üniversitesinin Felsefe Fakültesinde düzenlenen silahlı saldırıda, 15 kişinin hayatını kaybettiği, 24 kişinin yaralandığı bildirildi.

2023

