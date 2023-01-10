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https://sputniknews.com.tr/20230110/abd-temsilciler-meclisi-yeni-kurallarla-gorevine-basladi-1065575763.html
ABD Temsilciler Meclisi yeni kurallarla görevine başladı
ABD Temsilciler Meclisi yeni kurallarla görevine başladı
Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu ABD Temsilciler Meclisi'nde önemli değişiklikler içeren yeni meclis iç tüzüğü kabul edildi. 10.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-10T04:30+0300
2023-01-10T04:30+0300
dünya
abd
abd temsilciler meclisi
oylama
başkan
tüzük
kevin mccharthy
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118. ABD Kongresi'nin alt kanadı 435 üyeli Temsilciler Meclisi, başkan seçiminin ardından, ilk yasama faaliyeti için Washington saatiyle 17.00'de toplandı. Yemin ederek göreve başlayan milletvekillerin ilk işi Meclisin yeni kurallarını içeren Cumhuriyetçilerin sunduğu tüzüğü oylamak oldu.Değişiklikler arasında, bir yasa tasarısının sunulmasının ardından oylama için 72 saat sürenin tanınması, Kovid-19 önlemleri kapsamında alınan önlemler arasında yer alan 'vekaleten oy kullanma' uygulamasının kaldırılması, federal harcamaların kısaltılması kapsamında 80 milyar dolarlık ek ABD Gelir Dairesi (IRS) fonunun iptal edilmesi, federal hükümetin silahlandırılmasına ilişkin yeni bir komitenin kurulması gibi maddeler yer alıyor.Bunların yanı sıra ABD tarihinde son 100 yılda ilk kez 15 oylamanın sonunda başkan olmak için yeterli çoğunluğa ulaşan Cumhuriyetçi Kevin McCarthy'nin, kendi partisinden muhalifleri ikna etmek için verdiği bazı tavizler de yeni tüzükte yerlerini aldı.Yeni tüzüğe göre, Meclis başkanının görevden alınması için artık yalnızca bir üyenin oylama çağrısı yeterli olacak.Milletvekilleri bu hakka daha önce de sahipti ancak 2019'da Demokrat Partili meclis üyeleri, yalnızca parti liderinin meclis başkanının görevden alınması için oylama talebinde bulunabileceği yönünde bir değişiklik yapmıştı.Muhafazakarlar arasındaki sürtüşmelerin bir yansıması olan bu yeni uygulamanın, Meclisteki yasama faaliyetinin istikrarı açısından sorunlara neden olabileceği yorumları yapılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230107/abd-temsilciler-meclisi-baskani-15-turun-sonunda-belli-oldu-1065480882.html
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abd, abd temsilciler meclisi, oylama, başkan, tüzük, kevin mccharthy
abd, abd temsilciler meclisi, oylama, başkan, tüzük, kevin mccharthy

ABD Temsilciler Meclisi yeni kurallarla görevine başladı

04:30 10.01.2023
© AP Photo / Julio CortezTrump, azil, Temsilciler Meclisi
Trump, azil, Temsilciler Meclisi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2023
© AP Photo / Julio Cortez
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Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu ABD Temsilciler Meclisi'nde önemli değişiklikler içeren yeni meclis iç tüzüğü kabul edildi.
118. ABD Kongresi'nin alt kanadı 435 üyeli Temsilciler Meclisi, başkan seçiminin ardından, ilk yasama faaliyeti için Washington saatiyle 17.00'de toplandı. Yemin ederek göreve başlayan milletvekillerin ilk işi Meclisin yeni kurallarını içeren Cumhuriyetçilerin sunduğu tüzüğü oylamak oldu.
Değişiklikler arasında, bir yasa tasarısının sunulmasının ardından oylama için 72 saat sürenin tanınması, Kovid-19 önlemleri kapsamında alınan önlemler arasında yer alan 'vekaleten oy kullanma' uygulamasının kaldırılması, federal harcamaların kısaltılması kapsamında 80 milyar dolarlık ek ABD Gelir Dairesi (IRS) fonunun iptal edilmesi, federal hükümetin silahlandırılmasına ilişkin yeni bir komitenin kurulması gibi maddeler yer alıyor.
Bunların yanı sıra ABD tarihinde son 100 yılda ilk kez 15 oylamanın sonunda başkan olmak için yeterli çoğunluğa ulaşan Cumhuriyetçi Kevin McCarthy'nin, kendi partisinden muhalifleri ikna etmek için verdiği bazı tavizler de yeni tüzükte yerlerini aldı.
Yeni tüzüğe göre, Meclis başkanının görevden alınması için artık yalnızca bir üyenin oylama çağrısı yeterli olacak.
Milletvekilleri bu hakka daha önce de sahipti ancak 2019'da Demokrat Partili meclis üyeleri, yalnızca parti liderinin meclis başkanının görevden alınması için oylama talebinde bulunabileceği yönünde bir değişiklik yapmıştı.
Muhafazakarlar arasındaki sürtüşmelerin bir yansıması olan bu yeni uygulamanın, Meclisteki yasama faaliyetinin istikrarı açısından sorunlara neden olabileceği yorumları yapılıyor.
ABD'de Cumhuriyetçi Kevin McCarthy, 15. turun sonunda, 216 oyla yeni Temsilciler Meclisi Başkanı seçildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2023
POLİTİKA
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı, 15 turun sonunda belli oldu
7 Ocak, 09:26
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