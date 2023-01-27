https://sputniknews.com.tr/20230127/irandaki-azerbaycan-buyukelciligine-silahli-saldiri-1066249696.html

İran'da Azerbaycan Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı, güvenlik amiri öldürüldü

İran'da Azerbaycan Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı, güvenlik amiri öldürüldü

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı düzenlendi. Kalaşnikoflu saldırgan, elçiliğin güvenlik amirini öldürdü, 2 güvenlik görevlisini yaraladı. 27.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-27T10:01+0300

2023-01-27T10:01+0300

2023-01-27T11:15+0300

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İran-Azerbaycan ilişkilerinde uzun zamandır gerginlik yaşanırken, ikincisinin ilkindeki büyükelçiliği silahlı saldırının hedefi oldu.Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Tahran Büyükelçiliği'ne saldıran Kalaşnikoflu bir kişi, diplomatik misyon güvenlik amirini öldürdü. Saldırganı engellemeye çalışan elçiliğin güvenlik görevlilerinden ikisi yaralandı. Yaralıların durumu iyi.Açıklamada saldırının soruşturulduğu, buna göre daha sonra bilgi verileceği belirtildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya paylaşımıyla saldırıyı kınadı. İran'ın İran Azerbaycanı adı verilen ve 3 eyaletini kapsayan bölgesinde milyonlarca Azeri yaşıyor.İki ülke arasındaki meseleler Bakü'yü İran topraklarında ayrılıkçı duyguları körüklemekle suçlayan Tahran, Bakü'yü ana silah tedarikçisi İsrail'e Azerbaycan toprakları üzerinden İran'a komplo düzenleme imkanı sağlamakla itham ederken Azerbaycan topraklarının İran'a karşı olası saldırı için kullanılabileceği endişesini de taşıyor. Dolayısıyla Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ ihtilafında, Ankara, Bakü'yü desteklerken, Tahran, Erivan'a yakın durdu.

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iran, azerbaycan, ermenistan, türkiye, israil, büyükelçilik, silahlı saldırı