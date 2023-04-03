https://sputniknews.com.tr/20230403/finlandiyada-basbakan-marin-liderligindeki-sdp-secimleri-geride-tamamladi-1069081535.html

Finlandiya'da Başbakan Marin liderliğindeki SDP seçimleri geride tamamladı

Finlandiya'da Başbakan Marin liderliğindeki SDP seçimleri geride tamamladı

Finlandiya'da genel seçimleri kesin olmayan sonuçlara göre muhafazakar Ulusal Koalisyon Partisi yüzde 20,8 ile önde tamamlarken, Gerçek Finler Partisi yüzde 20... 03.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-03T04:24+0300

2023-04-03T04:24+0300

2023-04-03T04:29+0300

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sanna marin

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Finlandiya Adalet Bakanlığı ve Finlandiya yayın organı YLE'nin paylaştığı kesin olmayan sonuçlara göre, 2 Nisan Pazar günü gerçekleşen genel seçimlerde oyların yüzde 99,8'inin sayımı tamamlandı.Muhafazakar Ulusal Koalisyon Partisi yüzde 20,8 ile seçimleri önde tamamlarken, Gerçek Finler Partisi yüzde 20 ve Sosyal Demokrat Parti yüzde 19,9 oy aldı.Buna göre, 200 vekilli Finlandiya parlamentosunda Ulusal Koalisyon Partisi 48, Gerçek Finler Partisi 46, Sosyal Demokrat Parti 43, Merkez Parti 23, Yeşil Birliği 13 ve Sol İttifak 11 vekille temsil edilecek. İsveç Halk Partisi'nin ise 9 milletvekili çıkarması bekleniyor. Kalan vekillikler ise Merkez Parti, 'Movement Now' partileri ile bağımsız adaylar arasında paylaşıldı.Kayıtlı seçmen sayısı 4 milyon 540 bin 437, seçime katılım oranı ise yüzde 71,9 olarak açıklandı.Marin başkanlığındaki mevcut kabine Sosyal Demokrat Parti, Merkez Parti, Yeşil Birliği, Sol İttifak ve İsveç Halk Partisi'nin parçası olduğu koalisyondan oluşuyordu.Kesin olmayan sonuçlara göre, mevcut kabinenin vekil sayısı 100'ü geçemiyor ve tahminlere göre yeni bir koalisyonun oluşması öngörülüyor.Finlandiya'da seçimleri lider tamamlayan parti hükümeti kurmak için ilk fırsata sahip oluyor. Ülkeyi yönetmek için de 200 sandalyeli parlamentoda 100'den fazla vekille bir koalisyon oluşması gerekiyor.Kesin sonuçların 5 Nisan'da ilan edilmesinin ardından ilerleyen günlerde koalisyon oluşumları için görüşmelerin başlaması ve yeni hükümetin ilan edilmesi bekleniyor.2019 seçimlerini ilk üç sırada tamamlayan partiler sırasıyla Sosyal Demokrat Parti, Gerçek Finler Partisi ve Ulusal Koalisyon Partisi olmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230402/finlandiyada-genel-secim-icin-oy-verme-islemi-basladi--1069054034.html

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