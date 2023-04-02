https://sputniknews.com.tr/20230402/finlandiyada-genel-secim-icin-oy-verme-islemi-basladi--1069054034.html

NATO üyeliğine hazırlanan Finlandiya'da genel seçim için oy verme işlemi başladı

NATO üyeliğine hazırlanan Finlandiya'da genel seçim için oy verme işlemi başladı

Finlandiya Seçim Komisyonu, yerel saatle 09.00’da açılan sandıkların 20.00’de kapanacağını açıkladı. Seçimde 200 sandalyeli parlamentonun üyeleri belirlenecek. 02.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-02T09:23+0300

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Finlandiya halkı, Ukrayna krizi nedeniyle gündeme gelen güvenliğin yanı sıra ülke ekonomisinde beklenen toparlanma için de bu seçime büyük önem veriyor. Nüfusun yaklaşık 5 milyon 600 bin olduğu Finlandiya'da seçmen sayısının 4 milyon 546 bin olduğu belirtiliyor. Adalet Bakanlığı'nın bilgilendirmesine göre seçimin kesin sonuçlarının 5 Nisan'da açıklanması bekleniyor. Uzmanlar, 2019 seçimlerinde birbirlerine çok yakın oy olan üç partiden hangisinin önde olacağı konusunda öngörüde bulunmanın zorluğuna dikkati çekiyor. Son anketler, Ulusal Koalisyon Partisinin oyların yüzde 20,8'ini, Sosyal Demokrat Parti'nin yüzde 19.9'unu ve milliyetçi Gerçek Finler Partisi'nin yüzde 19'unu alacağını gösteriyor. Ülkede çeşitli bölgelerde 22-28 Mart'ta tamamlanan erken oylamaya kayıtlı seçmenlerin yüzde 40'ı katıldı.

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