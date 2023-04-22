https://sputniknews.com.tr/20230422/danimarka-suriye-ve-iraktaki-askerlerini-cekiyor-1070063358.html
Danimarka, Suriye ve Irak'taki askerlerini çekiyor
Danimarka, Suriye ve Irak'taki askerlerini çekiyor
Danimarka, Irak ve Suriye'de IŞİD'le mücadele koalisyonunun faaliyetine katılan tüm askeri uzmanlarını ülke sınırlarına yakın tehditlerle mücadele etmek üzere... 22.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-22T22:16+0300
2023-04-22T22:16+0300
2023-04-22T22:16+0300
dünya
danimarka
suriye
irak
işid
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/01/05/1052434550_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_f7fcc8bf79c862b68e940c7706b9843a.jpg
Danimarka Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'deki tüm askeri uzmanlarını geri çekme kararı aldığını duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamada "Şimdi bu birimi Danimarka'ya geri çekiyoruz, zira (Suriye ve Irak'taki) IŞİD'lilerin sayısı o kadar azaldı ki bizim katkımıza eşit derecede ihtiyaç kalmadı, öte yandan yakın çevremizde gördüğümüz tehditlere karşı koymak için muharebe gücümüzü yeniden tesis etmemiz gerekiyor" ifadelerine yer verildi.Danimarkalı askeri uzmanların 2016 yılından beri söz konusu ülkelerin topraklarında bulunduğu belirtilen açıklamada, askerlerin hava savunma alanında çalıştıkları kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230417/abd-merkez-kuvvetler-komutanligi-suriyede-ust-duzey-bir-isid-liderini-vurduk-1069795994.html
danimarka
suriye
irak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/01/05/1052434550_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_f5e5c97e0bcb2377cae5bc1588d9bf73.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
danimarka, suriye, irak, işid
danimarka, suriye, irak, işid
Danimarka, Suriye ve Irak'taki askerlerini çekiyor
Abone ol
Danimarka, Irak ve Suriye'de IŞİD'le mücadele koalisyonunun faaliyetine katılan tüm askeri uzmanlarını ülke sınırlarına yakın tehditlerle mücadele etmek üzere geri çekme kararı aldığını duyurdu.
Danimarka Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'deki tüm askeri uzmanlarını geri çekme kararı aldığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada "Şimdi bu birimi Danimarka'ya geri çekiyoruz, zira (Suriye ve Irak'taki) IŞİD'lilerin sayısı o kadar azaldı ki bizim katkımıza eşit derecede ihtiyaç kalmadı, öte yandan yakın çevremizde gördüğümüz tehditlere karşı koymak için muharebe gücümüzü yeniden tesis etmemiz gerekiyor" ifadelerine yer verildi.
Danimarkalı askeri uzmanların 2016 yılından beri söz konusu ülkelerin topraklarında bulunduğu belirtilen açıklamada, askerlerin hava savunma alanında çalıştıkları kaydedildi.