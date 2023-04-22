https://sputniknews.com.tr/20230422/danimarka-suriye-ve-iraktaki-askerlerini-cekiyor-1070063358.html

Danimarka, Suriye ve Irak'taki askerlerini çekiyor

Danimarka, Suriye ve Irak'taki askerlerini çekiyor

Danimarka, Irak ve Suriye'de IŞİD'le mücadele koalisyonunun faaliyetine katılan tüm askeri uzmanlarını ülke sınırlarına yakın tehditlerle mücadele etmek üzere... 22.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-22T22:16+0300

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Danimarka Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'deki tüm askeri uzmanlarını geri çekme kararı aldığını duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamada "Şimdi bu birimi Danimarka'ya geri çekiyoruz, zira (Suriye ve Irak'taki) IŞİD'lilerin sayısı o kadar azaldı ki bizim katkımıza eşit derecede ihtiyaç kalmadı, öte yandan yakın çevremizde gördüğümüz tehditlere karşı koymak için muharebe gücümüzü yeniden tesis etmemiz gerekiyor" ifadelerine yer verildi.Danimarkalı askeri uzmanların 2016 yılından beri söz konusu ülkelerin topraklarında bulunduğu belirtilen açıklamada, askerlerin hava savunma alanında çalıştıkları kaydedildi.

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