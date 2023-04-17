https://sputniknews.com.tr/20230417/abd-merkez-kuvvetler-komutanligi-suriyede-ust-duzey-bir-isid-liderini-vurduk-1069795994.html

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı: Suriye'de üst düzey bir IŞİD liderini vurduk

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı: Suriye'de üst düzey bir IŞİD liderini vurduk

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'nin kuzeydoğusunda düzenledikleri bir operasyonda IŞİD'in üst düzey bir yöneticisini etkisiz hale... 17.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-17T14:25+0300

2023-04-17T14:25+0300

2023-04-17T14:25+0300

dünya

abd

abd

abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

suriye

işid

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CENTCOM'dan yapılan açıklamada ABD'ye ait helikopterlerle gerçekleştirilen operasyonda Avrupa ve Orta Doğu'da pek çok saldırı planladığından şüphe edilen üst düzey bir IŞİD liderinin etkisiz hale getirildiği belirtildi.Açıklamada, "ABD Merkez Komutanlığı güçleri, sabahın erken saatlerinde Suriye'nin kuzeyinde bir helikopter saldırısı düzenledi ... üst düzey bir IŞİD liderini ve operasyon planlayıcısını hedef aldı" denildi. Saldırının hedefi 'Ortadoğu ve Avrupa'da terör saldırısı planlamaktan sorumlu olan bir kişi' şeklinde tanımlandı.Saldırının 'hedeftaki kişinin muhtemel ölümüyle sonuçlandığını' kaydeden CENTCOM, diğer iki kişinin de öldürüldüğünü belirtti.Açıklamada operasyonda herhangi bir sivilin ya da ABD askerinin zarar görmediği bildirildi.Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, bir IŞİD mensubunun bulunduğu El Suveyde köyündeki bir binaya yönelik düzenlendiğini belirtti. Söz konusu bölge, Suriye'nin Türkiye ile sınırında yer alan Cerablus'un 25 kilometre uzaklıkta. Gözlemevi ayrıca, saldırıda hedeflenen IŞİD lideri ve iki diğer savaşçının öldürüldüğünü doğruladı.

https://sputniknews.com.tr/20230404/abd-suriyede-duzenledigimiz-saldiriyla-ust-duzey-isid-liderini-oldurduk-1069141993.html

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