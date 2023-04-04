https://sputniknews.com.tr/20230404/abd-suriyede-duzenledigimiz-saldiriyla-ust-duzey-isid-liderini-oldurduk-1069141993.html
ABD: Suriye'de düzenlediğimiz saldırıyla üst düzey IŞİD liderini öldürdük
ABD: Suriye'de düzenlediğimiz saldırıyla üst düzey IŞİD liderini öldürdük
ABD, Suriye'de düzenlediği hava saldırısıyla Avrupa'da terör saldırısı düzenlemekten sorumlu üst düzey bir IŞİD'liyi öldürdüğünü açıkladı. 04.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-04T10:30+0300
2023-04-04T10:30+0300
2023-04-04T10:32+0300
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abd, suriye, işid
ABD: Suriye'de düzenlediğimiz saldırıyla üst düzey IŞİD liderini öldürdük
10:30 04.04.2023 (güncellendi: 10:32 04.04.2023) Abone ol
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ABD, Suriye'de düzenlediği hava saldırısıyla Avrupa'da terör saldırısı düzenlemekten sorumlu üst düzey bir IŞİD'liyi öldürdüğünü açıkladı.