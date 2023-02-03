https://sputniknews.com.tr/20230203/cin-abd-hava-sahasina-giren-balonun-kendilerine-ait-oldugunu-kabul-etti-1066542677.html

Çin, ABD hava sahasına giren balonun kendilerine ait olduğunu kabul etti

Çin, ABD hava sahasına giren balonun kendilerine ait olduğunu kabul etti

Çin, ABD hava sahasına giren balonun kendilerine ait bir meteoroloji zeplini olduğunu söyleyerek 'üzgün olduklarını' açıkladı. 03.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-03T17:28+0300

2023-02-03T17:28+0300

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balon

gözetleme

meteoroloji

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Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin gözetleme yaptığından şüphelendiği bir balonun, meteorolojik amaçlar olmak üzere araştırma için kullanılan sivil bir 'zeplin' olduğunu söyledi. Açıklamada, zeplin sınırlı direksiyon kabiliyetine sahip olduğu ve rüzgarlar nedeniyle 'planlanan rotasından büyük oranda saptığı' belirtildi ve Çin'in 'ABD hava sahasına istemeden girmesinden üzüntü duyduğu' belirtildi.

çin

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çin, abd, balon, gözetleme, meteoroloji