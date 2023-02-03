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SON DAKİKA | Çin, ABD hava sahasına giren balonun kendilerine ait olduğunu kabul etti
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https://sputniknews.com.tr/20230203/cin-abd-hava-sahasina-giren-balonun-kendilerine-ait-oldugunu-kabul-etti-1066542677.html
Çin, ABD hava sahasına giren balonun kendilerine ait olduğunu kabul etti
Çin, ABD hava sahasına giren balonun kendilerine ait olduğunu kabul etti
Çin, ABD hava sahasına giren balonun kendilerine ait bir meteoroloji zeplini olduğunu söyleyerek 'üzgün olduklarını' açıkladı. 03.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-03T17:28+0300
2023-02-03T17:30+0300
dünya
çin
abd
balon
gözetleme
meteoroloji
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Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin gözetleme yaptığından şüphelendiği bir balonun, meteorolojik amaçlar olmak üzere araştırma için kullanılan sivil bir 'zeplin' olduğunu söyledi. Açıklamada, zeplin sınırlı direksiyon kabiliyetine sahip olduğu ve rüzgarlar nedeniyle 'planlanan rotasından büyük oranda saptığı' belirtildi ve Çin'in 'ABD hava sahasına istemeden girmesinden üzüntü duyduğu' belirtildi.
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çin, abd, balon, gözetleme, meteoroloji
çin, abd, balon, gözetleme, meteoroloji

Çin, ABD hava sahasına giren balonun kendilerine ait olduğunu kabul etti

17:28 03.02.2023 (güncellendi: 17:30 03.02.2023)
© AP PhotoÇin - ABD - casus balon
Çin - ABD - casus balon - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2023
© AP Photo
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Çin, ABD hava sahasına giren balonun kendilerine ait bir meteoroloji zeplini olduğunu söyleyerek 'üzgün olduklarını' açıkladı.
Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin gözetleme yaptığından şüphelendiği bir balonun, meteorolojik amaçlar olmak üzere araştırma için kullanılan sivil bir 'zeplin' olduğunu söyledi.
Açıklamada, zeplin sınırlı direksiyon kabiliyetine sahip olduğu ve rüzgarlar nedeniyle 'planlanan rotasından büyük oranda saptığı' belirtildi ve Çin'in 'ABD hava sahasına istemeden girmesinden üzüntü duyduğu' belirtildi.
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