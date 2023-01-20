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https://sputniknews.com.tr/20230120/fransada-emeklilik-reformuna-karsi-protestolara-1-milyondan-fazla-kisi-katildi-1065951348.html
Fransa'da emeklilik reformuna karşı protestolara 1 milyondan fazla kişi katıldı
Fransa'da emeklilik reformuna karşı protestolara 1 milyondan fazla kişi katıldı
Fransa’nın çeşitli kentlerinde düzenlenen emeklilik reformu karşıtı protestolara, resmi kaynaklara göre 1 milyondan fazla kişi katıldı. 20.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-20T00:33+0300
2023-01-20T00:35+0300
fransa
dünya
grev
emeklilik
emeklilik yaşı
emmanuel macron
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Fransız hükümetinin emeklilik yaşını 64’e çıkarmayı hedefleyen reforma karşı ülke genelinde birçok sektör greve gitti ve Paris, Marsilya, Nice, Toulouse kentlerinin yanı sıra ülkede 200’den fazla noktada gösteri düzenlendi.Başkent Paris’teki gösteri Cumhuriyet Meydanı’nda başlarken Nation Meydanı’nda sona erdi.Protestoda polis ile göstericiler arasında gergin anlar ve arbede yaşandı. Polis biber gazı ve cop kullanırken göstericiler polise farklı cisimler fırlattı.Gösterinin güzergahı üzerinde çok sayıda reklam panosunun camı kırıldı, çöp bidonları ateşe verildi.Göstericiler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un istifasını talep eden ve faşizm karşıtı sloganlar attı.AA muhabirine konuşan gösterici Stanley Fidol, emeklilik reformuna karşı olduğunu belirtti. Fidol, “Bugün büyük bir eylem gerçekleştirdik. Bu tarz büyük eylemler bir şeyleri değiştirecek. Bugün çok fazla kişi vardı” dedi.Organizatörlere göre ülke genelinde 400 bini Paris’te olmak üzere, 2 milyondan fazla kişi hükümetin emeklilik reformuna karşı yürüdü.Fransız basınının resmi kaynaklara dayandırdığı verilere göre ise protestolarda 80 bini Paris’te olmak üzere ülke genelinde 1.12 milyon gösterici vardı ve Paris’te 38 kişi gözaltına alındı.Ülkenin en önemli 8 sendikası Fransızları 31 Ocak’ta tekrar sokağa inmeye çağırdı.
https://sputniknews.com.tr/20230119/hollanda-ve-fransada-toplu-tasima-calisanlari-greve-gitti-1065923908.html
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fransa, grev, emeklilik, emeklilik yaşı, emmanuel macron
fransa, grev, emeklilik, emeklilik yaşı, emmanuel macron

Fransa'da emeklilik reformuna karşı protestolara 1 milyondan fazla kişi katıldı

00:33 20.01.2023 (güncellendi: 00:35 20.01.2023)
© TANSU SARITAYLI-AW807811Fransa'da Başbakan Elisabeth Borne'un emeklilik yaşının 2030 yılına kadar 64'e çıkarılacağı yönündeki açıklamalarının ardından başkent Paris başta olmak üzere ülkenin çeşitli noktalarında protestolar düzenlendi.
Fransa'da Başbakan Elisabeth Borne'un emeklilik yaşının 2030 yılına kadar 64'e çıkarılacağı yönündeki açıklamalarının ardından başkent Paris başta olmak üzere ülkenin çeşitli noktalarında protestolar düzenlendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2023
© TANSU SARITAYLI-AW807811
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Fransa’nın çeşitli kentlerinde düzenlenen emeklilik reformu karşıtı protestolara, resmi kaynaklara göre 1 milyondan fazla kişi katıldı.
Fransız hükümetinin emeklilik yaşını 64’e çıkarmayı hedefleyen reforma karşı ülke genelinde birçok sektör greve gitti ve Paris, Marsilya, Nice, Toulouse kentlerinin yanı sıra ülkede 200’den fazla noktada gösteri düzenlendi.
Başkent Paris’teki gösteri Cumhuriyet Meydanı’nda başlarken Nation Meydanı’nda sona erdi.
Protestoda polis ile göstericiler arasında gergin anlar ve arbede yaşandı. Polis biber gazı ve cop kullanırken göstericiler polise farklı cisimler fırlattı.
Gösterinin güzergahı üzerinde çok sayıda reklam panosunun camı kırıldı, çöp bidonları ateşe verildi.
© TANSU SARITAYLI-AW807811Fransa'da Başbakan Elisabeth Borne'un emeklilik yaşının 2030 yılına kadar 64'e çıkarılacağı yönündeki açıklamalarının ardından başkent Paris başta olmak üzere ülkenin çeşitli noktalarında protestolar düzenlendi.
Fransa'da Başbakan Elisabeth Borne'un emeklilik yaşının 2030 yılına kadar 64'e çıkarılacağı yönündeki açıklamalarının ardından başkent Paris başta olmak üzere ülkenin çeşitli noktalarında protestolar düzenlendi. - Sputnik Türkiye
1/4
© TANSU SARITAYLI-AW807811
Fransa'da Başbakan Elisabeth Borne'un emeklilik yaşının 2030 yılına kadar 64'e çıkarılacağı yönündeki açıklamalarının ardından başkent Paris başta olmak üzere ülkenin çeşitli noktalarında protestolar düzenlendi.
© TANSU SARITAYLI-AW807811Fransa'da Başbakan Elisabeth Borne'un emeklilik yaşının 2030 yılına kadar 64'e çıkarılacağı yönündeki açıklamalarının ardından başkent Paris başta olmak üzere ülkenin çeşitli noktalarında protestolar düzenlendi.
Fransa'da Başbakan Elisabeth Borne'un emeklilik yaşının 2030 yılına kadar 64'e çıkarılacağı yönündeki açıklamalarının ardından başkent Paris başta olmak üzere ülkenin çeşitli noktalarında protestolar düzenlendi. - Sputnik Türkiye
2/4
© TANSU SARITAYLI-AW807811
Fransa'da Başbakan Elisabeth Borne'un emeklilik yaşının 2030 yılına kadar 64'e çıkarılacağı yönündeki açıklamalarının ardından başkent Paris başta olmak üzere ülkenin çeşitli noktalarında protestolar düzenlendi.
© TANSU SARITAYLI-AW807811Fransa'da Başbakan Elisabeth Borne'un emeklilik yaşının 2030 yılına kadar 64'e çıkarılacağı yönündeki açıklamalarının ardından başkent Paris başta olmak üzere ülkenin çeşitli noktalarında protestolar düzenlendi.
Fransa'da Başbakan Elisabeth Borne'un emeklilik yaşının 2030 yılına kadar 64'e çıkarılacağı yönündeki açıklamalarının ardından başkent Paris başta olmak üzere ülkenin çeşitli noktalarında protestolar düzenlendi. - Sputnik Türkiye
3/4
© TANSU SARITAYLI-AW807811
Fransa'da Başbakan Elisabeth Borne'un emeklilik yaşının 2030 yılına kadar 64'e çıkarılacağı yönündeki açıklamalarının ardından başkent Paris başta olmak üzere ülkenin çeşitli noktalarında protestolar düzenlendi.
© TANSU SARITAYLI-AW807811Fransa'da Başbakan Elisabeth Borne'un emeklilik yaşının 2030 yılına kadar 64'e çıkarılacağı yönündeki açıklamalarının ardından başkent Paris başta olmak üzere ülkenin çeşitli noktalarında protestolar düzenlendi.
Fransa'da Başbakan Elisabeth Borne'un emeklilik yaşının 2030 yılına kadar 64'e çıkarılacağı yönündeki açıklamalarının ardından başkent Paris başta olmak üzere ülkenin çeşitli noktalarında protestolar düzenlendi. - Sputnik Türkiye
4/4
© TANSU SARITAYLI-AW807811
Fransa'da Başbakan Elisabeth Borne'un emeklilik yaşının 2030 yılına kadar 64'e çıkarılacağı yönündeki açıklamalarının ardından başkent Paris başta olmak üzere ülkenin çeşitli noktalarında protestolar düzenlendi.
1/4
© TANSU SARITAYLI-AW807811
Fransa'da Başbakan Elisabeth Borne'un emeklilik yaşının 2030 yılına kadar 64'e çıkarılacağı yönündeki açıklamalarının ardından başkent Paris başta olmak üzere ülkenin çeşitli noktalarında protestolar düzenlendi.
2/4
© TANSU SARITAYLI-AW807811
Fransa'da Başbakan Elisabeth Borne'un emeklilik yaşının 2030 yılına kadar 64'e çıkarılacağı yönündeki açıklamalarının ardından başkent Paris başta olmak üzere ülkenin çeşitli noktalarında protestolar düzenlendi.
3/4
© TANSU SARITAYLI-AW807811
Fransa'da Başbakan Elisabeth Borne'un emeklilik yaşının 2030 yılına kadar 64'e çıkarılacağı yönündeki açıklamalarının ardından başkent Paris başta olmak üzere ülkenin çeşitli noktalarında protestolar düzenlendi.
4/4
© TANSU SARITAYLI-AW807811
Fransa'da Başbakan Elisabeth Borne'un emeklilik yaşının 2030 yılına kadar 64'e çıkarılacağı yönündeki açıklamalarının ardından başkent Paris başta olmak üzere ülkenin çeşitli noktalarında protestolar düzenlendi.
Göstericiler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un istifasını talep eden ve faşizm karşıtı sloganlar attı.
AA muhabirine konuşan gösterici Stanley Fidol, emeklilik reformuna karşı olduğunu belirtti. Fidol, “Bugün büyük bir eylem gerçekleştirdik. Bu tarz büyük eylemler bir şeyleri değiştirecek. Bugün çok fazla kişi vardı” dedi.
Organizatörlere göre ülke genelinde 400 bini Paris’te olmak üzere, 2 milyondan fazla kişi hükümetin emeklilik reformuna karşı yürüdü.
Fransız basınının resmi kaynaklara dayandırdığı verilere göre ise protestolarda 80 bini Paris’te olmak üzere ülke genelinde 1.12 milyon gösterici vardı ve Paris’te 38 kişi gözaltına alındı.
Ülkenin en önemli 8 sendikası Fransızları 31 Ocak’ta tekrar sokağa inmeye çağırdı.
Hollanda'da toplu taşıma çalışanları greve gitti - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2023
MULTİMEDYA
Hollanda ve Fransa'da toplu taşıma çalışanları greve gitti
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