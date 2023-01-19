Hollanda ve Fransa'da toplu taşıma çalışanları greve gitti

Hollanda'da işçi sendikalarının toplu iş sözleşmesindeki zam oranının iyileştirilmesi taleplerine olumsuz yanıt gelmesinin ardından toplu taşıma çalışanları grev kararı aldı. Grev nedeniyle ağırlıklı olarak bölgesel tren ve otobüs ulaşımında aksaklıklar yaşanırken birçok sefer iptal oldu.



Fransa'da da emeklilik yaşını 64'e çıkartacak reforma karşı toplu ulaşım, eğitim, enerji gibi çok sayıda sektör greve giderken ülke genelinde gösteriler düzenleme kararı alındı.



Paris’te de toplu taşıma çalışanları, emeklilik şartlarının iyileştirilmesi talebiyle greve gitti. Grev nedeniyle bazı metro hatları kapatıldı.