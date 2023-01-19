Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://sputniknews.com.tr/20230119/hollanda-ve-fransada-toplu-tasima-calisanlari-greve-gitti-1065923908.html
Hollanda ve Fransa'da toplu taşıma çalışanları greve gitti
Hollanda ve Fransa'da toplu taşıma çalışanları greve gitti
Hollanda'da işçi sendikalarının toplu iş sözleşmesindeki zam oranının iyileştirilmesi talebiyle ulaşım işçileri greve çıktı. Fransa Paris’te de toplu taşıma... 19.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-19T14:57+0300
2023-01-19T15:02+0300
multimedya
fotoğraf
ulaşım
grev
sendika
fransa
emekli
hollanda
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/13/1065923842_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_984baed19fb8105a25e6882dd9fdc667.jpg
Hollanda'da işçi sendikalarının toplu iş sözleşmesindeki zam oranının iyileştirilmesi taleplerine olumsuz yanıt gelmesinin ardından toplu taşıma çalışanları grev kararı aldı. Grev nedeniyle ağırlıklı olarak bölgesel tren ve otobüs ulaşımında aksaklıklar yaşanırken birçok sefer iptal oldu.Fransa'da da emeklilik yaşını 64'e çıkartacak reforma karşı toplu ulaşım, eğitim, enerji gibi çok sayıda sektör greve giderken ülke genelinde gösteriler düzenleme kararı alındı.Paris’te de toplu taşıma çalışanları, emeklilik şartlarının iyileştirilmesi talebiyle greve gitti. Grev nedeniyle bazı metro hatları kapatıldı.
fransa
hollanda
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/13/1065923842_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_46cc732bc0988b410a71d4f0cfb45400.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fotoğraf, фото, ulaşım, grev, sendika, fransa, emekli, hollanda
fotoğraf, фото, ulaşım, grev, sendika, fransa, emekli, hollanda

Hollanda ve Fransa'da toplu taşıma çalışanları greve gitti

14:57 19.01.2023 (güncellendi: 15:02 19.01.2023)
Abone olTelegram
Hollanda'da işçi sendikalarının toplu iş sözleşmesindeki zam oranının iyileştirilmesi talebiyle ulaşım işçileri greve çıktı. Fransa Paris’te de toplu taşıma çalışanları, emeklilik şartlarının iyileştirilmesi talebiyle greve gitti.
Hollanda'da işçi sendikalarının toplu iş sözleşmesindeki zam oranının iyileştirilmesi taleplerine olumsuz yanıt gelmesinin ardından toplu taşıma çalışanları grev kararı aldı. Grev nedeniyle ağırlıklı olarak bölgesel tren ve otobüs ulaşımında aksaklıklar yaşanırken birçok sefer iptal oldu.

Fransa'da da emeklilik yaşını 64'e çıkartacak reforma karşı toplu ulaşım, eğitim, enerji gibi çok sayıda sektör greve giderken ülke genelinde gösteriler düzenleme kararı alındı.

Paris’te de toplu taşıma çalışanları, emeklilik şartlarının iyileştirilmesi talebiyle greve gitti. Grev nedeniyle bazı metro hatları kapatıldı.
© AA

Hollanda İşçi Sendikaları Konfederasyonu (FNV) ve farklı sendikaların çağrısıyla, toplu taşıma çalışanları ülke genelinde 2 günlük greve başladı.

Devlet Demir Yolları (NS) çalışanlarının katılmadığı greve çok sayıda bölgesel tren, otobüs, tramvay ve diğer toplu taşıma çalışanları katıldı.

Hollanda İşçi Sendikaları Konfederasyonu (FNV) ve farklı sendikaların çağrısıyla, toplu taşıma çalışanları ülke genelinde 2 günlük greve başladı.Devlet Demir Yolları (NS) çalışanlarının katılmadığı greve çok sayıda bölgesel tren, otobüs, tramvay ve diğer toplu taşıma çalışanları katıldı. - Sputnik Türkiye
1/15
© AA

Hollanda İşçi Sendikaları Konfederasyonu (FNV) ve farklı sendikaların çağrısıyla, toplu taşıma çalışanları ülke genelinde 2 günlük greve başladı.

Devlet Demir Yolları (NS) çalışanlarının katılmadığı greve çok sayıda bölgesel tren, otobüs, tramvay ve diğer toplu taşıma çalışanları katıldı.

© AA

Grev nedeniyle ağırlıklı olarak bölgesel tren ve otobüs ulaşımında aksaklıklar yaşanırken birçok sefer iptal oldu.

Tramvay ulaşımının durduğu Utrecht kentinde, otobüs seferlerinde ciddi gecikmeler yaşandı.

Grev nedeniyle ağırlıklı olarak bölgesel tren ve otobüs ulaşımında aksaklıklar yaşanırken birçok sefer iptal oldu.Tramvay ulaşımının durduğu Utrecht kentinde, otobüs seferlerinde ciddi gecikmeler yaşandı. - Sputnik Türkiye
2/15
© AA

Grev nedeniyle ağırlıklı olarak bölgesel tren ve otobüs ulaşımında aksaklıklar yaşanırken birçok sefer iptal oldu.

Tramvay ulaşımının durduğu Utrecht kentinde, otobüs seferlerinde ciddi gecikmeler yaşandı.

© AA

Utrecht kentinde merkezi tren istasyonunda toplanan FNV çalışanları, zam oranının ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi için yürüyüş düzenledi.

Utrecht kentinde merkezi tren istasyonunda toplanan FNV çalışanları, zam oranının ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi için yürüyüş düzenledi. - Sputnik Türkiye
3/15
© AA

Utrecht kentinde merkezi tren istasyonunda toplanan FNV çalışanları, zam oranının ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi için yürüyüş düzenledi.

© AA

Ülkede enflasyonun yükselmesi ve alım gücünün düşmesi nedeniyle toplu iş sözleşmesindeki zammın yıllık enflasyon oranında olmasını isteyen çalışanlar, firmaların teklif ettiği zam oranının enflasyonun çok gerisinde kaldığını kaydetti.

Ülkede enflasyonun yükselmesi ve alım gücünün düşmesi nedeniyle toplu iş sözleşmesindeki zammın yıllık enflasyon oranında olmasını isteyen çalışanlar, firmaların teklif ettiği zam oranının enflasyonun çok gerisinde kaldığını kaydetti. - Sputnik Türkiye
4/15
© AA

Ülkede enflasyonun yükselmesi ve alım gücünün düşmesi nedeniyle toplu iş sözleşmesindeki zammın yıllık enflasyon oranında olmasını isteyen çalışanlar, firmaların teklif ettiği zam oranının enflasyonun çok gerisinde kaldığını kaydetti.

© AA

FNV'den grevle ilgili yapılan açıklamada, toplu taşıma firmalarının önerdiği yüzde 8'lik zammın yetersiz olduğu belirtilerek, çalışanlara yüzde 14 zam ve çalışma şartlarında iyileştirme taleplerine yer verildi.

FNV&#x27;den grevle ilgili yapılan açıklamada, toplu taşıma firmalarının önerdiği yüzde 8&#x27;lik zammın yetersiz olduğu belirtilerek, çalışanlara yüzde 14 zam ve çalışma şartlarında iyileştirme taleplerine yer verildi. - Sputnik Türkiye
5/15
© AA

FNV'den grevle ilgili yapılan açıklamada, toplu taşıma firmalarının önerdiği yüzde 8'lik zammın yetersiz olduğu belirtilerek, çalışanlara yüzde 14 zam ve çalışma şartlarında iyileştirme taleplerine yer verildi.

© AP Photo / Peter Dejong

Açıklamada, 31 Aralık 2022'de sona eren toplu iş sözleşmesine bağlı olarak yaklaşık 13 bin kişinin bölgesel taşımacılık sektöründe çalıştığı kaydedildi.

Açıklamada, 31 Aralık 2022&#x27;de sona eren toplu iş sözleşmesine bağlı olarak yaklaşık 13 bin kişinin bölgesel taşımacılık sektöründe çalıştığı kaydedildi. - Sputnik Türkiye
6/15
© AP Photo / Peter Dejong

Açıklamada, 31 Aralık 2022'de sona eren toplu iş sözleşmesine bağlı olarak yaklaşık 13 bin kişinin bölgesel taşımacılık sektöründe çalıştığı kaydedildi.

© AP Photo / Peter DejongEscalators lead to deserted railway platforms at Utrecht central station as train services came to a near standstill in the latest in a series of strikes by railway workers hits the Netherlands, Tuesday, Aug. 30, 2022. Almost the entire Dutch railway network was shut down Tuesday as workers affected by soaring inflation and staff shortages went on strike to demand better pay and working conditions. (AP Photo/Peter Dejong)
Hollanda'da toplu taşıma çalışanları greve gitti - Sputnik Türkiye
7/15
© AP Photo / Peter Dejong
© AP Photo / Peter DejongDeserted railway platforms are seen at Utrecht central station as train services came to a near standstill in the latest in a series of strikes by railway workers hits the Netherlands, Tuesday, Aug. 30, 2022. Almost the entire Dutch railway network was shut down Tuesday as workers affected by soaring inflation and staff shortages went on strike to demand better pay and working conditions. (AP Photo/Peter Dejong)
Hollanda'da toplu taşıma çalışanları greve gitti - Sputnik Türkiye
8/15
© AP Photo / Peter Dejong
© AP Photo / Peter DejongA stranded traveller uses his mobile phone in an otherwise deserted Utrecht central station as train services came to a near standstill in the latest in a series of strikes by railway workers hits the Netherlands, Tuesday, Aug. 30, 2022. Almost the entire Dutch railway network was shut down Tuesday as workers affected by soaring inflation and staff shortages went on strike to demand better pay and working conditions. (AP Photo/Peter Dejong)
Hollanda'da toplu taşıma çalışanları greve gitti - Sputnik Türkiye
9/15
© AP Photo / Peter Dejong
© AP Photo / Peter DejongDeserted railway platforms are seen at Utrecht central station as train services came to a near standstill in the latest in a series of strikes by railway workers hits the Netherlands, Tuesday, Aug. 30, 2022. Almost the entire Dutch railway network was shut down Tuesday as workers affected by soaring inflation and staff shortages went on strike to demand better pay and working conditions. (AP Photo/Peter Dejong)
Hollanda'da toplu taşıma çalışanları greve gitti - Sputnik Türkiye
10/15
© AP Photo / Peter Dejong
© AA

Fansa'da emeklilik yaşını 64'e çıkartacak reforma karşı toplu ulaşım, eğitim, enerji gibi çok sayıda sektör grev kararı aldı.

Fansa&#x27;da emeklilik yaşını 64&#x27;e çıkartacak reforma karşı toplu ulaşım, eğitim, enerji gibi çok sayıda sektör grev kararı aldı. - Sputnik Türkiye
11/15
© AA

Fansa'da emeklilik yaşını 64'e çıkartacak reforma karşı toplu ulaşım, eğitim, enerji gibi çok sayıda sektör grev kararı aldı.

© AA

Başkent Paris ve çevresinde toplu taşımadan sorumlu kurum RATP ve ulusal demir yolu şirketi SNCF çalışanlarının greve gitmesiyle ülke genelinde toplu taşımada gün içinde ciddi aksamalar yaşanıyor.

Başkent Paris ve çevresinde toplu taşımadan sorumlu kurum RATP ve ulusal demir yolu şirketi SNCF çalışanlarının greve gitmesiyle ülke genelinde toplu taşımada gün içinde ciddi aksamalar yaşanıyor. - Sputnik Türkiye
12/15
© AA

Başkent Paris ve çevresinde toplu taşımadan sorumlu kurum RATP ve ulusal demir yolu şirketi SNCF çalışanlarının greve gitmesiyle ülke genelinde toplu taşımada gün içinde ciddi aksamalar yaşanıyor.

© AA

Başbakan Elisabeth Borne, 10 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun içeriğini açıklamıştı.

Başbakan Elisabeth Borne, 10 Ocak&#x27;ta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron&#x27;un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun içeriğini açıklamıştı. - Sputnik Türkiye
13/15
© AA

Başbakan Elisabeth Borne, 10 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun içeriğini açıklamıştı.

© AA

Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını bildiren Borne, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl boyunca prim ödeme şartı olacağını kaydetmişti.

Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede 1 Eylül&#x27;den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030&#x27;da 64&#x27;e çıkarılacağını bildiren Borne, 2027&#x27;de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl boyunca prim ödeme şartı olacağını kaydetmişti. - Sputnik Türkiye
14/15
© AA

Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını bildiren Borne, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl boyunca prim ödeme şartı olacağını kaydetmişti.

© AA
Paris’te toplu taşıma çalışanları, emeklilik şartlarının iyileştirilmesi talebiyle greve gitti. Grev nedeniyle bazı metro hatları kapatıldı - Sputnik Türkiye
15/15
© AA
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала