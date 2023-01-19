Hollanda ve Fransa'da toplu taşıma çalışanları greve gitti

Hollanda'da işçi sendikalarının toplu iş sözleşmesindeki zam oranının iyileştirilmesi taleplerine olumsuz yanıt gelmesinin ardından toplu taşıma çalışanları grev kararı aldı. Grev nedeniyle ağırlıklı olarak bölgesel tren ve otobüs ulaşımında aksaklıklar yaşanırken birçok sefer iptal oldu.Fransa'da da emeklilik yaşını 64'e çıkartacak reforma karşı toplu ulaşım, eğitim, enerji gibi çok sayıda sektör greve giderken ülke genelinde gösteriler düzenleme kararı alındı.Paris’te de toplu taşıma çalışanları, emeklilik şartlarının iyileştirilmesi talebiyle greve gitti. Grev nedeniyle bazı metro hatları kapatıldı.
Hollanda'da işçi sendikalarının toplu iş sözleşmesindeki zam oranının iyileştirilmesi talebiyle ulaşım işçileri greve çıktı. Fransa Paris’te de toplu taşıma çalışanları, emeklilik şartlarının iyileştirilmesi talebiyle greve gitti.
Hollanda'da işçi sendikalarının toplu iş sözleşmesindeki zam oranının iyileştirilmesi taleplerine olumsuz yanıt gelmesinin ardından toplu taşıma çalışanları grev kararı aldı. Grev nedeniyle ağırlıklı olarak bölgesel tren ve otobüs ulaşımında aksaklıklar yaşanırken birçok sefer iptal oldu.
Fransa'da da emeklilik yaşını 64'e çıkartacak reforma karşı toplu ulaşım, eğitim, enerji gibi çok sayıda sektör greve giderken ülke genelinde gösteriler düzenleme kararı alındı.
Paris’te de toplu taşıma çalışanları, emeklilik şartlarının iyileştirilmesi talebiyle greve gitti. Grev nedeniyle bazı metro hatları kapatıldı.
Ülkede enflasyonun yükselmesi ve alım gücünün düşmesi nedeniyle toplu iş sözleşmesindeki zammın yıllık enflasyon oranında olmasını isteyen çalışanlar, firmaların teklif ettiği zam oranının enflasyonun çok gerisinde kaldığını kaydetti.
Ülkede enflasyonun yükselmesi ve alım gücünün düşmesi nedeniyle toplu iş sözleşmesindeki zammın yıllık enflasyon oranında olmasını isteyen çalışanlar, firmaların teklif ettiği zam oranının enflasyonun çok gerisinde kaldığını kaydetti.
FNV'den grevle ilgili yapılan açıklamada, toplu taşıma firmalarının önerdiği yüzde 8'lik zammın yetersiz olduğu belirtilerek, çalışanlara yüzde 14 zam ve çalışma şartlarında iyileştirme taleplerine yer verildi.
FNV'den grevle ilgili yapılan açıklamada, toplu taşıma firmalarının önerdiği yüzde 8'lik zammın yetersiz olduğu belirtilerek, çalışanlara yüzde 14 zam ve çalışma şartlarında iyileştirme taleplerine yer verildi.
Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını bildiren Borne, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl boyunca prim ödeme şartı olacağını kaydetmişti.
Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını bildiren Borne, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl boyunca prim ödeme şartı olacağını kaydetmişti.