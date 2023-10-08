https://sputniknews.com.tr/20231008/afganistanda-pes-pese-depremler-cok-sayida-can-kaybi-ve-yarali-var-1076135793.html

Afganistan'da peş peşe depremler: Can kaybı 2 bini aştı, çok sayıda yaralı var

Afganistan'da peş peşe depremler: Can kaybı 2 bini aştı, çok sayıda yaralı var

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde peş peşe 5.5 ve 6.3 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bini aştığı... 08.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-08T10:09+0300

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dünya

afganistan

deprem

ölü

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Afganistan'ın Herat vilayetinde 7 Ekim Cumartesi günü meydana gelen depremlerde 2 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezine (USGS) göre, Afganistan'ın batısında, İran sınırında bulunan Herat vilayetinde dün saat 11.00'den itibaren art arda 6.3, 5.5, 4.7 ve 6.3, 5.9, 4.6 ve 4.8, ardından da 4.9 büyüklüklerinde çok sayıda deprem meydana geldi. Öte yandan Zindecan ilçesi ve Herat merkezinin bir kısmında elektrikler kesildi ve iletişim hatları koptu.Hayatını kaybedenlerin ve yaralıların sayısı artıyorAfganistan'ın Herat vilayetinde meydana gelen depremler nedeniyle 2 bin 53 kişi yaşamını yitirdi. Taliban geçici hükümetinin Doğal Afetlerden Sorumlu Devlet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 9 bin 240 kişinin yaralandığı, bin 329 evin yıkıldığı bildirildi.

https://sputniknews.com.tr/20231006/fukusima-nukleer-santralinden-pasifike-atik-su-tahliyesinin-ikinci-asamasi-basladi-1076086288.html

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