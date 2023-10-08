https://sputniknews.com.tr/20231008/afganistanda-pes-pese-depremler-cok-sayida-can-kaybi-ve-yarali-var-1076135793.html
Afganistan'da peş peşe depremler: Can kaybı 2 bini aştı, çok sayıda yaralı var
Afganistan'da peş peşe depremler: Can kaybı 2 bini aştı, çok sayıda yaralı var
Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde peş peşe 5.5 ve 6.3 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bini aştığı... 08.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-08T10:09+0300
2023-10-08T10:09+0300
2023-10-08T10:12+0300
dünya
afganistan
deprem
ölü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/08/1076135882_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ec65ebe0e4059055d2df219df2737951.jpg
Afganistan'ın Herat vilayetinde 7 Ekim Cumartesi günü meydana gelen depremlerde 2 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezine (USGS) göre, Afganistan'ın batısında, İran sınırında bulunan Herat vilayetinde dün saat 11.00'den itibaren art arda 6.3, 5.5, 4.7 ve 6.3, 5.9, 4.6 ve 4.8, ardından da 4.9 büyüklüklerinde çok sayıda deprem meydana geldi. Öte yandan Zindecan ilçesi ve Herat merkezinin bir kısmında elektrikler kesildi ve iletişim hatları koptu.Hayatını kaybedenlerin ve yaralıların sayısı artıyorAfganistan'ın Herat vilayetinde meydana gelen depremler nedeniyle 2 bin 53 kişi yaşamını yitirdi. Taliban geçici hükümetinin Doğal Afetlerden Sorumlu Devlet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 9 bin 240 kişinin yaralandığı, bin 329 evin yıkıldığı bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20231006/fukusima-nukleer-santralinden-pasifike-atik-su-tahliyesinin-ikinci-asamasi-basladi-1076086288.html
afganistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/08/1076135882_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f97a3a1fb72e7732bdc5a816e2b46d81.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
afganistan, deprem, ölü
Afganistan'da peş peşe depremler: Can kaybı 2 bini aştı, çok sayıda yaralı var
10:09 08.10.2023 (güncellendi: 10:12 08.10.2023) Abone ol
Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde peş peşe 5.5 ve 6.3 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bini aştığı belirtilirken 9 bin 240 kişi de yaralandı.
Afganistan'ın Herat vilayetinde 7 Ekim Cumartesi günü meydana gelen depremlerde 2 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezine (USGS) göre, Afganistan'ın batısında, İran sınırında bulunan Herat vilayetinde dün saat 11.00'den itibaren art arda 6.3, 5.5, 4.7 ve 6.3, 5.9, 4.6 ve 4.8, ardından da 4.9 büyüklüklerinde çok sayıda deprem meydana geldi. Öte yandan Zindecan ilçesi ve Herat merkezinin bir kısmında elektrikler kesildi ve iletişim hatları koptu.
Hayatını kaybedenlerin ve yaralıların sayısı artıyor
Afganistan'ın Herat vilayetinde meydana gelen depremler nedeniyle 2 bin 53 kişi yaşamını yitirdi. Taliban geçici hükümetinin Doğal Afetlerden Sorumlu Devlet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 9 bin 240 kişinin yaralandığı, bin 329 evin yıkıldığı bildirildi.