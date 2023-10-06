Fukuşima Nükleer Santrali'nden Pasifik'e atık su tahliyesinin ikinci aşaması başladı
14:58 06.10.2023 (güncellendi: 15:12 06.10.2023)
Japonya'da yer alan Fukuşima Nükleer Santrali'nden okyanusa dökülmesi planlanan atık suyun boşaltılmasında ikinci tahliye başladı.
Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO) öncülüğünde, komşu ülkelerden gelen endişelere rağmen Fukuşima Nükleer Santrali'nden Pasifik Okyanusu'na arıtılmış nükleer atık su bırakmasının ikinci aşaması başladı.
Açıklanan raporlara göre, 17 gün sürecek olan su tahliyesinin 7 bin 800 metreküp atık su boşaltılmasını içeriyor.
Atık su salımının ilk tahliyesi, Ağustos ayında gerçekleşmiş ve komşu ülkelerin tepkilerine yol açmıştı.
Çin, Japonya'dan tüm deniz ürünleri ithalatına yasak getirirken, Güney Kore'de de protesto gösterileri düzenlendi.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), su kalitesi, deniz ekosistemleri ve insan sağlığı üzerindeki etkinin asgari düzeyde olacağını iddia ederek Temmuz ayında planı onaylamıştı.
Fukuşima Nükleer Santrali, 2011'deki 9 büyüklüğündeki yıkıcı deprem ve tsunamiden bu yana radyoaktif su biriktirme sorunuyla boğuşuyor.
Arıtılmış atık suyun okyanusa bırakılması için önerilen stratejinin önümüzdeki otuz yıl içinde kademeli olarak uygulanması öngörülüyor.
Açıklanan raporlara göre, 17 gün sürecek olan su tahliyesinin 7 bin 800 metreküp atık su boşaltılmasını içeriyor.
Atık su salımının ilk tahliyesi, Ağustos ayında gerçekleşmiş ve komşu ülkelerin tepkilerine yol açmıştı.
Çin, Japonya'dan tüm deniz ürünleri ithalatına yasak getirirken, Güney Kore'de de protesto gösterileri düzenlendi.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), su kalitesi, deniz ekosistemleri ve insan sağlığı üzerindeki etkinin asgari düzeyde olacağını iddia ederek Temmuz ayında planı onaylamıştı.
Fukuşima Nükleer Santrali, 2011'deki 9 büyüklüğündeki yıkıcı deprem ve tsunamiden bu yana radyoaktif su biriktirme sorunuyla boğuşuyor.
Arıtılmış atık suyun okyanusa bırakılması için önerilen stratejinin önümüzdeki otuz yıl içinde kademeli olarak uygulanması öngörülüyor.