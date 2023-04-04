https://sputniknews.com.tr/20230404/finlandiya-resmen-natonun-31-uyesi-oldu-1069166285.html

NATO'nun kuruluşunun 74. yıl dönümü: Finlandiya resmen İttifak'ın 31. üyesi oldu

NATO'nun kuruluşunun 74. yıl dönümü: Finlandiya resmen İttifak'ın 31. üyesi oldu

Rusya'nın kendi güvenliğine ilişkin endişelerini dile getirmesine rağmen NATO doğuya doğru genişlemeyi sürdürüyor. Türkiye ve Macaristan'ın onayını almayı... 04.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-04T15:54+0300

2023-04-04T15:54+0300

2023-04-04T16:31+0300

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Finlandiya'nın NATO'ya tam üye olması için gerekli resmi prosedür, NATO'nun 74. kuruluş yıl dönümü olan, aynı zamanda NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın da yapıldığı bugün nihayete erdi. NATO üyesi 30 ülke, Finlandiya'nın İttifak'a katılım protokollerini kendi iç süreçlerini yürüterek onayladı. Katılım protokolünü son onaylayan ülke Türkiye de bugün belgeyi Washington Anlaşması'nı saklayan ülke olan ABD'ye teslim etti. Bunun ardından Finlandiya da kendi katılım belgelerini teslim etmesiyle resmen NATO'nun 31. üyesi olarak ilan edildi.Rusya 'Kendi önlemlerimizi alırız' dediKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Finlandiya’nın üye olmasıyla NATO’nun genişlemesini ‘Rusya’nın güvenliğine ve ulusal çıkarlarına yönelik bir saldırı’ olarak gördüklerini belirtmiş ve gerekli görmeleri hâlinde bu genişlemeye karşı kendi önlemlerini alabileceklerini kaydetmişti.Finlandiya'nın üyelik süreci İttifak tarihinin en hızlılarından biriFinlandiya, İsveç ile birlikte NATO'ya üyelik başvurusunu 18 Mayıs 2022'de yaptı. 28-30 Haziran 2022’de düzenlenen Madrid Zirvesi’nde Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında Üçlü Muhtıra imzalandı. İki ülke zirvede NATO'ya katılmaya davet edildi. Zirveden sonra NATO ülkelerinin çoğu, iki ülkenin üyelikleri için onay sürecini başlattı. 20 NATO ülkesi temmuzda, 4 ülke ağustosta, 4 ülke de eylülde meclislerinde onay sürecini tamamladı. Son olarak 27 Mart’ta Macaristan Meclisi, Finlandiya’nın üyeliğini onayladı. TBMM’deki onay da 30 Mart’ta çıktı. Böylece Finlandiya’nın NATO üyelik süreci, bir yıldan kısa sürede tamamlanarak İttifak'ın 74 yıllık tarihinde en hızlı ilerleyen üyelik süreçlerinden biri oldu.NATO'nun 9. genişlemesi ABD, Belçika, İngiltere, Danimarka, Fransa, Hollanda, İtalya, İzlanda, Kanada, Lüksemburg, Norveç ve Portekiz'in imzalarıyla 1949'da kurulan NATO'ya 1952'de Türkiye ve Yunanistan dahil oldu. Almanya 1955'te ve İspanya 1982'de NATO'ya katılırken 1999'daki genişlemede Çekya, Macaristan ve Polonya İttifak'a girdi. 2004'teki genişlemede Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Romanya, Slovakya ve Slovenya dahil olurken 2009'da Arnavutluk ve Hırvatistan, 2017'de Karadağ, 2020'de Kuzey Makedonya, NATO üyeleri haline geldi.

https://sputniknews.com.tr/20230404/turkiye-finlandiyanin-nato-uyeliginin-onaylandigi-belgeyi-abdye-teslim-etti-1069165445.html

https://sputniknews.com.tr/20230404/rusya-natonun-finlandiyanin-uyeligiyle-genislemesi-guvenligimize-yonelik-bir-saldiri-1069155382.html

https://sputniknews.com.tr/20230404/cavusoglu-brukselde-abdli-mevkidasi-ile-gorusecek--1069164269.html

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