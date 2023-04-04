https://sputniknews.com.tr/20230404/rusya-natonun-finlandiyanin-uyeligiyle-genislemesi-guvenligimize-yonelik-bir-saldiri-1069155382.html
Rusya: NATO’nun Finlandiya’nın üyeliğiyle genişlemesi güvenliğimize yönelik bir saldırı
Rusya: NATO’nun Finlandiya’nın üyeliğiyle genişlemesi güvenliğimize yönelik bir saldırı
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Finlandiya’nın üye olacak olmasıyla NATO’nun genişlemesini ‘Rusya’nın güvenliğine ve ulusal çıkarlarına yönelik bir saldırı’... 04.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-04T13:27+0300
2023-04-04T13:27+0300
2023-04-04T13:27+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/i/logo/logo-social.png
rusya
finlandiya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, finlandiya, nato, dmitriy peskov
rusya, finlandiya, nato, dmitriy peskov
Rusya: NATO’nun Finlandiya’nın üyeliğiyle genişlemesi güvenliğimize yönelik bir saldırı
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Finlandiya’nın üye olacak olmasıyla NATO’nun genişlemesini ‘Rusya’nın güvenliğine ve ulusal çıkarlarına yönelik bir saldırı’ olarak gördüklerini belirtti ve gerekli görmeleri hâlinde bu genişlemeye karşı kendi önlemlerini alabileceklerini kaydetti.