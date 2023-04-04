Rusya: NATO’nun Finlandiya’nın üyeliğiyle genişlemesi güvenliğimize yönelik bir saldırı

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Finlandiya’nın üye olacak olmasıyla NATO’nun genişlemesini ‘Rusya’nın güvenliğine ve ulusal çıkarlarına yönelik bir saldırı’ olarak gördüklerini belirtti ve gerekli görmeleri hâlinde bu genişlemeye karşı kendi önlemlerini alabileceklerini kaydetti.