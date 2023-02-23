https://sputniknews.com.tr/20230223/nato-ile-rusyanin-nukleer-kapasitelerinin-karsilastirmasi-1067429020.html

NATO ile Rusya'nın nükleer kapasitelerinin karşılaştırması

NATO ile Rusya'nın nükleer kapasitelerinin karşılaştırması

Rusya, ABD ile 2010 yılında varılan Yeni START anlaşmasına olan katılımını askıya almasının nedenlerinden biri olarak İngiltere ve Fransa'nın nükleer... 23.02.2023, Sputnik Türkiye

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nükleer silah

yeni stratejik silahları azaltma anlaşması (new start)

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NATO ve Rusya'nın nükleer kapasitelerinin karşılaştırması, Sputnik'in infografiğinde.

rusya

fransa

ingiltere

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infografik, rusya, nato, fransa, ingiltere, abd, nükleer silah, yeni stratejik silahları azaltma anlaşması (new start), инфографика