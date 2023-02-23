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NATO ile Rusya'nın nükleer kapasitelerinin karşılaştırması
NATO ile Rusya'nın nükleer kapasitelerinin karşılaştırması
Rusya, ABD ile 2010 yılında varılan Yeni START anlaşmasına olan katılımını askıya almasının nedenlerinden biri olarak İngiltere ve Fransa'nın nükleer... 23.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-23T22:21+0300
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infografik
rusya
nato
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nükleer silah
yeni stratejik silahları azaltma anlaşması (new start)
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NATO ve Rusya'nın nükleer kapasitelerinin karşılaştırması, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, rusya, nato, fransa, ingiltere, abd, nükleer silah, yeni stratejik silahları azaltma anlaşması (new start), инфографика
infografik, rusya, nato, fransa, ingiltere, abd, nükleer silah, yeni stratejik silahları azaltma anlaşması (new start), инфографика

NATO ile Rusya'nın nükleer kapasitelerinin karşılaştırması

22:21 23.02.2023
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Rusya, ABD ile 2010 yılında varılan Yeni START anlaşmasına olan katılımını askıya almasının nedenlerinden biri olarak İngiltere ve Fransa'nın nükleer cephaneliklerine dair bilgilerin anlaşmada yer almamasını gösterdi.
NATO ve Rusya'nın nükleer kapasitelerinin karşılaştırması, Sputnik'in infografiğinde.
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