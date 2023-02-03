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https://sputniknews.com.tr/20230203/beyaz-saray-abd-hava-sahasindaki-cin-casus-balonu-egemenligimizin-ihlalidir-ve-kabul-edilemez-1066550870.html
Beyaz Saray: ABD hava sahasındaki Çin casus balonu egemenliğimizin ihlalidir ve kabul edilemez
Beyaz Saray: ABD hava sahasındaki Çin casus balonu egemenliğimizin ihlalidir ve kabul edilemez
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD hava sahasındaki Çin "casus balonu"na ilişkin "Bu balonun hava sahamızda bulunması, egemenliğimizin yanı sıra... 03.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-03T22:26+0300
2023-02-03T22:38+0300
beyaz saray
çin
dünya
joe biden
balon
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ABD hava sahasına giren Çin'e ait dev balonun yarattığı gerginlik devam ediyor.Beyaz Saray Sözcüsü Jean-Pierre, ABD Başkanı Biden'ın Philadelphia'daki programı için bulunduğu uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.ABD hava sahasında bulunan Çin'e ait balona ilişkin soruları yanıtlayan Jean-Pierre, "Bu balonun hava sahamızda bulunması, egemenliğimizin yanı sıra uluslararası hukukun da açık ihlalidir ve kabul edilemez" ifadesini kullandı.Jean-Pierre, Çin yetkililerinin balonun ABD hava sahasına girmesine ilişkin "üzüldüklerini" açıklamalarından haberdar olduklarını belirterek, "Başkan her zaman Amerikalıların güvenliğini ve Amerikan halkının güvenliğini ilk sıraya koyar" dedi.Sözcü Jean-Pierre, "Bu Başkan'ın yönetimi altında Çin'i alt etmeye, ulusal güvenliğimizi korumaya ve özgür ve açık bir Hint Pasifik'i ilerletmeye her zamankinden daha fazla hazırız" şeklinde konuştu.Biden'ın Salı gününden itibaren söz konusu balonla ilgili bilgilendirildiğini aktaran Jean-Pierre, Başkan'ın Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Çin ziyaretini ertelemesiyle ilgili kararını da desteklediğini bildirdi.​​​​​​
https://sputniknews.com.tr/20230203/cin-abd-hava-sahasina-giren-balonun-kendilerine-ait-oldugunu-kabul-etti-1066542677.html
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beyaz saray, çin, joe biden, balon
beyaz saray, çin, joe biden, balon

Beyaz Saray: ABD hava sahasındaki Çin casus balonu egemenliğimizin ihlalidir ve kabul edilemez

22:26 03.02.2023 (güncellendi: 22:38 03.02.2023)
© AP Photo / Jacquelyn MartinBeyaz Saray
Beyaz Saray - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD hava sahasındaki Çin "casus balonu"na ilişkin "Bu balonun hava sahamızda bulunması, egemenliğimizin yanı sıra uluslararası hukukun da açık ihlalidir ve kabul edilemez" dedi.
ABD hava sahasına giren Çin'e ait dev balonun yarattığı gerginlik devam ediyor.
Beyaz Saray Sözcüsü Jean-Pierre, ABD Başkanı Biden'ın Philadelphia'daki programı için bulunduğu uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.
ABD hava sahasında bulunan Çin'e ait balona ilişkin soruları yanıtlayan Jean-Pierre, "Bu balonun hava sahamızda bulunması, egemenliğimizin yanı sıra uluslararası hukukun da açık ihlalidir ve kabul edilemez" ifadesini kullandı.
Jean-Pierre, Çin yetkililerinin balonun ABD hava sahasına girmesine ilişkin "üzüldüklerini" açıklamalarından haberdar olduklarını belirterek, "Başkan her zaman Amerikalıların güvenliğini ve Amerikan halkının güvenliğini ilk sıraya koyar" dedi.
Sözcü Jean-Pierre, "Bu Başkan'ın yönetimi altında Çin'i alt etmeye, ulusal güvenliğimizi korumaya ve özgür ve açık bir Hint Pasifik'i ilerletmeye her zamankinden daha fazla hazırız" şeklinde konuştu.
Biden'ın Salı gününden itibaren söz konusu balonla ilgili bilgilendirildiğini aktaran Jean-Pierre, Başkan'ın Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Çin ziyaretini ertelemesiyle ilgili kararını da desteklediğini bildirdi.​​​​​​
Çin - ABD - casus balon - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2023
DÜNYA
Çin, ABD hava sahasına giren balonun kendilerine ait olduğunu kabul etti
17:28
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