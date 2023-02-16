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https://sputniknews.com.tr/20230216/2016dan-bu-yana-ilk-cin-lideri-siden-iran-ziyareti-1067122093.html
2016'dan bu yana ilk: Çin lideri Şi'den İran ziyareti
2016'dan bu yana ilk: Çin lideri Şi'den İran ziyareti
Çin Dışişleri Bakanlığı, Devlet Başkanı Şi Cinping'in 2016'dan bu yana ilk defa İran'a resmi ziyaret düzenleyeceğini duyurdu. Söz konusu ziyaretin 3 gün... 16.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-16T15:05+0300
2023-02-16T15:05+0300
dünya
çin
iran
tahran
şi cinping
resmi ziyaret
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Çin Dışişleri Bakanlığı, Devlet Başkanı Şi Cinping'in Tahran'a 3 gün sürecek çalışma ziyareti düzenleyeceğini duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Şi'nin İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ziyaret davetini 'memnuniyetle kabul ettiği' belirtildi.Şi'nin 2016'dan bu yana ilk ziyaret için herhangi bir tarih verilmedi.Pekin ve Tahran'dan yapılan ortak açıklamada, Batı'nın uyguladığı yaptırımlara son verilmesi çağrısında bulunularak mevcut gerilimler sebebinin Washington yönetiminin İran nükleer anlaşması olarak da bilenen Kapsamlı Ortak Eylem Planı'ndan (KOEP) 'tek taraflı olarak çekilmesi' olduğu vurgulandı.Açıklamada, "Her iki taraf da yaptırımların kaldırılmasının ve İran'ın iktisadi kazanımlarının güvence altına alınmasının anlaşmanın önemli bir bileşeni olduğunu vurguladı. İlgili tüm yaptırımlar somutluğu görülebilir şekilde tamamen kaldırılmalı ve böylece anlaşmanın tam ve etkili bir şekilde uygulanması teşvik edilmelidir" denildi.Pekin ile Tahran, 2021 yılında 25 yıllık stratejik işbirliği anlaşması imzalayarak ekonomik bağlarını pekiştirmiş, ancak Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekâtı konusundaki tutumları nedeniyle Batılı ülkelerin baskısı altında kalmışlardı.
https://sputniknews.com.tr/20230127/bricsten-ortak-para-birimi-hamlesi-kuresel-dolar-hakimiyetinin-degismekte-oldugunun-gostergesi-1066280144.html
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çin, iran, tahran, şi cinping, resmi ziyaret
çin, iran, tahran, şi cinping, resmi ziyaret

2016'dan bu yana ilk: Çin lideri Şi'den İran ziyareti

15:05 16.02.2023
© AFP 2023 / JACK TAYLORŞi Cinping
Şi Cinping - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2023
© AFP 2023 / JACK TAYLOR
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Çin Dışişleri Bakanlığı, Devlet Başkanı Şi Cinping'in 2016'dan bu yana ilk defa İran'a resmi ziyaret düzenleyeceğini duyurdu. Söz konusu ziyaretin 3 gün süreceği belirtildi.
Çin Dışişleri Bakanlığı, Devlet Başkanı Şi Cinping'in Tahran'a 3 gün sürecek çalışma ziyareti düzenleyeceğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Şi'nin İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ziyaret davetini 'memnuniyetle kabul ettiği' belirtildi.
Şi'nin 2016'dan bu yana ilk ziyaret için herhangi bir tarih verilmedi.
Pekin ve Tahran'dan yapılan ortak açıklamada, Batı'nın uyguladığı yaptırımlara son verilmesi çağrısında bulunularak mevcut gerilimler sebebinin Washington yönetiminin İran nükleer anlaşması olarak da bilenen Kapsamlı Ortak Eylem Planı'ndan (KOEP) 'tek taraflı olarak çekilmesi' olduğu vurgulandı.
Açıklamada, "Her iki taraf da yaptırımların kaldırılmasının ve İran'ın iktisadi kazanımlarının güvence altına alınmasının anlaşmanın önemli bir bileşeni olduğunu vurguladı. İlgili tüm yaptırımlar somutluğu görülebilir şekilde tamamen kaldırılmalı ve böylece anlaşmanın tam ve etkili bir şekilde uygulanması teşvik edilmelidir" denildi.
Pekin ile Tahran, 2021 yılında 25 yıllık stratejik işbirliği anlaşması imzalayarak ekonomik bağlarını pekiştirmiş, ancak Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekâtı konusundaki tutumları nedeniyle Batılı ülkelerin baskısı altında kalmışlardı.
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