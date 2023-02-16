https://sputniknews.com.tr/20230216/2016dan-bu-yana-ilk-cin-lideri-siden-iran-ziyareti-1067122093.html

2016'dan bu yana ilk: Çin lideri Şi'den İran ziyareti

2016'dan bu yana ilk: Çin lideri Şi'den İran ziyareti

Çin Dışişleri Bakanlığı, Devlet Başkanı Şi Cinping'in 2016'dan bu yana ilk defa İran'a resmi ziyaret düzenleyeceğini duyurdu. Söz konusu ziyaretin 3 gün... 16.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-16T15:05+0300

2023-02-16T15:05+0300

2023-02-16T15:05+0300

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tahran

şi cinping

resmi ziyaret

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Çin Dışişleri Bakanlığı, Devlet Başkanı Şi Cinping'in Tahran'a 3 gün sürecek çalışma ziyareti düzenleyeceğini duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Şi'nin İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ziyaret davetini 'memnuniyetle kabul ettiği' belirtildi.Şi'nin 2016'dan bu yana ilk ziyaret için herhangi bir tarih verilmedi.Pekin ve Tahran'dan yapılan ortak açıklamada, Batı'nın uyguladığı yaptırımlara son verilmesi çağrısında bulunularak mevcut gerilimler sebebinin Washington yönetiminin İran nükleer anlaşması olarak da bilenen Kapsamlı Ortak Eylem Planı'ndan (KOEP) 'tek taraflı olarak çekilmesi' olduğu vurgulandı.Açıklamada, "Her iki taraf da yaptırımların kaldırılmasının ve İran'ın iktisadi kazanımlarının güvence altına alınmasının anlaşmanın önemli bir bileşeni olduğunu vurguladı. İlgili tüm yaptırımlar somutluğu görülebilir şekilde tamamen kaldırılmalı ve böylece anlaşmanın tam ve etkili bir şekilde uygulanması teşvik edilmelidir" denildi.Pekin ile Tahran, 2021 yılında 25 yıllık stratejik işbirliği anlaşması imzalayarak ekonomik bağlarını pekiştirmiş, ancak Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekâtı konusundaki tutumları nedeniyle Batılı ülkelerin baskısı altında kalmışlardı.

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