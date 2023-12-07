https://sputniknews.com.tr/20231207/rusyada-2024-devlet-baskanligi-secimlerinin-tarihi-belli-oldu-1078164613.html
Rusya'da 2024 devlet başkanlığı seçimlerinin tarihi belli oldu
Rusya'da 2024 devlet başkanlığı seçimlerinin tarihi belli oldu
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi, devlet başkanlığı seçimlerinin 17 Mart 2024'te yapılmasını öngören kararnameyi kabul etti. 07.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-07T10:22+0300
2023-12-07T10:22+0300
2023-12-07T10:49+0300
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devlet başkanlığı seçimi
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kremlin
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Rusya'da 2024 yılında düzenlenecek devlet başkanlığı seçimlerinin tarihi, bugün meclisin üst kanadı Federasyon Konseyi'nde alınan kararla belli oldu.Federasyon Konseyi'ndeki oylamada 162 senatör tarafından oybirliğiyle kabul edilen kararname, yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek.Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, bugün alınan kararla seçim kampanyasının da başlamış olduğunu ifade etti.Putin henüz resmi kararını açıklamadıRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mart 2024'teki seçimlere katılım konusunda henüz bir açıklama yapmadı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in yeniden adaylığıyla ilgili sorular karşısında, Rus liderin kararını seçim tarihi belli olduktan sonra duyurabileceğini söylemişti.Putin, 2018 seçimlerinde rekor kırmıştıDevlet başkanlığı seçimi için en son 2018’de sandığa gidilen Rusya’da, dönemin mevcut devlet başkanı Putin oyların yüzde 76.67’sini alarak rekor oyla yeniden başkan seçilmişti.Ülkedeki anayasa uyarınca yürütme erkinin başı konumunda yer alan Devlet Başkanı, altı yılda bir halk tarafından seçiliyor.Başbakan ise anayasa gereğince Rusya Devlet Başkanı tarafından atanırken, yine Devlet Başkanı'nın onayını alarak hükümeti oluşturuyor.Hükümetin göreve başlaması için yeni başbakanın meclisin alt kanadı Devlet Duması’ndan güvenoyu alması gerekiyor.Rusya’da başbakanlık görevine 16 Ocak 2020 tarihinde Putin’in kararıyla Mihail Mişustin getirilmişti.Başbakan Mişustin’in kurmuş olduğu yeni hükümet ise 21 Ocak 2020’de onaylanmıştı.2018'de sonuçların kesinleşmesi ile 2024 yılında sona erecek olan 4. görev süresine başlayan Putin, 2004 yılındaki seçimlerde yüzde 52.94, 2012’deki seçimlerde de yüzde 63.6 oy almıştı.Putin, ayrıca başkent Moskova’da seçmenlerin yüzde 70.88’ini alırken, 2018 devlet başkanlığı seçimlerinde en çok oy alan ikinci aday ise Komünist Parti’den Pavel Grudinin olmuştu.Seçmenlerin yüzde 11.80’i (8 milyon 642 bin) Grudinin’e oy verdi. Liberal Demokrat Parti lideri Vladimir Jirinovski de yüzde 5.66 (4 milyon 148 bin) oranında oy almıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231117/kremlin-sozcusu-peskov-rusyanin-bir-sonraki-devlet-baskaninin-nasil-olmasi-gerektigini-acikladi-1077509785.html
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putin, rusya seçimleri, rusya seçim
putin, rusya seçimleri, rusya seçim
Rusya'da 2024 devlet başkanlığı seçimlerinin tarihi belli oldu
10:22 07.12.2023 (güncellendi: 10:49 07.12.2023)
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi, devlet başkanlığı seçimlerinin 17 Mart 2024'te yapılmasını öngören kararnameyi kabul etti.
Rusya'da 2024 yılında düzenlenecek devlet başkanlığı seçimlerinin tarihi, bugün meclisin üst kanadı Federasyon Konseyi'nde alınan kararla belli oldu.
Federasyon Konseyi'ndeki oylamada 162 senatör tarafından oybirliğiyle kabul edilen kararname, yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek.
Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, bugün alınan kararla seçim kampanyasının da başlamış olduğunu ifade etti.
Putin henüz resmi kararını açıklamadı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
, Mart 2024'teki seçimlere katılım konusunda henüz bir açıklama yapmadı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in yeniden adaylığıyla ilgili sorular karşısında, Rus liderin kararını seçim tarihi belli olduktan sonra duyurabileceğini söylemişti.
Putin, 2018 seçimlerinde rekor kırmıştı
Devlet başkanlığı seçimi için en son 2018’de sandığa gidilen Rusya’da, dönemin mevcut devlet başkanı Putin oyların yüzde 76.67’sini alarak rekor oyla yeniden başkan seçilmişti.
Ülkedeki anayasa uyarınca yürütme erkinin başı konumunda yer alan Devlet Başkanı, altı yılda bir halk tarafından seçiliyor.
Başbakan ise anayasa gereğince Rusya Devlet Başkanı tarafından atanırken, yine Devlet Başkanı'nın onayını alarak hükümeti oluşturuyor.
Hükümetin göreve başlaması için yeni başbakanın meclisin alt kanadı Devlet Duması’ndan güvenoyu alması gerekiyor.
Rusya’da başbakanlık görevine 16 Ocak 2020 tarihinde Putin’in kararıyla Mihail Mişustin getirilmişti.
Başbakan Mişustin’in kurmuş olduğu yeni hükümet ise 21 Ocak 2020’de onaylanmıştı.
2018'de sonuçların kesinleşmesi ile 2024 yılında sona erecek olan 4. görev süresine başlayan Putin, 2004 yılındaki seçimlerde yüzde 52.94, 2012’deki seçimlerde de yüzde 63.6 oy almıştı.
Putin, ayrıca başkent Moskova’da seçmenlerin yüzde 70.88’ini alırken, 2018 devlet başkanlığı seçimlerinde en çok oy alan ikinci aday ise Komünist Parti’den Pavel Grudinin olmuştu.
Seçmenlerin yüzde 11.80’i (8 milyon 642 bin) Grudinin’e oy verdi. Liberal Demokrat Parti lideri Vladimir Jirinovski de yüzde 5.66 (4 milyon 148 bin) oranında oy almıştı.