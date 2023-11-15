https://sputniknews.com.tr/20231115/putin-rusyadaki-secim-sureclerine-mudahale-etmeye-yonelik-tum-girisimler-engellenecek-1077430345.html

Putin: Rusya’daki seçim süreçlerine müdahale etmeye yönelik tüm girişimler engellenecek

Putin: Rusya’daki seçim süreçlerine müdahale etmeye yönelik tüm girişimler engellenecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülke içindeki seçim süreçlerine içeriden ve dışarıdan müdahale etmeye yönelik tüm girişimlerin engelleneceğini belirtti. 15.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-15T19:44+0300

2023-11-15T19:44+0300

2023-11-15T19:44+0300

dünya

vladimir putin

rusya

seçim

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Rusya lideri Putin, Merkez Seçim Kurulu üyeleri ve bölgesel seçim komisyon yöneticileri ile düzenlenen toplantıda Rusya içindeki seçim süreçlerine içeriden ve dışarıdan müdahale etmeye yönelik tüm girişimlerin engelleneceğini ifade etti.Putin, “Devletin eylemlerine gelince, seçim sürecine herhangi bir yasadışı müdahaleyi önlemek için gereken her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Seçim sürecine yönelik iç ve dış müdahale ve baskı girişimleri engellenecek” diye konuştu.Rusya’nın seçim sisteminin bilgi şeffaflığına dikkat çeken Putin, 30 yıl içinde seçim konusunda edinilen birikimlerle birlikte sistemin gelişmeye devam ettiğini ve ayırt edici özelliğinin azami şeffaflık olduğunun altını çizdi.Rusya Merkezi Seçim Kurulu Başkanı Ella Pamfilova da Rusya’daki seçim sisteminin açıklık ve şeffaflığına vurgu yaparak, söz konusu sistemin dünyada benzeri olmadığının altını çizdi.

https://sputniknews.com.tr/20231114/putin-ve-sisi-gazzedeki-durumu-gorustu-1077402097.html

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