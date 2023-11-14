https://sputniknews.com.tr/20231114/putin-ve-sisi-gazzedeki-durumu-gorustu-1077402097.html
Putin ve Sisi, Gazze’deki durumu görüştü
Putin ve Sisi, Gazze’deki durumu görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Mısırlı mevkidaşı Abdülfettah es-Sisi’nin bugünkü telefon görüşmesinde Gazze’deki son derece ağırlaşan durumu ele... 14.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-14T23:09+0300
2023-11-14T23:09+0300
2023-11-14T23:09+0300
israil- filistin çatışması
vladimir putin
abdülfettah es sisi
filistin
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Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya lideri Vladimir Putin ve Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah es-Sisi arasında telefon görüşmesinin gerçekleştiği belirtilirken, “Vladimir Putin, Rus vatandaşlarının Gazze Şeridi'nden tahliyesinde sağlanan kapsamlı yardım için Mısır'a teşekkür etti” ifadesine yer verildi.Açıklamada, “Filistin-İsrail çatışma bölgesinde son derece ağırlaşan duruma ilişkin görüş değişimi devam etti. Her iki taraf, aralarında binlerce çocuk ve kadının da bulunduğu sivil kayıpların eşi görülmemiş artışından derin endişe duyduğunu ifade etti. Kan dökülmesinin bir an önce durdurulması, rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze’deki sivil halka insani yardımın engellenmeden sağlanmasının temel önemi vurgulandı” denildi.Görüşmede, Rusya ve Mısır’ın, bölgedeki sorunun tek çözümünün, İsrail’le barış ve güvenlik içinde yaşayacak bağımsız bir Filistin devletinin kurulması olduğu konusunda hemfikir oldukları vurgulandı.
https://sputniknews.com.tr/20231114/istanbul-bassavciligindan-netanyahu-hakkinda-suc-duyurusu--1077400628.html
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vladimir putin, abdülfettah es sisi, filistin
vladimir putin, abdülfettah es sisi, filistin
Putin ve Sisi, Gazze’deki durumu görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Mısırlı mevkidaşı Abdülfettah es-Sisi’nin bugünkü telefon görüşmesinde Gazze’deki son derece ağırlaşan durumu ele aldıkları ve binlerce çocuk ve kadın siviller arasındaki can kayıplarının artmasından duydukları endişeleri dile getirdikleri belirtildi.
Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya lideri Vladimir Putin ve Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah es-Sisi arasında telefon görüşmesinin gerçekleştiği belirtilirken, “Vladimir Putin, Rus vatandaşlarının Gazze Şeridi'nden tahliyesinde sağlanan kapsamlı yardım için Mısır'a teşekkür etti” ifadesine yer verildi.
Açıklamada, “Filistin-İsrail çatışma bölgesinde son derece ağırlaşan duruma ilişkin görüş değişimi devam etti. Her iki taraf, aralarında binlerce çocuk ve kadının da bulunduğu sivil kayıpların eşi görülmemiş artışından derin endişe duyduğunu ifade etti. Kan dökülmesinin bir an önce durdurulması, rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze’deki sivil halka insani yardımın engellenmeden sağlanmasının temel önemi vurgulandı” denildi.
Görüşmede, Rusya ve Mısır’ın, bölgedeki sorunun tek çözümünün, İsrail’le barış ve güvenlik içinde yaşayacak bağımsız bir Filistin devletinin kurulması olduğu konusunda hemfikir oldukları vurgulandı.