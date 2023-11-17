https://sputniknews.com.tr/20231117/kremlin-sozcusu-peskov-rusyanin-bir-sonraki-devlet-baskaninin-nasil-olmasi-gerektigini-acikladi-1077509785.html

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın bir sonraki devlet başkanının nasıl olması gerektiğini açıkladı

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın bir sonraki devlet başkanının nasıl olması gerektiğini açıkladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'da bir sonraki devlet başkanının da mevcut Devlet Başkanı Vladimir Putin gibi olması gerektiğini vurguladı. Peskov, 10... 17.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-17T18:44+0300

2023-11-17T18:44+0300

2023-11-17T18:44+0300

ukrayna krizi

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moskova. kremlin. putin

ukrayna

ukrayna krizi

seçim

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Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'ne (MGİMO) ait MGİMO 360 televizyonuna demeç veren Kremlin Sözcüsü Peskov, Mart 2024'te yapılacak devlet başkanlığı seçimlerine dair açıklamalarda bulundu.Rusya lideri Putin'in 2024 yılındaki seçimlerde aday olma niyetini henüz açıklamadığını anımsatan Peskov, "Fakat onun bunu yapacağına kalpten inanmak istiyorum. Seçimleri kazanacağından şüphem yok, devlet başkanı olarak kalacağından şüphem yok" dedi.Peskov, bir sonraki devlet başkanının nasıl olması gerektiği yönündeki soru karşısındaysa Rusya'da Putin'in görevini sürdürmesi, başkasının göreve gelmesi halinde de o kişinin Putin gibi biri olması gerektiğini ifade etti.'Batı, liderliğini korumaya çalışacak, Rusya ise daha güçlü ve zengin olacak'Peskov, demecinde 10 yıl sonra Rusya ve dünyanın ne durumda olacağına dair görüşlerini de paylaştı.Kremlin Sözcüsü, Batı'nın geleceği hakkında "Şu anda içinden geçtiğimiz bu küresel dönüşüm süreci uzarsa, daha fazla türbülans yaşanabilir. Zira kolektif Batı, zayıflamakta olan liderliğine elleri ve ayaklarıyla tutunacak. Onlar, avuçlarının içinden kayıp giden liderliği bırakmamak için hiçbir şeyden kaçınmayacak" ifadelerini kullandı.Peskov, Rusya'nın ise bu süreçte daha güçlü, erdemli ve zengin olacağını vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20231115/peskov-cin-lideri-si-ile-biden-ile-arasindaki-gorusmeleri-izliyoruz-1077419957.html

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dmitriy peskov, rusya, vladimir putin, moskova. kremlin. putin, ukrayna, ukrayna krizi, seçim