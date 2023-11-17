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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231117/kremlin-sozcusu-peskov-rusyanin-bir-sonraki-devlet-baskaninin-nasil-olmasi-gerektigini-acikladi-1077509785.html
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın bir sonraki devlet başkanının nasıl olması gerektiğini açıkladı
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın bir sonraki devlet başkanının nasıl olması gerektiğini açıkladı
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'da bir sonraki devlet başkanının da mevcut Devlet Başkanı Vladimir Putin gibi olması gerektiğini vurguladı. Peskov, 10... 17.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-17T18:44+0300
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Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'ne (MGİMO) ait MGİMO 360 televizyonuna demeç veren Kremlin Sözcüsü Peskov, Mart 2024'te yapılacak devlet başkanlığı seçimlerine dair açıklamalarda bulundu.Rusya lideri Putin'in 2024 yılındaki seçimlerde aday olma niyetini henüz açıklamadığını anımsatan Peskov, "Fakat onun bunu yapacağına kalpten inanmak istiyorum. Seçimleri kazanacağından şüphem yok, devlet başkanı olarak kalacağından şüphem yok" dedi.Peskov, bir sonraki devlet başkanının nasıl olması gerektiği yönündeki soru karşısındaysa Rusya'da Putin'in görevini sürdürmesi, başkasının göreve gelmesi halinde de o kişinin Putin gibi biri olması gerektiğini ifade etti.'Batı, liderliğini korumaya çalışacak, Rusya ise daha güçlü ve zengin olacak'Peskov, demecinde 10 yıl sonra Rusya ve dünyanın ne durumda olacağına dair görüşlerini de paylaştı.Kremlin Sözcüsü, Batı'nın geleceği hakkında "Şu anda içinden geçtiğimiz bu küresel dönüşüm süreci uzarsa, daha fazla türbülans yaşanabilir. Zira kolektif Batı, zayıflamakta olan liderliğine elleri ve ayaklarıyla tutunacak. Onlar, avuçlarının içinden kayıp giden liderliği bırakmamak için hiçbir şeyden kaçınmayacak" ifadelerini kullandı.Peskov, Rusya'nın ise bu süreçte daha güçlü, erdemli ve zengin olacağını vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20231115/peskov-cin-lideri-si-ile-biden-ile-arasindaki-gorusmeleri-izliyoruz-1077419957.html
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dmitriy peskov, rusya, vladimir putin, moskova. kremlin. putin, ukrayna, ukrayna krizi, seçim

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın bir sonraki devlet başkanının nasıl olması gerektiğini açıkladı

18:44 17.11.2023
© AFP 2023 / PAVEL BEDNYAKOVKremlin Sarayı ve Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sarayı ve Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2023
© AFP 2023 / PAVEL BEDNYAKOV
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'da bir sonraki devlet başkanının da mevcut Devlet Başkanı Vladimir Putin gibi olması gerektiğini vurguladı. Peskov, 10 yıllık süreçte Batı'nın liderliğini korumaya çalışacağı, Rusya'nın ise daha güçlü ve zengin olacağı öngörüsünde bulundu.
Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'ne (MGİMO) ait MGİMO 360 televizyonuna demeç veren Kremlin Sözcüsü Peskov, Mart 2024'te yapılacak devlet başkanlığı seçimlerine dair açıklamalarda bulundu.

Rusya lideri Putin'in 2024 yılındaki seçimlerde aday olma niyetini henüz açıklamadığını anımsatan Peskov, "Fakat onun bunu yapacağına kalpten inanmak istiyorum. Seçimleri kazanacağından şüphem yok, devlet başkanı olarak kalacağından şüphem yok" dedi.

Peskov, bir sonraki devlet başkanının nasıl olması gerektiği yönündeki soru karşısındaysa Rusya'da Putin'in görevini sürdürmesi, başkasının göreve gelmesi halinde de o kişinin Putin gibi biri olması gerektiğini ifade etti.

'Batı, liderliğini korumaya çalışacak, Rusya ise daha güçlü ve zengin olacak'

Peskov, demecinde 10 yıl sonra Rusya ve dünyanın ne durumda olacağına dair görüşlerini de paylaştı.

Kremlin Sözcüsü, Batı'nın geleceği hakkında "Şu anda içinden geçtiğimiz bu küresel dönüşüm süreci uzarsa, daha fazla türbülans yaşanabilir. Zira kolektif Batı, zayıflamakta olan liderliğine elleri ve ayaklarıyla tutunacak. Onlar, avuçlarının içinden kayıp giden liderliği bırakmamak için hiçbir şeyden kaçınmayacak" ifadelerini kullandı.

Peskov, Rusya'nın ise bu süreçte daha güçlü, erdemli ve zengin olacağını vurguladı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2023
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