https://sputniknews.com.tr/20230606/kahovka-hidroelektrik-santralinin-yikilmasi--1072088218.html
Kahovka hidroelektrik santralinin yıkılması
Kahovka hidroelektrik santralinin yıkılması
Referandumla Ukrayna’dan ayrılıp Rusya’nın parçası haline gelen Herson bölgesinde yer alan Novaya Kahovka kentinin yakınındaki Kahovka hidroelektrik... 06.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-06T15:48+0300
2023-06-06T15:48+0300
2023-06-06T15:48+0300
multimedya
infografik
novaya kahovka
ukrayna
rusya
hidroelektrik santrali
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Barajın üstünde yer aldığı Dinyeper Nehri kıyısında yer alan yerleşim yerleri tahliye ediliyor. Su baskınlarının yaşanabileceği bölgeler, Sputnik'in hazırladığı haritada.
novaya kahovka
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infografik, novaya kahovka , ukrayna, rusya, hidroelektrik santrali, инфографика
infografik, novaya kahovka , ukrayna, rusya, hidroelektrik santrali, инфографика
Kahovka hidroelektrik santralinin yıkılması
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Referandumla Ukrayna’dan ayrılıp Rusya’nın parçası haline gelen Herson bölgesinde yer alan Novaya Kahovka kentinin yakınındaki Kahovka hidroelektrik santralinin barajı, Kiev güçlerinin havan topu saldırıları yüzünden kısmen tahrip oldu.
Barajın üstünde yer aldığı Dinyeper Nehri kıyısında yer alan yerleşim yerleri tahliye ediliyor. Su baskınlarının yaşanabileceği bölgeler, Sputnik'in hazırladığı haritada.