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https://sputniknews.com.tr/20230606/kahovka-hidroelektrik-santralinin-yikilmasi--1072088218.html
Kahovka hidroelektrik santralinin yıkılması
Kahovka hidroelektrik santralinin yıkılması
Referandumla Ukrayna’dan ayrılıp Rusya’nın parçası haline gelen Herson bölgesinde yer alan Novaya Kahovka kentinin yakınındaki Kahovka hidroelektrik... 06.06.2023, Sputnik Türkiye
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Barajın üstünde yer aldığı Dinyeper Nehri kıyısında yer alan yerleşim yerleri tahliye ediliyor. Su baskınlarının yaşanabileceği bölgeler, Sputnik'in hazırladığı haritada.
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infografik, novaya kahovka , ukrayna, rusya, hidroelektrik santrali, инфографика
infografik, novaya kahovka , ukrayna, rusya, hidroelektrik santrali, инфографика

Kahovka hidroelektrik santralinin yıkılması

15:48 06.06.2023
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Referandumla Ukrayna’dan ayrılıp Rusya’nın parçası haline gelen Herson bölgesinde yer alan Novaya Kahovka kentinin yakınındaki Kahovka hidroelektrik santralinin barajı, Kiev güçlerinin havan topu saldırıları yüzünden kısmen tahrip oldu.
Barajın üstünde yer aldığı Dinyeper Nehri kıyısında yer alan yerleşim yerleri tahliye ediliyor. Su baskınlarının yaşanabileceği bölgeler, Sputnik'in hazırladığı haritada.
İnfografik Kahovka hidroelektrik santralinin yıkılması - Sputnik Türkiye
İnfografik Kahovka hidroelektrik santralinin yıkılması - Sputnik Türkiye
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