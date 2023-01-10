https://sputniknews.com.tr/20230110/nato-ve-ab-rusya-ile-cine-karsi-isbirliginin-artirilmasi-icin-ortak-bildiri-imzaladi-1065600820.html
NATO ve AB, Rusya ile Çin'e karşı işbirliğinin artırılması için ortak bildiri imzaladı
NATO ve AB, Rusya ile Çin'e karşı işbirliğinin artırılması için ortak bildiri imzaladı
NATO ile Avrupa Birliği (AB) arasında Rusya ve Çin'e karşı işbirliğinin artırılması, Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi, iki taraf arasındaki işbirliğinin bir... 10.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-10T18:15+0300
2023-01-10T18:15+0300
2023-01-10T18:22+0300
nato
ukrayna krizi
ab
ursula von der leyen
jens stoltenberg
charles michel
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NATO ve AB, Rusya ve Çin'e karşı işbirliğinin, Ukrayna'ya desteğin vurgulandığı ortal bir bildiriye imza attı.Ortak bildiriyi NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel NATO karargahında düzenlenen törenle imzaladı.Daha önce 2016 ve 2018'de imzalanan bildirilerin temelinde hazırlanan yeni metinde NATO-AB işbirliğinin ortak değerler üzerine kurulu olduğu, bugün Avrupa-Atlantik bölgesinde son yılların en büyük tehdidiyle karşı karşıya olunduğu, Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonun uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiği belirtildi.NATO ve AB, Rusya yönetimine askerlerini Ukrayna'dan çekme çağrısında bulunarak Ukrayna'ya desteğin sarsılmaz olduğu ve süreceği vurgulandı.Bildiride, "Artan stratejik rekabet döneminde yaşıyoruz. Çin'in artan iddiası ve politikaları ele almamız gereken sınamalar ortaya koyuyor" ifadesi yer aldı.Bildiride, Avrupa'daki kırılgan ve istikrarsız durumun stratejik rakiplere, terör örgütlerine uygun zemin hazırladığı belirtildi.Böyle bir dönemde ABD ile bağların öneminin vurgulandığı bildiride, Avrupa-Atlantik bölgesinde toplu savunmanın temelini NATO'nun oluşturduğuna işaret edildi ve 'daha güçlü bir Avrupa savunmasının' öneminin kabul edildiği, bunun NATO ile tamamlayıcı olması gerektiği ifade edildi.'Ukrayna'ya desteği güçlendirmeliyiz'İmza töreninden sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, AB ve NATO'nun, artan jeostratejik rekabet karşısında ortaklıklarını üst seviyeye taşımaya kararlı olduklarını bildirdi.'Çin'in artan kararlılığı ve politikaları, ele almamız gereken zorluklar sunuyor'"Moskova farklı bir Avrupa istiyor. Komşularını kontrol etmek istiyor, demokrasi ve özgürlüğü tehdit olarak görüyor. Bunun güvenliğimiz için uzun vadeli sonuçları olacaktır" diyen Stoltenberg, şöyle devam etti:NATO Genel Sekreteri, bunlar karşısında AB ve NATO'nun işbirliklerini bir üst seviyeye taşımaya kararlı olduklarını kaydetti.'İki ülkenin NATO'ya katılmalarını sabırsızlıkla bekliyoruz'AB Komisyonu Başkanı von der Leyen de Ukrayna krizinin başlamasından bu yana AB ile NATO arasındaki işbirliğinin zaten geliştiğini söyledi.Von der Leyen, "Bu 20 yıllık ortaklığı ve işbirliğini derinleştirmeliyiz. Çünkü Avrupa güvenliği tehdit altındadır. Bu durum İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği arzusunda yansıtılmıştır. İki ülkenin NATO'ya katılmalarını sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.Kremlin'e baskıyı artıracaklarını dile getiren von der Leyen, Belarus'a ve İran'a bu kapsamda yaptırımları genişleteceklerini bildirdi.Von der Leyen, Belarus'a ayrıca yeni yaptırımlar uygulayacaklarını aktardı.'AB ve NATO olarak her zamankinden daha yakınız'AB Konseyi Başkanı Michel de AB ve NATO'nun işbirliği ile daha güçlü olduklarını, Rusya'nın AB ve NATO'yu zayıflatma hedefine ulaşamadığını söyledi. Michel, "AB ve NATO olarak her zamankinden daha yakınız" dedi.
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nato, ab, ursula von der leyen, jens stoltenberg, charles michel
nato, ab, ursula von der leyen, jens stoltenberg, charles michel
NATO ve AB, Rusya ile Çin'e karşı işbirliğinin artırılması için ortak bildiri imzaladı
18:15 10.01.2023 (güncellendi: 18:22 10.01.2023) Abone ol
NATO ile Avrupa Birliği (AB) arasında Rusya ve Çin'e karşı işbirliğinin artırılması, Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi, iki taraf arasındaki işbirliğinin bir sonraki seviyeye taşınması amacıyla ortak bildiri imzalandı.
NATO ve AB, Rusya ve Çin'e karşı işbirliğinin, Ukrayna'ya desteğin vurgulandığı ortal bir bildiriye imza attı.
Ortak bildiriyi NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel NATO karargahında düzenlenen törenle imzaladı.
Daha önce 2016 ve 2018'de imzalanan bildirilerin temelinde hazırlanan yeni metinde NATO-AB işbirliğinin ortak değerler üzerine kurulu olduğu, bugün Avrupa-Atlantik bölgesinde son yılların en büyük tehdidiyle karşı karşıya olunduğu, Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonun uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiği belirtildi.
NATO ve AB, Rusya yönetimine askerlerini Ukrayna'dan çekme çağrısında bulunarak Ukrayna'ya desteğin sarsılmaz olduğu ve süreceği vurgulandı.
Bildiride, "Artan stratejik rekabet döneminde yaşıyoruz. Çin'in artan iddiası ve politikaları ele almamız gereken sınamalar ortaya koyuyor" ifadesi yer aldı.
Bildiride, Avrupa'daki kırılgan ve istikrarsız durumun stratejik rakiplere, terör örgütlerine uygun zemin hazırladığı belirtildi.
Böyle bir dönemde ABD ile bağların öneminin vurgulandığı bildiride, Avrupa-Atlantik bölgesinde toplu savunmanın temelini NATO'nun oluşturduğuna işaret edildi ve 'daha güçlü bir Avrupa savunmasının' öneminin kabul edildiği, bunun NATO ile tamamlayıcı olması gerektiği ifade edildi.
'Ukrayna'ya desteği güçlendirmeliyiz'
İmza töreninden sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, AB ve NATO'nun, artan jeostratejik rekabet karşısında ortaklıklarını üst seviyeye taşımaya kararlı olduklarını bildirdi.
'Çin'in artan kararlılığı ve politikaları, ele almamız gereken zorluklar sunuyor'
"Moskova farklı bir Avrupa istiyor. Komşularını kontrol etmek istiyor, demokrasi ve özgürlüğü tehdit olarak görüyor. Bunun güvenliğimiz için uzun vadeli sonuçları olacaktır" diyen Stoltenberg, şöyle devam etti:
"Artan stratejik rekabet karşısında Ukrayna'ya desteğimizi daha da güçlendirmeliyiz. Çin'in artan kararlılığı ve politikaları ele almamız gereken zorluklar sunuyor."
NATO Genel Sekreteri, bunlar karşısında AB ve NATO'nun işbirliklerini bir üst seviyeye taşımaya kararlı olduklarını kaydetti.
'İki ülkenin NATO'ya katılmalarını sabırsızlıkla bekliyoruz'
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen de Ukrayna krizinin başlamasından bu yana AB ile NATO arasındaki işbirliğinin zaten geliştiğini söyledi.
Von der Leyen, "Bu 20 yıllık ortaklığı ve işbirliğini derinleştirmeliyiz. Çünkü Avrupa güvenliği tehdit altındadır. Bu durum İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği arzusunda yansıtılmıştır. İki ülkenin NATO'ya katılmalarını sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.
Kremlin'e baskıyı artıracaklarını dile getiren von der Leyen, Belarus'a ve İran'a bu kapsamda yaptırımları genişleteceklerini bildirdi.
Von der Leyen, Belarus'a ayrıca yeni yaptırımlar uygulayacaklarını aktardı.
'AB ve NATO olarak her zamankinden daha yakınız'
AB Konseyi Başkanı Michel de AB ve NATO'nun işbirliği ile daha güçlü olduklarını, Rusya'nın AB ve NATO'yu zayıflatma hedefine ulaşamadığını söyledi.
Michel, "AB ve NATO olarak her zamankinden daha yakınız" dedi.