https://sputniknews.com.tr/20230110/nato-ve-ab-rusya-ile-cine-karsi-isbirliginin-artirilmasi-icin-ortak-bildiri-imzaladi-1065600820.html

NATO ve AB, Rusya ile Çin'e karşı işbirliğinin artırılması için ortak bildiri imzaladı

NATO ve AB, Rusya ile Çin'e karşı işbirliğinin artırılması için ortak bildiri imzaladı

NATO ile Avrupa Birliği (AB) arasında Rusya ve Çin'e karşı işbirliğinin artırılması, Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi, iki taraf arasındaki işbirliğinin bir... 10.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-10T18:15+0300

2023-01-10T18:15+0300

2023-01-10T18:22+0300

nato

ukrayna krizi

ab

ursula von der leyen

jens stoltenberg

charles michel

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0a/1065601597_0:94:3307:1954_1920x0_80_0_0_d25add7e0d008878a3ec1c2045943077.jpg

NATO ve AB, Rusya ve Çin'e karşı işbirliğinin, Ukrayna'ya desteğin vurgulandığı ortal bir bildiriye imza attı.Ortak bildiriyi NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel NATO karargahında düzenlenen törenle imzaladı.Daha önce 2016 ve 2018'de imzalanan bildirilerin temelinde hazırlanan yeni metinde NATO-AB işbirliğinin ortak değerler üzerine kurulu olduğu, bugün Avrupa-Atlantik bölgesinde son yılların en büyük tehdidiyle karşı karşıya olunduğu, Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonun uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiği belirtildi.NATO ve AB, Rusya yönetimine askerlerini Ukrayna'dan çekme çağrısında bulunarak Ukrayna'ya desteğin sarsılmaz olduğu ve süreceği vurgulandı.Bildiride, "Artan stratejik rekabet döneminde yaşıyoruz. Çin'in artan iddiası ve politikaları ele almamız gereken sınamalar ortaya koyuyor" ifadesi yer aldı.Bildiride, Avrupa'daki kırılgan ve istikrarsız durumun stratejik rakiplere, terör örgütlerine uygun zemin hazırladığı belirtildi.Böyle bir dönemde ABD ile bağların öneminin vurgulandığı bildiride, Avrupa-Atlantik bölgesinde toplu savunmanın temelini NATO'nun oluşturduğuna işaret edildi ve 'daha güçlü bir Avrupa savunmasının' öneminin kabul edildiği, bunun NATO ile tamamlayıcı olması gerektiği ifade edildi.'Ukrayna'ya desteği güçlendirmeliyiz'İmza töreninden sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, AB ve NATO'nun, artan jeostratejik rekabet karşısında ortaklıklarını üst seviyeye taşımaya kararlı olduklarını bildirdi.'Çin'in artan kararlılığı ve politikaları, ele almamız gereken zorluklar sunuyor'"Moskova farklı bir Avrupa istiyor. Komşularını kontrol etmek istiyor, demokrasi ve özgürlüğü tehdit olarak görüyor. Bunun güvenliğimiz için uzun vadeli sonuçları olacaktır" diyen Stoltenberg, şöyle devam etti:NATO Genel Sekreteri, bunlar karşısında AB ve NATO'nun işbirliklerini bir üst seviyeye taşımaya kararlı olduklarını kaydetti.'İki ülkenin NATO'ya katılmalarını sabırsızlıkla bekliyoruz'AB Komisyonu Başkanı von der Leyen de Ukrayna krizinin başlamasından bu yana AB ile NATO arasındaki işbirliğinin zaten geliştiğini söyledi.Von der Leyen, "Bu 20 yıllık ortaklığı ve işbirliğini derinleştirmeliyiz. Çünkü Avrupa güvenliği tehdit altındadır. Bu durum İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği arzusunda yansıtılmıştır. İki ülkenin NATO'ya katılmalarını sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.Kremlin'e baskıyı artıracaklarını dile getiren von der Leyen, Belarus'a ve İran'a bu kapsamda yaptırımları genişleteceklerini bildirdi.Von der Leyen, Belarus'a ayrıca yeni yaptırımlar uygulayacaklarını aktardı.'AB ve NATO olarak her zamankinden daha yakınız'AB Konseyi Başkanı Michel de AB ve NATO'nun işbirliği ile daha güçlü olduklarını, Rusya'nın AB ve NATO'yu zayıflatma hedefine ulaşamadığını söyledi. Michel, "AB ve NATO olarak her zamankinden daha yakınız" dedi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nato, ab, ursula von der leyen, jens stoltenberg, charles michel