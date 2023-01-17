Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230117/vietnam-devlet-baskani-phuc-istifa-etti-1065834140.html
Vietnam Devlet Başkanı Phuc istifa etti
Vietnam Devlet Başkanı Phuc istifa etti
Vietnam'da Devlet Başkanı Nguyen Xuan Phuc'un görevinden istifa ettiği bildirildi. 17.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-17T14:53+0300
2023-01-17T14:53+0300
dünya
vietnam
nguyen xuan phuc
istifa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/11/1065835014_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fc2f9a437421677d2df44f239cf038ed.jpg
VnExpress'in haberine göre, Vietnam Komünist Partisi, istifa talebini kabul ettiği Phuc'un Devlet Başkanlığı, 2021-2026 dönemi Ulusal Savunma ve Güvenlik Konseyi Başkanlığı, politbüro ve parti komitesi üyeliğini sona erdirdi.Partiden yapılan açıklamada, Phuc'un görevinden istifa edip emekli olmaya karar verdiği, partinin de yönetmelikleri ve kanunları göz önünden bulundurarak istifayı kabul ettiği belirtildi.Phuc'un partinin ve devletin kilit liderlerinden olduğu, komite ve politbüroda önemli görevler üstlendiği ifade edilen açıklamada Phuc'un 2016-2021 yılları arasında başbakanlık görevini yürüttüğü, özellikle Kovid-19'la mücadelede önemli başarılar elde ettiği vurgulandı.Öte yandan, Phuc'un, devlet başkanı olarak, iki başbakan yardımcısı ve üç bakanının görevleriyle ilgili ağır sonuçlara yol açan yolsuzluklarından da sorumlu olduğu ve söz konusu kişilerin görevden alındığı, iki bakan ve diğer birkaç yetkilinin de yargılandığı kaydedildi.Ülkede 2016-2021 döneminde başbakanlık görevini yürüten 69 yaşındaki Phuc, Ulusal Mecliste yapılan oylamada devlet başkanı seçilmiş, 5 Nisan 2021'de yemin ederek göreve başlamıştı.Attığı adımlarla ülkesini ekonomik açıdan ileriye taşıdığı belirtilen Phuc'un başbakanlığı döneminde Vietnam, 141 ülkenin yer aldığı Dünya Ekonomik Forumu Küresel Rekabet Endeksi sıralamasında 77. sıradan 67'ye yükselmişti.
vietnam
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/11/1065835014_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1fd42c31878773695a26ec71a9b93616.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
vietnam, nguyen xuan phuc, istifa
vietnam, nguyen xuan phuc, istifa

Vietnam Devlet Başkanı Phuc istifa etti

14:53 17.01.2023
© AFP 2023 / LILLIAN SUWANRUMPHANguyen Xuan Phuc
Nguyen Xuan Phuc - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2023
© AFP 2023 / LILLIAN SUWANRUMPHA
Abone olTelegram
Vietnam'da Devlet Başkanı Nguyen Xuan Phuc'un görevinden istifa ettiği bildirildi.
VnExpress'in haberine göre, Vietnam Komünist Partisi, istifa talebini kabul ettiği Phuc'un Devlet Başkanlığı, 2021-2026 dönemi Ulusal Savunma ve Güvenlik Konseyi Başkanlığı, politbüro ve parti komitesi üyeliğini sona erdirdi.
Partiden yapılan açıklamada, Phuc'un görevinden istifa edip emekli olmaya karar verdiği, partinin de yönetmelikleri ve kanunları göz önünden bulundurarak istifayı kabul ettiği belirtildi.
Phuc'un partinin ve devletin kilit liderlerinden olduğu, komite ve politbüroda önemli görevler üstlendiği ifade edilen açıklamada Phuc'un 2016-2021 yılları arasında başbakanlık görevini yürüttüğü, özellikle Kovid-19'la mücadelede önemli başarılar elde ettiği vurgulandı.
Öte yandan, Phuc'un, devlet başkanı olarak, iki başbakan yardımcısı ve üç bakanının görevleriyle ilgili ağır sonuçlara yol açan yolsuzluklarından da sorumlu olduğu ve söz konusu kişilerin görevden alındığı, iki bakan ve diğer birkaç yetkilinin de yargılandığı kaydedildi.
Ülkede 2016-2021 döneminde başbakanlık görevini yürüten 69 yaşındaki Phuc, Ulusal Mecliste yapılan oylamada devlet başkanı seçilmiş, 5 Nisan 2021'de yemin ederek göreve başlamıştı.
Attığı adımlarla ülkesini ekonomik açıdan ileriye taşıdığı belirtilen Phuc'un başbakanlığı döneminde Vietnam, 141 ülkenin yer aldığı Dünya Ekonomik Forumu Küresel Rekabet Endeksi sıralamasında 77. sıradan 67'ye yükselmişti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала