https://sputniknews.com.tr/20231222/pakistanda-mahkeme-imran-hanin-serbest-kalmasi-icin-kefaletini-onayladi-1078725228.html

Pakistan'da mahkeme, İmran Han'ın serbest kalması için kefaletini onayladı

Pakistan'da mahkeme, İmran Han'ın serbest kalması için kefaletini onayladı

Pakistan'da Yüksek Mahkeme, resmi olarak Devlet Sırları Yasası'nı ihlal etmekle suçlanan eski Başbakan İmran Han ve eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud... 22.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-22T13:43+0300

2023-12-22T13:43+0300

2023-12-22T13:43+0300

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imran khan

devlet sırrı

pakistan ulusal yolsuzlukla mücadele mahkemesi (nab)

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Dawn'ın haberine göre, Mahkeme, Pakistan Adalet Hareket Partisi (PTI) liderlerine her biri 1 milyon Pakistan rupisi değerinde iki kefalet bonosu sunmalarına hükmetti. Pakistan'da Özel Mahkeme, ekim ayında Han ile Kureyşi’yi, resmi olarak Devlet Sırları Yasası'nı ihlal etmekle suçlamıştı.Özel Mahkeme Hakimi Abul Hasnat Zülkarneyn, 'devlet sırlarını ifşa etmekten,' yargılanan Han ile Kureyşi’yi, Devlet Sırları Yasası kapsamında resmi olarak suçlamıştı. Ancak Han ile Kureyşi ise suçlamaları kabul etmemişti.PTI geçen ay Han ve Kureyşi'nin kefaletle serbest bırakılması talebiyle Yüksek Mahkemeye başvurmuştu. Dilekçede, kefaletle salıverilmenin hiçbir zaman bir ceza biçimi olarak kullanılmaması gerektiğinin Mahkemenin kaidesi olduğu ileri sürülmüştü.İmran Han, 5 Ağustos'ta tutuklanmıştıİmran Han, yargılandığı yolsuzluk davasında mahkemenin hakkında verdiği tutuklama kararının ardından 5 Ağustos'ta polis tarafından yakalanmış ve cezaevine gönderilmişti.Han hakkında yargılandığı yolsuzluk davası kapsamında verilen 3 yıl hapis cezası 29 Ağustos'ta ertelenerek eski Başbakan'ın kefaletle serbest bırakılmasına hükmedilmişti. Ancak 30 Ağustos'ta hakim Abul Hasnat Zülkarneyn, savcılığın talebi üzerine 'devlet sırlarını ifşa etmekle' suçlanan Han'ın tutukluluk süresini uzatmıştı.Eski Dışişleri Bakanı Kureyşi de benzer sebeple 19 Ağustos'ta İslamabad'daki evinde yakalanarak cezaevine gönderilmişti. Federal Soruşturma Ajansı (FIA), eski Başbakan Han ve yardımcılarına Devlet Sırları Yasası'nı ihlal etmekten dava açmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231129/eski-pakistan-basbakani-serif-yolsuzluk-davasinda-beraat-etti-1077928771.html

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pakistan, imran han, imran khan, devlet sırrı, pakistan ulusal yolsuzlukla mücadele mahkemesi (nab)