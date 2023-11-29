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Eski Pakistan Başbakanı Şerif yolsuzluk davasında beraat etti
Eski Pakistan Başbakanı Şerif yolsuzluk davasında beraat etti
Pakistan'da mahkeme eski Başbakan Navaz Şerif’in yolsuzluk davasında beraatine karar verdi. Şerif, İngiltere'nin başkenti Londra'da 4 lüks daire satın... 29.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-29T21:49+0300
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dünya
navaz şerif
yolsuzluk
pakistan
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Pakistan basınındaki haberlere göre, İslamabad Yüksek Mahkemesinde Şerif’in yargılandığı davanın duruşması görüldü.Mahkeme heyeti, Londra'da 4 lüks daire satın almasıyla ilgili tutuksuz yargılandığı yolsuzluk davasında eski Başbakan Şerif’in beraatine hükmetti.Kamuoyunda Avenfield olarak bilinen dava kapsamında, Şerif ve ailesi, yolsuzluktan elde ettikleri paralarla Londra'da lüks daireler almakla suçlanmıştı.Temmuz 2018'de sonuçlanan davada, Şerif, 10 yıl hapis cezasına çarptırılmış ancak 2 ay sonra adil yargılanmadığı ve delillerin yeterli olmadığı gerekçesiyle yeniden yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.Şerif, hakkındaki mahkeme kararlarını temyize götürmüştü.
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navaz şerif, yolsuzluk, pakistan
navaz şerif, yolsuzluk, pakistan

Eski Pakistan Başbakanı Şerif yolsuzluk davasında beraat etti

21:49 29.11.2023
© AFP 2023 / FAROOQ NAEEM Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif
Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2023
© AFP 2023 / FAROOQ NAEEM
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Pakistan'da mahkeme eski Başbakan Navaz Şerif’in yolsuzluk davasında beraatine karar verdi. Şerif, İngiltere'nin başkenti Londra'da 4 lüks daire satın almasıyla ilgili tutuksuz yargılanıyordu.
Pakistan basınındaki haberlere göre, İslamabad Yüksek Mahkemesinde Şerif’in yargılandığı davanın duruşması görüldü.
Mahkeme heyeti, Londra'da 4 lüks daire satın almasıyla ilgili tutuksuz yargılandığı yolsuzluk davasında eski Başbakan Şerif’in beraatine hükmetti.
Kamuoyunda Avenfield olarak bilinen dava kapsamında, Şerif ve ailesi, yolsuzluktan elde ettikleri paralarla Londra'da lüks daireler almakla suçlanmıştı.
Temmuz 2018'de sonuçlanan davada, Şerif, 10 yıl hapis cezasına çarptırılmış ancak 2 ay sonra adil yargılanmadığı ve delillerin yeterli olmadığı gerekçesiyle yeniden yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.
Şerif, hakkındaki mahkeme kararlarını temyize götürmüştü.
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