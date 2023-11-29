https://sputniknews.com.tr/20231129/eski-pakistan-basbakani-serif-yolsuzluk-davasinda-beraat-etti-1077928771.html

Eski Pakistan Başbakanı Şerif yolsuzluk davasında beraat etti

Eski Pakistan Başbakanı Şerif yolsuzluk davasında beraat etti

Pakistan'da mahkeme eski Başbakan Navaz Şerif’in yolsuzluk davasında beraatine karar verdi. Şerif, İngiltere'nin başkenti Londra'da 4 lüks daire satın... 29.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-29T21:49+0300

2023-11-29T21:49+0300

2023-11-29T21:49+0300

dünya

navaz şerif

yolsuzluk

pakistan

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Pakistan basınındaki haberlere göre, İslamabad Yüksek Mahkemesinde Şerif’in yargılandığı davanın duruşması görüldü.Mahkeme heyeti, Londra'da 4 lüks daire satın almasıyla ilgili tutuksuz yargılandığı yolsuzluk davasında eski Başbakan Şerif’in beraatine hükmetti.Kamuoyunda Avenfield olarak bilinen dava kapsamında, Şerif ve ailesi, yolsuzluktan elde ettikleri paralarla Londra'da lüks daireler almakla suçlanmıştı.Temmuz 2018'de sonuçlanan davada, Şerif, 10 yıl hapis cezasına çarptırılmış ancak 2 ay sonra adil yargılanmadığı ve delillerin yeterli olmadığı gerekçesiyle yeniden yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.Şerif, hakkındaki mahkeme kararlarını temyize götürmüştü.

https://sputniknews.com.tr/20231107/biden-ailesinin-basi-dertte-yolsuzluk-davalari-basliyor-1077139796.html

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navaz şerif, yolsuzluk, pakistan