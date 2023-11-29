https://sputniknews.com.tr/20231129/eski-pakistan-basbakani-serif-yolsuzluk-davasinda-beraat-etti-1077928771.html
Eski Pakistan Başbakanı Şerif yolsuzluk davasında beraat etti
Eski Pakistan Başbakanı Şerif yolsuzluk davasında beraat etti
Pakistan'da mahkeme eski Başbakan Navaz Şerif’in yolsuzluk davasında beraatine karar verdi. Şerif, İngiltere'nin başkenti Londra'da 4 lüks daire satın... 29.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-29T21:49+0300
2023-11-29T21:49+0300
2023-11-29T21:49+0300
dünya
navaz şerif
yolsuzluk
pakistan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103301/88/1033018821_0:197:3501:2166_1920x0_80_0_0_6f88490e315f29aef18ca7aac5fa68b2.jpg
Pakistan basınındaki haberlere göre, İslamabad Yüksek Mahkemesinde Şerif’in yargılandığı davanın duruşması görüldü.Mahkeme heyeti, Londra'da 4 lüks daire satın almasıyla ilgili tutuksuz yargılandığı yolsuzluk davasında eski Başbakan Şerif’in beraatine hükmetti.Kamuoyunda Avenfield olarak bilinen dava kapsamında, Şerif ve ailesi, yolsuzluktan elde ettikleri paralarla Londra'da lüks daireler almakla suçlanmıştı.Temmuz 2018'de sonuçlanan davada, Şerif, 10 yıl hapis cezasına çarptırılmış ancak 2 ay sonra adil yargılanmadığı ve delillerin yeterli olmadığı gerekçesiyle yeniden yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.Şerif, hakkındaki mahkeme kararlarını temyize götürmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20231107/biden-ailesinin-basi-dertte-yolsuzluk-davalari-basliyor-1077139796.html
pakistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103301/88/1033018821_174:0:3325:2363_1920x0_80_0_0_d2dce88aab3bec91ece7bd7459beda6a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
navaz şerif, yolsuzluk, pakistan
navaz şerif, yolsuzluk, pakistan
Eski Pakistan Başbakanı Şerif yolsuzluk davasında beraat etti
Pakistan'da mahkeme eski Başbakan Navaz Şerif’in yolsuzluk davasında beraatine karar verdi. Şerif, İngiltere'nin başkenti Londra'da 4 lüks daire satın almasıyla ilgili tutuksuz yargılanıyordu.
Pakistan basınındaki haberlere göre, İslamabad Yüksek Mahkemesinde Şerif’in yargılandığı davanın duruşması görüldü.
Mahkeme heyeti, Londra'da 4 lüks daire satın almasıyla ilgili tutuksuz yargılandığı yolsuzluk davasında eski Başbakan Şerif’in beraatine hükmetti.
Kamuoyunda Avenfield olarak bilinen dava kapsamında, Şerif ve ailesi, yolsuzluktan elde ettikleri paralarla Londra'da lüks daireler almakla suçlanmıştı.
Temmuz 2018'de sonuçlanan davada, Şerif, 10 yıl hapis cezasına çarptırılmış ancak 2 ay sonra adil yargılanmadığı ve delillerin yeterli olmadığı gerekçesiyle yeniden yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.
Şerif, hakkındaki mahkeme kararlarını temyize götürmüştü.