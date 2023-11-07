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https://sputniknews.com.tr/20231107/biden-ailesinin-basi-dertte-yolsuzluk-davalari-basliyor-1077139796.html
Biden ailesinin başı dertte: Yolsuzluk davaları başlıyor
Biden ailesinin başı dertte: Yolsuzluk davaları başlıyor
ABD Temsilciler Meclisi üyesi James Comer, önümüzdeki günlerde ABD Başkanı Joe Biden'ın aile üyelerine yolsuzluk davalarıyla ilgili ‘neredeyse iki düzine’... 07.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-07T12:38+0300
2023-11-07T12:38+0300
dünya
abd
joe biden
hunter biden
abd başkanı
abd temsilciler meclisi
abd kongresi
yolsuzluk
yolsuzluk soruşturması
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Senatör Jason Smith, ABD’li TV kanalı Fox Business ile yaptığı röportajda Comer’in sözlerini doğrularken, ona göre ‘Kongreye hesap vermek zorunda kalacak birçok aile üyesi’ mali dolandırıcılığa bulaşmış durumda.Soruşturmaya göre Biden ailesi, Çin'den para aklamak için 20'den fazla paravan şirket kurarken, açılan davalarla ilgili açıklama yaman Jason Smith, “24 milyon dolar ve ortak iş planlarına katılan veya bunlardan yararlanan başkanın (Joe Biden) ailesinin dokuz üyesinden bahsediyoruz” ifadelerini kullandı.Biden ailesinin yabancı bağlantılarıyla milyonlarca dolar gelir elde ettiği iddiasıMayıs ayında Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verebilirlik Komitesi Başkanı James Comer ve bir grup Cumhuriyetçi milletvekili, Başkan Biden ve ailesinin, Biden'ın kamu görevinden çıkar sağlayan ve ‘ulusal güvenliği riske atan karanlık iş anlaşmaları’ hakkında olduğunu iddia ettikleri meclis soruşturması hakkında basın toplantısı düzenlemişti.Comer, Biden'ın başkan yardımcısı olduğu dönemde, ailesine yabancı uyruklu kişi ve kuruluşlardan para transferleri yapıldığını iddia ettiği yeni banka kayıtlarına ulaştıkları bilgisini paylaştı.Bu kapsamda Comer, başkan yardımcısı olduğu dönemde Biden'ın aile üyelerinin, Romanya'da yolsuzlukla mücadele kapsamında soruşturma altında olan ve daha sonra hüküm giyen Rumen uyruklu bir kişiyle yaptığı işbirliğinden 1 milyon doların üzerinde para aldığını ve para akışının Biden'ın görevi bittikten sonra sona erdiğini öne sürdü.Comer, Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın da Çin Komünist Partisi'nin üst kademelerinde olduğunu iddia ettikleri iş insanıyla yakın ilişkisi olduğunu ve bu sayede milyonlarca dolar elde ettiğini savundu.Biden'ın hakkındaki iddialarla ilgili kamuya yalan söylediğini ileri süren Comer, Biden ailesi ve ortaklarıyla bağlantılı kişi ve şirketlere ait binlerce banka kaydını incelediklerini aktardı.En az 15 şirket kurulduKomite ise, bahsi geçen şirketlerin Hunter Biden'ın iş ortakları Rob Walker ve James Gilliar'ın yardımıyla, çoğunlukla Delaware ve Washington'da kurulduklarını tespit etti:"Biden 2009 yılında başkan yardımcılığını üstlendikten sonra, kayıtlar Hunter Biden ve iş ortaklarının en az 15 şirket kurduğunu gösteriyor."Bahsi geçen şirketler arasında Lion Hall Group LLC; Owasco PC; Robinson Walker, LLC; Skaneateles, LLC; Seneca Küresel Danışmanlar, LLC; Rosemont Seneca Partners, LLC; Rosemont Seneca Ana Yatırımlar LLC; Rosemont Seneca Bohai, LLC; Hudson Batı III, LLC; Hudson West V, LLC; CEFC Altyapı Yatırımı (ABD) gibi şirketler bulunuyor."Banka kayıtları, Biden ailesinin, iş ortaklarının ve şirketlerinin yabancı uyruklu şirketlerden 10 milyon doların üzerinde para aldığını gösteriyor" ifadelerinin yer aldığı raporda, Biden ailesinin yabancı şirketlerden milyonlarca dolar almak için 'iş ortaklarının şirketlerini kullandığı' da vurgulandı.
https://sputniknews.com.tr/20231106/obamanin-eski-danismani-bidenin-secimlere-katilma-gerekliligi-supheli-1077116743.html
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abd, joe biden, hunter biden, abd başkanı, abd temsilciler meclisi, abd kongresi, yolsuzluk, yolsuzluk soruşturması
abd, joe biden, hunter biden, abd başkanı, abd temsilciler meclisi, abd kongresi, yolsuzluk, yolsuzluk soruşturması

Biden ailesinin başı dertte: Yolsuzluk davaları başlıyor

12:38 07.11.2023
© AFP 2023 / SAUL LOEBABD Başkanı Joe Biden ailesi Hunter Biden
ABD Başkanı Joe Biden ailesi Hunter Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2023
© AFP 2023 / SAUL LOEB
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ABD Temsilciler Meclisi üyesi James Comer, önümüzdeki günlerde ABD Başkanı Joe Biden'ın aile üyelerine yolsuzluk davalarıyla ilgili ‘neredeyse iki düzine’ mahkeme celbi tebliğ edileceğini duyurdu.
Senatör Jason Smith, ABD’li TV kanalı Fox Business ile yaptığı röportajda Comer’in sözlerini doğrularken, ona göre ‘Kongreye hesap vermek zorunda kalacak birçok aile üyesi’ mali dolandırıcılığa bulaşmış durumda.
Soruşturmaya göre Biden ailesi, Çin'den para aklamak için 20'den fazla paravan şirket kurarken, açılan davalarla ilgili açıklama yaman Jason Smith, “24 milyon dolar ve ortak iş planlarına katılan veya bunlardan yararlanan başkanın (Joe Biden) ailesinin dokuz üyesinden bahsediyoruz” ifadelerini kullandı.

Biden ailesinin yabancı bağlantılarıyla milyonlarca dolar gelir elde ettiği iddiası

Mayıs ayında Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verebilirlik Komitesi Başkanı James Comer ve bir grup Cumhuriyetçi milletvekili, Başkan Biden ve ailesinin, Biden'ın kamu görevinden çıkar sağlayan ve ‘ulusal güvenliği riske atan karanlık iş anlaşmaları’ hakkında olduğunu iddia ettikleri meclis soruşturması hakkında basın toplantısı düzenlemişti.
Comer, Biden'ın başkan yardımcısı olduğu dönemde, ailesine yabancı uyruklu kişi ve kuruluşlardan para transferleri yapıldığını iddia ettiği yeni banka kayıtlarına ulaştıkları bilgisini paylaştı.
Bu kapsamda Comer, başkan yardımcısı olduğu dönemde Biden'ın aile üyelerinin, Romanya'da yolsuzlukla mücadele kapsamında soruşturma altında olan ve daha sonra hüküm giyen Rumen uyruklu bir kişiyle yaptığı işbirliğinden 1 milyon doların üzerinde para aldığını ve para akışının Biden'ın görevi bittikten sonra sona erdiğini öne sürdü.
Comer, Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın da Çin Komünist Partisi'nin üst kademelerinde olduğunu iddia ettikleri iş insanıyla yakın ilişkisi olduğunu ve bu sayede milyonlarca dolar elde ettiğini savundu.
Biden'ın hakkındaki iddialarla ilgili kamuya yalan söylediğini ileri süren Comer, Biden ailesi ve ortaklarıyla bağlantılı kişi ve şirketlere ait binlerce banka kaydını incelediklerini aktardı.

En az 15 şirket kuruldu

Komite ise, bahsi geçen şirketlerin Hunter Biden'ın iş ortakları Rob Walker ve James Gilliar'ın yardımıyla, çoğunlukla Delaware ve Washington'da kurulduklarını tespit etti:
"Biden 2009 yılında başkan yardımcılığını üstlendikten sonra, kayıtlar Hunter Biden ve iş ortaklarının en az 15 şirket kurduğunu gösteriyor."
Bahsi geçen şirketler arasında Lion Hall Group LLC; Owasco PC; Robinson Walker, LLC; Skaneateles, LLC; Seneca Küresel Danışmanlar, LLC; Rosemont Seneca Partners, LLC; Rosemont Seneca Ana Yatırımlar LLC; Rosemont Seneca Bohai, LLC; Hudson Batı III, LLC; Hudson West V, LLC; CEFC Altyapı Yatırımı (ABD) gibi şirketler bulunuyor.
"Banka kayıtları, Biden ailesinin, iş ortaklarının ve şirketlerinin yabancı uyruklu şirketlerden 10 milyon doların üzerinde para aldığını gösteriyor" ifadelerinin yer aldığı raporda, Biden ailesinin yabancı şirketlerden milyonlarca dolar almak için 'iş ortaklarının şirketlerini kullandığı' da vurgulandı.
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