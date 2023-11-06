https://sputniknews.com.tr/20231106/obamanin-eski-danismani-bidenin-secimlere-katilma-gerekliligi-supheli-1077116743.html
Obama'nın eski danışmanı: Biden'in 2024 seçimlerinde aday olma ihtimali demokratları korkutuyor
Obama'nın eski danışmanı: Biden'in 2024 seçimlerinde aday olma ihtimali demokratları korkutuyor
ABD'nin 44'üncü Başkanı Barack Hussein Obama’nın eski danışmanı David Axelrod, mevcut ABD Başkanı Joe Biden'ın 2024 sonbaharındaki seçimlere katılımının... 06.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-06T15:21+0300
2023-11-06T15:21+0300
2023-11-06T15:32+0300
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Eski ABD Başkanı Obama’nın seçim kampanyalarını yürüten siyasi strateji uzmanı Axelrod, sosyal ağ X üzerinden yaptığı açıklamasında, Biden’ın gelecek seçimlere katılıp katılmayacağı ile ilgili kararı yalnızca kendisinin verebileceğini vurgularken, “Ancak bunun akıllıca olup olmadığına karar vermesi gerekiyor. Bu onun çıkarına mı olacak, yoksa ülkenin çıkarına mı?” ifadelerini kullandı.Axelrod, Biden’ın yeniden devlet başkanı seçilmeye yönelik tüm girişimlerinin Demokrat Parti'de ‘kuşku ve ürperti’ yarattığına dikkat çekerken, parti üyelerindeki bu hislerin demokratlar arasında ‘seçimi kaybetme korkularına’ yol açabileceğinin de altını çizdi.The New York Times tarafından yayınlanan seçim öncesi anketlerde, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Arizona, Georgia, Michigan, Nevada ve Pensilvanya eyaletlerinde popülerlik açısından Biden'ın önünde olduğu kaydedilirken bu eyaletler ABD’deki başkanlık seçiminin sonucu açısından kilit önem taşıyor.Aday olacağını açıklayan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın popülaritesinin Beyaz Saray’ın başlattığı hukuki süreç nedeniyle daha da arttığına dikkat çeken uzmanlar, aynı zamanda Biden'ın reytinginin en düşük seviyelere gerilediğine de dikkat çekiyor.ABD’deki bir sonraki 60. başkanlık seçiminin 5 Kasım 2024'te yapılması planlanırken, mevcut devlet başkanının seçimi kaybetmesi halinde ABD'nin 47. başkanı iktidara gelecek.Bu yılın ağustos-eylül aylarında her partiden bir adayın resmen onaylanacağı parti kongreleri yapılması, son aşamanın ise kasım ayında onaylanması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20231106/abd-basini-washington-tum-muttefiklerine-ayni-anda-yardim-edemeyecegini-gosterdi-1077113750.html
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abd, abd başkanı, joe biden, barack obama, donald trump, beyaz saray, washington dc
abd, abd başkanı, joe biden, barack obama, donald trump, beyaz saray, washington dc
Obama'nın eski danışmanı: Biden'in 2024 seçimlerinde aday olma ihtimali demokratları korkutuyor
15:21 06.11.2023 (güncellendi: 15:32 06.11.2023) Abone ol
ABD'nin 44'üncü Başkanı Barack Hussein Obama’nın eski danışmanı David Axelrod, mevcut ABD Başkanı Joe Biden'ın 2024 sonbaharındaki seçimlere katılımının tavsiye edilebilirliğini ‘şüpheli’ olarak nitelendirerek sorguladı.
Eski ABD Başkanı Obama’nın
seçim kampanyalarını yürüten siyasi strateji uzmanı Axelrod
, sosyal ağ X üzerinden yaptığı açıklamasında, Biden’ın gelecek seçimlere katılıp katılmayacağı ile ilgili kararı yalnızca kendisinin verebileceğini vurgularken, “Ancak bunun akıllıca olup olmadığına karar vermesi gerekiyor. Bu onun çıkarına mı olacak, yoksa ülkenin çıkarına mı?
” ifadelerini kullandı.
Axelrod, Biden’ın yeniden devlet başkanı seçilmeye yönelik tüm girişimlerinin Demokrat Parti'de ‘kuşku ve ürperti’ yarattığına dikkat çekerken, parti üyelerindeki bu hislerin demokratlar arasında ‘seçimi kaybetme korkularına’ yol açabileceğinin de altını çizdi.
The New York Times tarafından yayınlanan seçim öncesi anketlerde, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın
Arizona, Georgia, Michigan, Nevada ve Pensilvanya eyaletlerinde popülerlik açısından Biden'ın önünde
olduğu kaydedilirken bu eyaletler ABD’deki başkanlık seçiminin sonucu açısından kilit önem taşıyor.
Aday olacağını açıklayan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın
popülaritesinin Beyaz Saray’ın başlattığı hukuki süreç
nedeniyle daha da arttığına dikkat çeken uzmanlar, aynı zamanda Biden'ın reytinginin en düşük seviyelere
gerilediğine de dikkat çekiyor.
ABD’deki bir sonraki 60. başkanlık seçiminin 5 Kasım 2024'te yapılması planlanırken, mevcut devlet başkanının seçimi kaybetmesi halinde ABD'nin 47. başkanı iktidara gelecek.
Bu yılın ağustos-eylül aylarında her partiden bir adayın resmen onaylanacağı parti kongreleri yapılması, son aşamanın ise kasım ayında onaylanması bekleniyor.