https://sputniknews.com.tr/20231106/obamanin-eski-danismani-bidenin-secimlere-katilma-gerekliligi-supheli-1077116743.html

Obama'nın eski danışmanı: Biden'in 2024 seçimlerinde aday olma ihtimali demokratları korkutuyor

Obama'nın eski danışmanı: Biden'in 2024 seçimlerinde aday olma ihtimali demokratları korkutuyor

ABD'nin 44'üncü Başkanı Barack Hussein Obama’nın eski danışmanı David Axelrod, mevcut ABD Başkanı Joe Biden'ın 2024 sonbaharındaki seçimlere katılımının... 06.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-06T15:21+0300

2023-11-06T15:21+0300

2023-11-06T15:32+0300

dünya

abd

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joe biden

barack obama

donald trump

beyaz saray

washington dc

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Eski ABD Başkanı Obama’nın seçim kampanyalarını yürüten siyasi strateji uzmanı Axelrod, sosyal ağ X üzerinden yaptığı açıklamasında, Biden’ın gelecek seçimlere katılıp katılmayacağı ile ilgili kararı yalnızca kendisinin verebileceğini vurgularken, “Ancak bunun akıllıca olup olmadığına karar vermesi gerekiyor. Bu onun çıkarına mı olacak, yoksa ülkenin çıkarına mı?” ifadelerini kullandı.Axelrod, Biden’ın yeniden devlet başkanı seçilmeye yönelik tüm girişimlerinin Demokrat Parti'de ‘kuşku ve ürperti’ yarattığına dikkat çekerken, parti üyelerindeki bu hislerin demokratlar arasında ‘seçimi kaybetme korkularına’ yol açabileceğinin de altını çizdi.The New York Times tarafından yayınlanan seçim öncesi anketlerde, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Arizona, Georgia, Michigan, Nevada ve Pensilvanya eyaletlerinde popülerlik açısından Biden'ın önünde olduğu kaydedilirken bu eyaletler ABD’deki başkanlık seçiminin sonucu açısından kilit önem taşıyor.Aday olacağını açıklayan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın popülaritesinin Beyaz Saray’ın başlattığı hukuki süreç nedeniyle daha da arttığına dikkat çeken uzmanlar, aynı zamanda Biden'ın reytinginin en düşük seviyelere gerilediğine de dikkat çekiyor.ABD’deki bir sonraki 60. başkanlık seçiminin 5 Kasım 2024'te yapılması planlanırken, mevcut devlet başkanının seçimi kaybetmesi halinde ABD'nin 47. başkanı iktidara gelecek.Bu yılın ağustos-eylül aylarında her partiden bir adayın resmen onaylanacağı parti kongreleri yapılması, son aşamanın ise kasım ayında onaylanması bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20231106/abd-basini-washington-tum-muttefiklerine-ayni-anda-yardim-edemeyecegini-gosterdi-1077113750.html

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