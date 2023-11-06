Obama'nın eski danışmanı: Biden'in 2024 seçimlerinde aday olma ihtimali demokratları korkutuyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Batı basını: Çin'deki Putin-Orban görüşmesi, AB içindeki çatlağı derinleştirdi
08:00
1 dk
SESLİ HABER
Kızılhaç temsilcisi: Gazze’de kuvözdeki bebekler her an ölebilir
08:10
2 dk
SESLİ HABER
BM Genel Sekreter Yardımcısı, İsrail’in mülteci kampına saldırısını vahşet olarak nitelendirdi
08:34
1 dk
SESLİ HABER
Guterres: Gazze'ye insani yardım sistemi çökmek üzere
09:00
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Hamas'ın birkaç ay yetecek yakıt ve su stoku var
09:09
1 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı: ABD'yi Ukrayna'da Vietnam senaryosu bekliyor
09:19
1 dk
SESLİ HABER
ABD'li eski subay: Rus birlikleri Ukrayna ordusunun rezervlerini yok ediyor
09:27
2 dk
SESLİ HABER
Rus Dışişleri, Avrupa Birliği yaptırımlarından kaynaklı kayıpları açıkladı
09:34
1 dk
SESLİ HABER
ABD Temsilciler Meclisi üyesi: Ukrayna para istemeye devam ediyor
09:44
1 dk
SESLİ HABER
ABD'de İsrail için 14 milyar dolarlık tasarı sunuldu
10:00
1 dk
SESLİ HABER
Almanya’dan Avrupa'daki savaşa hazırlıklı olma çağrısı
10:05
2 dk
SESLİ HABER
Musk’ın ABD yayılmacılığını tiye aldığı paylaşımına Medvedev de katıldı
10:15
1 dk
SESLİ HABER
Zaharova: Ortadoğu krizinde Rusya suçlanırken ateşkese karşı olan ABD
10:24
1 dk
SESLİ HABER
İngiliz basını, İsrail ordusunun Gazze'deki taktiğinin amacını yazdı
10:33
2 dk
SESLİ HABER
Hamaney’in danışmanından ŞİÖ’ye saldırmazlık anlaşmasını imzalama önerisi
10:49
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
SESLİ HABER
Duma Başkanı Volodin: ABD, Küba’ya uyguladığı ambargoyu telafi etmek zorunda kalacak
11:12
2 dk
SESLİ HABER
ABD medyası: Rusya zarar görmedi
11:20
2 dk
SESLİ HABER
İngiliz basını, İsrail ordusunun Gazze'deki taktiğinin amacını yazdı
11:43
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Operasyon genişlediği için Gazze'deki rehine müzakereleri daha karmaşık hal aldı
11:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
BM: İsrail’in mülteci kamplarına saldırıları savaş suçu sayılabilir
12:13
1 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı: Rusya Doğu Avrupa için tehdit oluşturmuyor
12:22
1 dk
SESLİ HABER
Putin, Ukrayna'yı Rusya'daki yasadışı silah trafiğinin kaynağı olarak niteledi
12:31
2 dk
SESLİ HABER
Diplomatik kaynak: Türkiye, İsrail ile ‘geri dönüşü olmayan’ noktaya ulaşma niyetinde değil
12:39
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:05
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
SESLİ HABER
Washington, İran'dan gelebilecek siber saldırılara hazırlanıyor
18:16
1 dk
SESLİ HABER
İsrail’in Gazze'deki Filistinlileri Sina Çölü'ne zorla göç ettirme planı ortaya çıktı
18:25
1 dk
MÜZİĞİN DAHİ ÇOCUĞU
Türklere olan ilgisi nereden geliyordu?
18:34
8 dk
SESLİ HABER
Kamala Harris:’İsrail'e destek şarta bağlanmayacak’
18:48
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li başkan adayı: Ukrayna’ya izin vermeyeceğim
18:56
1 dk
SESLİ HABER
Rusya Dışişleri: İsrail'in Gazze'deki mülteci kampını bombalaması karşısında şoktayız
19:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı: İsrail ve Ukrayna'ya yardım talebi birbirinden ayrı ele alınmalı
19:09
1 dk
SESLİ HABER
Telefonda 'şakalanan' İtalya Başbakanı Meloni'den Kiev'i kızdıracak itiraflar
19:17
2 dk
SESLİ HABER
Batı medyası: Macaristan ve Slovakya, Ukrayna’ya 50 milyar euro tahsis edilmesine karşı çıktı
19:28
2 dk
SESLİ HABER
Polonya basınından Ukrayna ordusu için karamsar tablo
19:38
1 dk
SESLİ HABER
BAE: ‘Filistin-İsrail çatışması yayılma riski taşıyor’
19:47
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını Hamas gerçeğini yazdı
20:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD basınından Rus Hava Kuvvetleri’nin başarısına övgü
20:09
1 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı: Ukrayna ordusu isyan başlatabilir
20:15
1 dk
SESLİ HABER
Rusya: İsrail'in işgalci devlet olması nedeniyle mevcut çatışmada meşru müdafaa hakkı yok
20:23
2 dk
SESLİ HABER
Dağıstan lideri Melikov'dan bölgedeki Yahudileri koruma sözü
20:33
2 dk
SESLİ HABER
ABD ve İsrail'in Gazze planı sızdı: Bölgede çok uluslu güç konuşlandırılabilir
20:41
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Çatışmanın tırmanması İsrail’den yatırımcıların kaçışına yol açabilir
20:48
2 dk
SESLİ HABER
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'den Türk devletlerine Filistin çağrısı
21:00
2 dk
SESLİ HABER
Musk: Soros temel düzeyde tüm beşeriyetten nefret ediyor
21:10
2 dk
SESLİ HABER
İranlı uzman: Filistinliler İsrail’i öngördüğü için tüneller kazdı
21:17
1 dk
SESLİ HABER
Amerikan basını: Zelenskiy, ABD ziyaretinin ardından öfkeliydi
21:26
2 dk
SESLİ HABER
ABD Başkanı Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi bir araya gelecek
21:47
2 dk
SESLİ HABER
Rusya, IOC'den sporda çifte standarttan vazgeçmesini talep etti
22:00
2 dk
SESLİ HABER
Biden: “ABD İsrail'in meşru müdafaa hakkını destekliyor”
22:10
1 dk
SESLİ HABER
Hamaney’in danışmanından ŞİÖ’ye saldırmazlık anlaşmasını imzalama önerisi
22:20
1 dk
SESLİ HABER
Zaharova, Macron’un ‘Hamas'a karşı koalisyon’ çağrısının gerçek nedenini açıkladı
22:29
1 dk
SESLİ HABER
ABD ordusu, Minuteman III füzesini ‘arıza’ nedeniyle havada patlattı
22:39
2 dk
SESLİ HABER
ABD'li eski istihbarat subayı: NATO Rusya ile askeri çatışmaya dayanamayacak
22:46
2 dk
SESLİ HABER
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri: Ortadoğu’daki krizi ABD kışkırttı
23:00
1 dk
SESLİ HABER
İsrail askerleri, geçen yıl öldürdükleri El Cezire muhabirinin anıtını yıktı
23:09
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Çin'deki Putin-Orban görüşmesi, AB içindeki çatlağı derinleştirdi
23:18
1 dk
SESLİ HABER
BM Sözcüsü, Gazze sorusunu yanıtsız bıraktı
23:25
1 dk
SESLİ HABER
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Baltık asla NATO'nun iç denizi olmayacak
23:35
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Özel'in seçilmesi bambaşka bir süreci beraberinde getirdi'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'İsrail, taş üstünde taş bırakmamak niyetinde'
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Dilan-Engin Polat çifti tutuklandı
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
DÜNYACA ÜNLÜ RUS BESTECİ
Maden şehrinden çıkan mucize
18:31
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20231106/obamanin-eski-danismani-bidenin-secimlere-katilma-gerekliligi-supheli-1077116743.html
Obama'nın eski danışmanı: Biden'in 2024 seçimlerinde aday olma ihtimali demokratları korkutuyor
Obama'nın eski danışmanı: Biden'in 2024 seçimlerinde aday olma ihtimali demokratları korkutuyor
ABD'nin 44'üncü Başkanı Barack Hussein Obama’nın eski danışmanı David Axelrod, mevcut ABD Başkanı Joe Biden'ın 2024 sonbaharındaki seçimlere katılımının... 06.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-06T15:21+0300
2023-11-06T15:32+0300
dünya
abd
abd başkanı
joe biden
barack obama
donald trump
beyaz saray
washington dc
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/18/1076666052_0:0:3080:1733_1920x0_80_0_0_3c54f9269be5b6d9a08213ac2a66cb12.jpg
Eski ABD Başkanı Obama’nın seçim kampanyalarını yürüten siyasi strateji uzmanı Axelrod, sosyal ağ X üzerinden yaptığı açıklamasında, Biden’ın gelecek seçimlere katılıp katılmayacağı ile ilgili kararı yalnızca kendisinin verebileceğini vurgularken, “Ancak bunun akıllıca olup olmadığına karar vermesi gerekiyor. Bu onun çıkarına mı olacak, yoksa ülkenin çıkarına mı?” ifadelerini kullandı.Axelrod, Biden’ın yeniden devlet başkanı seçilmeye yönelik tüm girişimlerinin Demokrat Parti'de ‘kuşku ve ürperti’ yarattığına dikkat çekerken, parti üyelerindeki bu hislerin demokratlar arasında ‘seçimi kaybetme korkularına’ yol açabileceğinin de altını çizdi.The New York Times tarafından yayınlanan seçim öncesi anketlerde, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Arizona, Georgia, Michigan, Nevada ve Pensilvanya eyaletlerinde popülerlik açısından Biden'ın önünde olduğu kaydedilirken bu eyaletler ABD’deki başkanlık seçiminin sonucu açısından kilit önem taşıyor.Aday olacağını açıklayan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın popülaritesinin Beyaz Saray’ın başlattığı hukuki süreç nedeniyle daha da arttığına dikkat çeken uzmanlar, aynı zamanda Biden'ın reytinginin en düşük seviyelere gerilediğine de dikkat çekiyor.ABD’deki bir sonraki 60. başkanlık seçiminin 5 Kasım 2024'te yapılması planlanırken, mevcut devlet başkanının seçimi kaybetmesi halinde ABD'nin 47. başkanı iktidara gelecek.Bu yılın ağustos-eylül aylarında her partiden bir adayın resmen onaylanacağı parti kongreleri yapılması, son aşamanın ise kasım ayında onaylanması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20231106/abd-basini-washington-tum-muttefiklerine-ayni-anda-yardim-edemeyecegini-gosterdi-1077113750.html
abd
washington dc
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/18/1076666052_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_46fad77a1e9e732d569043f9424fb4d5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, abd başkanı, joe biden, barack obama, donald trump, beyaz saray, washington dc
abd, abd başkanı, joe biden, barack obama, donald trump, beyaz saray, washington dc

Obama'nın eski danışmanı: Biden'in 2024 seçimlerinde aday olma ihtimali demokratları korkutuyor

15:21 06.11.2023 (güncellendi: 15:32 06.11.2023)
© AFP 2023 / JIM WATSONABD Başkanı Joe Biden zafer coşku
ABD Başkanı Joe Biden zafer coşku - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2023
© AFP 2023 / JIM WATSON
Abone olTelegram
ABD'nin 44'üncü Başkanı Barack Hussein Obama’nın eski danışmanı David Axelrod, mevcut ABD Başkanı Joe Biden'ın 2024 sonbaharındaki seçimlere katılımının tavsiye edilebilirliğini ‘şüpheli’ olarak nitelendirerek sorguladı.
Eski ABD Başkanı Obama’nın seçim kampanyalarını yürüten siyasi strateji uzmanı Axelrod, sosyal ağ X üzerinden yaptığı açıklamasında, Biden’ın gelecek seçimlere katılıp katılmayacağı ile ilgili kararı yalnızca kendisinin verebileceğini vurgularken, “Ancak bunun akıllıca olup olmadığına karar vermesi gerekiyor. Bu onun çıkarına mı olacak, yoksa ülkenin çıkarına mı?” ifadelerini kullandı.
Axelrod, Biden’ın yeniden devlet başkanı seçilmeye yönelik tüm girişimlerinin Demokrat Parti'de ‘kuşku ve ürperti’ yarattığına dikkat çekerken, parti üyelerindeki bu hislerin demokratlar arasında ‘seçimi kaybetme korkularına’ yol açabileceğinin de altını çizdi.
The New York Times tarafından yayınlanan seçim öncesi anketlerde, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Arizona, Georgia, Michigan, Nevada ve Pensilvanya eyaletlerinde popülerlik açısından Biden'ın önünde olduğu kaydedilirken bu eyaletler ABD’deki başkanlık seçiminin sonucu açısından kilit önem taşıyor.
Aday olacağını açıklayan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın popülaritesinin Beyaz Saray’ın başlattığı hukuki süreç nedeniyle daha da arttığına dikkat çeken uzmanlar, aynı zamanda Biden'ın reytinginin en düşük seviyelere gerilediğine de dikkat çekiyor.
ABD’deki bir sonraki 60. başkanlık seçiminin 5 Kasım 2024'te yapılması planlanırken, mevcut devlet başkanının seçimi kaybetmesi halinde ABD'nin 47. başkanı iktidara gelecek.
Bu yılın ağustos-eylül aylarında her partiden bir adayın resmen onaylanacağı parti kongreleri yapılması, son aşamanın ise kasım ayında onaylanması bekleniyor.
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
ABD basını: Washington, tüm müttefiklerine aynı anda yardım edemeyeceğini gösterdi
11:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала