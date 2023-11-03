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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231103/donald-trump-abdnin-ukraynadaki-isleri-kotu-gidiyor-1077026780.html
Donald Trump: Ukrayna'daki durum kötüye gidiyor, bu yüzden artık konuşmuyorlar
Donald Trump: Ukrayna'daki durum kötüye gidiyor, bu yüzden artık konuşmuyorlar
Eski ABD Devlet Başkanı Trump, medyaya bakarak ABD'nin Ukrayna'daki durumunun kötü gittiğinin görülebileceğini belirtti. 03.11.2023, Sputnik Türkiye
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donald trump
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Eski Başkan Donald Trump, ABD'nin Ukrayna ile ilgili işlerinin kötü gittiğini ABD medyasının 'çatışmayı ele alışından' görülebileceğini söyledi. Trump Teksas'ta destekçileriyle bir araya geldiği mitingde "İşler kötü gidiyor çünkü artık Ukrayna hakkında konuşmuyorlar" dedi.Trump'a açıklamasında yanlış bilgi yayan medyanın benzer şekilde ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilmesini de görmezden geldiğini belirterek şu sözleri zikretti:
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donald trump, abd, ukrayna, abd medyası, afganistan

Donald Trump: Ukrayna'daki durum kötüye gidiyor, bu yüzden artık konuşmuyorlar

12:55 03.11.2023 (güncellendi: 12:58 03.11.2023)
© AA / Fatih AktaşEski ABD Başkanı Donald Trump
Eski ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2023
© AA / Fatih Aktaş
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Eski ABD Devlet Başkanı Trump, medyaya bakarak ABD'nin Ukrayna'daki durumunun kötü gittiğinin görülebileceğini belirtti.
Eski Başkan Donald Trump, ABD'nin Ukrayna ile ilgili işlerinin kötü gittiğini ABD medyasının 'çatışmayı ele alışından' görülebileceğini söyledi. Trump Teksas'ta destekçileriyle bir araya geldiği mitingde "İşler kötü gidiyor çünkü artık Ukrayna hakkında konuşmuyorlar" dedi.
Trump'a açıklamasında yanlış bilgi yayan medyanın benzer şekilde ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilmesini de görmezden geldiğini belirterek şu sözleri zikretti:
Kimse Afganistan hakkında konuşmuyor. Dikkat ederseniz, artık Ukrayna hakkında da konuşmuyorlar. Çünkü işler iyi gitmiyor ve onlar da iyi gitmeyen şeyler hakkında konuşmuyorlar.
Eski ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2023
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