https://sputniknews.com.tr/20231103/donald-trump-abdnin-ukraynadaki-isleri-kotu-gidiyor-1077026780.html
Donald Trump: Ukrayna'daki durum kötüye gidiyor, bu yüzden artık konuşmuyorlar
Donald Trump: Ukrayna'daki durum kötüye gidiyor, bu yüzden artık konuşmuyorlar
Eski ABD Devlet Başkanı Trump, medyaya bakarak ABD'nin Ukrayna'daki durumunun kötü gittiğinin görülebileceğini belirtti. 03.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-03T12:55+0300
2023-11-03T12:55+0300
2023-11-03T12:58+0300
ukrayna krizi
donald trump
abd
ukrayna
abd medyası
afganistan
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Eski Başkan Donald Trump, ABD'nin Ukrayna ile ilgili işlerinin kötü gittiğini ABD medyasının 'çatışmayı ele alışından' görülebileceğini söyledi. Trump Teksas'ta destekçileriyle bir araya geldiği mitingde "İşler kötü gidiyor çünkü artık Ukrayna hakkında konuşmuyorlar" dedi.Trump'a açıklamasında yanlış bilgi yayan medyanın benzer şekilde ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilmesini de görmezden geldiğini belirterek şu sözleri zikretti:
https://sputniknews.com.tr/20231029/trump-universitedeki-hamas-sempatizanlarinin-vizelerini-iptal-edecegim--1076845442.html
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donald trump, abd, ukrayna, abd medyası, afganistan
donald trump, abd, ukrayna, abd medyası, afganistan
Donald Trump: Ukrayna'daki durum kötüye gidiyor, bu yüzden artık konuşmuyorlar
12:55 03.11.2023 (güncellendi: 12:58 03.11.2023) Abone ol
Eski ABD Devlet Başkanı Trump, medyaya bakarak ABD'nin Ukrayna'daki durumunun kötü gittiğinin görülebileceğini belirtti.
Eski Başkan Donald Trump, ABD'nin Ukrayna ile ilgili işlerinin kötü gittiğini ABD medyasının 'çatışmayı ele alışından' görülebileceğini söyledi. Trump Teksas'ta destekçileriyle bir araya geldiği mitingde "İşler kötü gidiyor çünkü artık Ukrayna hakkında konuşmuyorlar" dedi.
Trump'a açıklamasında yanlış bilgi yayan medyanın benzer şekilde ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilmesini de görmezden geldiğini belirterek şu sözleri zikretti:
Kimse Afganistan hakkında konuşmuyor. Dikkat ederseniz, artık Ukrayna hakkında da konuşmuyorlar. Çünkü işler iyi gitmiyor ve onlar da iyi gitmeyen şeyler hakkında konuşmuyorlar.