https://sputniknews.com.tr/20231029/trump-universitedeki-hamas-sempatizanlarinin-vizelerini-iptal-edecegim--1076845442.html
Trump: Üniversitedeki Hamas sempatizanlarının vizelerini iptal edeceğim
Trump: Üniversitedeki Hamas sempatizanlarının vizelerini iptal edeceğim
ABD'de 2024 başkanlık seçimleri için tekrar aday adayı olan eski ABD Başkanı Donald Trump, başkan seçilmesi durumunda Hamas'a destek veren öğrencilerin... 29.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-29T16:12+0300
2023-10-29T16:12+0300
2023-10-29T16:18+0300
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filistin
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The Hill'in haberine göre eski ABD Başkanı Trump, 'Cumhuriyetçi Yahudi Koalisyonu' konferansında bir konuşma yaptı. "İsrail'i çok seviyorum" ifadesini kullanan Trump, İsrail-Filistin çatışmasına değindi. Temsilciler Meclisindeki Müslüman kadın vekiller, Rashida Tlaib ve Ilhan Omar'a yüklenen Trump, üniversitelerde düzenlenen İsrail karşıtı gösterileri de eleştirdi.ABD'de 2024 başkanlık seçimleri için tekrar aday adayı olan Trump, "Üniversite kampüslerindeki Hamas sempatizanlarının öğrenci vizelerini iptal edeceğim. Kampüsler ele geçirilmiş durumda." şeklindeki görüşünü paylaştı.ABD'ye yönelik tehditlere de değinen Trump, "Bir damla Amerikan kanı akıtırsanız, biz sizin galonlarca kanınızı akıtırız." tehdidinde bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20231024/trump-erdogani-karistirdi-cok-onur-duydugum-bir-adam-var-turkiyenin-lideri-orban-1076651096.html
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hamas, donald trump, abd, seçimler, 2024, başkanlık seçimleri, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu
hamas, donald trump, abd, seçimler, 2024, başkanlık seçimleri, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu
Trump: Üniversitedeki Hamas sempatizanlarının vizelerini iptal edeceğim
16:12 29.10.2023 (güncellendi: 16:18 29.10.2023) Abone ol
ABD'de 2024 başkanlık seçimleri için tekrar aday adayı olan eski ABD Başkanı Donald Trump, başkan seçilmesi durumunda Hamas'a destek veren öğrencilerin vizesini iptal edeceğini söyledi.
The Hill'in haberine göre eski ABD Başkanı Trump, 'Cumhuriyetçi Yahudi Koalisyonu' konferansında bir konuşma yaptı.
"İsrail'i çok seviyorum" ifadesini kullanan Trump, İsrail-Filistin çatışmasına değindi. Temsilciler Meclisindeki Müslüman kadın vekiller, Rashida Tlaib ve Ilhan Omar'a yüklenen Trump, üniversitelerde düzenlenen İsrail karşıtı gösterileri de eleştirdi.
ABD'de 2024 başkanlık seçimleri için tekrar aday adayı olan Trump, "Üniversite kampüslerindeki Hamas sempatizanlarının öğrenci vizelerini iptal edeceğim. Kampüsler ele geçirilmiş durumda." şeklindeki görüşünü paylaştı.
ABD'ye yönelik tehditlere de değinen Trump, "Bir damla Amerikan kanı akıtırsanız, biz sizin galonlarca kanınızı akıtırız." tehdidinde bulundu.