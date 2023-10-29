https://sputniknews.com.tr/20231029/trump-universitedeki-hamas-sempatizanlarinin-vizelerini-iptal-edecegim--1076845442.html

Trump: Üniversitedeki Hamas sempatizanlarının vizelerini iptal edeceğim

Trump: Üniversitedeki Hamas sempatizanlarının vizelerini iptal edeceğim

ABD'de 2024 başkanlık seçimleri için tekrar aday adayı olan eski ABD Başkanı Donald Trump, başkan seçilmesi durumunda Hamas'a destek veren öğrencilerin... 29.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-29T16:12+0300

2023-10-29T16:12+0300

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israil-filistin

filistin

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The Hill'in haberine göre eski ABD Başkanı Trump, 'Cumhuriyetçi Yahudi Koalisyonu' konferansında bir konuşma yaptı. "İsrail'i çok seviyorum" ifadesini kullanan Trump, İsrail-Filistin çatışmasına değindi. Temsilciler Meclisindeki Müslüman kadın vekiller, Rashida Tlaib ve Ilhan Omar'a yüklenen Trump, üniversitelerde düzenlenen İsrail karşıtı gösterileri de eleştirdi.ABD'de 2024 başkanlık seçimleri için tekrar aday adayı olan Trump, "Üniversite kampüslerindeki Hamas sempatizanlarının öğrenci vizelerini iptal edeceğim. Kampüsler ele geçirilmiş durumda." şeklindeki görüşünü paylaştı.ABD'ye yönelik tehditlere de değinen Trump, "Bir damla Amerikan kanı akıtırsanız, biz sizin galonlarca kanınızı akıtırız." tehdidinde bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20231024/trump-erdogani-karistirdi-cok-onur-duydugum-bir-adam-var-turkiyenin-lideri-orban-1076651096.html

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