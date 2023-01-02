Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230102/israil-sama-hava-saldirisi-duzenledi-2-suriye-askeri-hayatini-kaybetti-2-asker-yaralandi-1065278534.html
İsrail, Şam'a hava saldırısı düzenledi: 2 Suriye askeri hayatını kaybetti, 2 asker yaralandı
İsrail, Şam'a hava saldırısı düzenledi: 2 Suriye askeri hayatını kaybetti, 2 asker yaralandı
İsrail'in saat 02.00 sularında Suriye'nin başkenti Şam'a yönelik düzenlediği hava saldırısında 2 Suriye askerinin yaşamını yitirdiği, 2 askerin de yaralandığı... 02.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-02T04:08+0300
2023-01-02T04:23+0300
dünya
israil
suriye
hava saldırısı
asker
ölü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/08/1f/1042758848_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_425d4082d83240231ced8a4e15979487.jpg
Suriye Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Şam'a gece saatlerinde düzenlediği hava saldırısında 2 Suriye askeri hayatını kaybetti, 2 asker de yaralandı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, saat 02.00 sularında Tiberya Gölü'nün kuzeydoğusundan füzelerle gerçekleştirilen saldırı sonucu Şam Uluslararası Havalimanı'nda maddi hasar meydana geldiği, havaalanının geçici süreliğine hizmet dışı kaldığı belirtildi.Suriye devlet haber ajansı SANA, gecenin erken saatlerinde de Şam çevresinde çok sayıda patlamanın duyulduğunu ve Suriye hava savunmasının İsrail saldırılarını püskürttüğünü duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20221027/israil-sama-hava-saldirisi-duzenledi-1062747619.html
israil
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/08/1f/1042758848_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_34ca8eaad8010aa880ce9191ee374d2d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
israil, suriye, hava saldırısı, asker, ölü
israil, suriye, hava saldırısı, asker, ölü

İsrail, Şam'a hava saldırısı düzenledi: 2 Suriye askeri hayatını kaybetti, 2 asker yaralandı

04:08 02.01.2023 (güncellendi: 04:23 02.01.2023)
© SputnikŞam'a hava saldırısı, İsrail'den Şam'a saldırı
Şam'a hava saldırısı, İsrail'den Şam'a saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2023
© Sputnik
Abone olTelegram
İsrail'in saat 02.00 sularında Suriye'nin başkenti Şam'a yönelik düzenlediği hava saldırısında 2 Suriye askerinin yaşamını yitirdiği, 2 askerin de yaralandığı bildirildi.
Suriye Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Şam'a gece saatlerinde düzenlediği hava saldırısında 2 Suriye askeri hayatını kaybetti, 2 asker de yaralandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, saat 02.00 sularında Tiberya Gölü'nün kuzeydoğusundan füzelerle gerçekleştirilen saldırı sonucu Şam Uluslararası Havalimanı'nda maddi hasar meydana geldiği, havaalanının geçici süreliğine hizmet dışı kaldığı belirtildi.
Suriye devlet haber ajansı SANA, gecenin erken saatlerinde de Şam çevresinde çok sayıda patlamanın duyulduğunu ve Suriye hava savunmasının İsrail saldırılarını püskürttüğünü duyurdu.
Suriye'nin başkenti Şam'da bazı noktalara İsrail tarafından hava saldırısı gerçekleştirildiği öne sürüldü. Hava savunma sistemlerinin saldırıları başarıyla püskürttüğü bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2022
TÜRKİYE
İsrail, Şam'a hava saldırısı düzenledi
27 Ekim 2022, 01:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала