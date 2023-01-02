https://sputniknews.com.tr/20230102/israil-sama-hava-saldirisi-duzenledi-2-suriye-askeri-hayatini-kaybetti-2-asker-yaralandi-1065278534.html
İsrail, Şam'a hava saldırısı düzenledi: 2 Suriye askeri hayatını kaybetti, 2 asker yaralandı
İsrail, Şam'a hava saldırısı düzenledi: 2 Suriye askeri hayatını kaybetti, 2 asker yaralandı
İsrail'in saat 02.00 sularında Suriye'nin başkenti Şam'a yönelik düzenlediği hava saldırısında 2 Suriye askerinin yaşamını yitirdiği, 2 askerin de yaralandığı... 02.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-02T04:08+0300
2023-01-02T04:08+0300
2023-01-02T04:23+0300
dünya
israil
suriye
hava saldırısı
asker
ölü
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Suriye Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Şam'a gece saatlerinde düzenlediği hava saldırısında 2 Suriye askeri hayatını kaybetti, 2 asker de yaralandı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, saat 02.00 sularında Tiberya Gölü'nün kuzeydoğusundan füzelerle gerçekleştirilen saldırı sonucu Şam Uluslararası Havalimanı'nda maddi hasar meydana geldiği, havaalanının geçici süreliğine hizmet dışı kaldığı belirtildi.Suriye devlet haber ajansı SANA, gecenin erken saatlerinde de Şam çevresinde çok sayıda patlamanın duyulduğunu ve Suriye hava savunmasının İsrail saldırılarını püskürttüğünü duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20221027/israil-sama-hava-saldirisi-duzenledi-1062747619.html
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israil, suriye, hava saldırısı, asker, ölü
israil, suriye, hava saldırısı, asker, ölü
İsrail, Şam'a hava saldırısı düzenledi: 2 Suriye askeri hayatını kaybetti, 2 asker yaralandı
04:08 02.01.2023 (güncellendi: 04:23 02.01.2023) Abone ol
İsrail'in saat 02.00 sularında Suriye'nin başkenti Şam'a yönelik düzenlediği hava saldırısında 2 Suriye askerinin yaşamını yitirdiği, 2 askerin de yaralandığı bildirildi.
Suriye Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Şam'a gece saatlerinde düzenlediği hava saldırısında 2 Suriye askeri hayatını kaybetti, 2 asker de yaralandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, saat 02.00 sularında Tiberya Gölü'nün kuzeydoğusundan füzelerle gerçekleştirilen saldırı sonucu Şam Uluslararası Havalimanı'nda maddi hasar meydana geldiği, havaalanının geçici süreliğine hizmet dışı kaldığı belirtildi.
Suriye devlet haber ajansı SANA, gecenin erken saatlerinde de Şam çevresinde çok sayıda patlamanın duyulduğunu ve Suriye hava savunmasının İsrail saldırılarını püskürttüğünü duyurdu.