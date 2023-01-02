https://sputniknews.com.tr/20230102/israil-sama-hava-saldirisi-duzenledi-2-suriye-askeri-hayatini-kaybetti-2-asker-yaralandi-1065278534.html

İsrail, Şam'a hava saldırısı düzenledi: 2 Suriye askeri hayatını kaybetti, 2 asker yaralandı

İsrail, Şam'a hava saldırısı düzenledi: 2 Suriye askeri hayatını kaybetti, 2 asker yaralandı

İsrail'in saat 02.00 sularında Suriye'nin başkenti Şam'a yönelik düzenlediği hava saldırısında 2 Suriye askerinin yaşamını yitirdiği, 2 askerin de yaralandığı... 02.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-02T04:08+0300

2023-01-02T04:08+0300

2023-01-02T04:23+0300

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israil

suriye

hava saldırısı

asker

ölü

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Suriye Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Şam'a gece saatlerinde düzenlediği hava saldırısında 2 Suriye askeri hayatını kaybetti, 2 asker de yaralandı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, saat 02.00 sularında Tiberya Gölü'nün kuzeydoğusundan füzelerle gerçekleştirilen saldırı sonucu Şam Uluslararası Havalimanı'nda maddi hasar meydana geldiği, havaalanının geçici süreliğine hizmet dışı kaldığı belirtildi.Suriye devlet haber ajansı SANA, gecenin erken saatlerinde de Şam çevresinde çok sayıda patlamanın duyulduğunu ve Suriye hava savunmasının İsrail saldırılarını püskürttüğünü duyurdu.

https://sputniknews.com.tr/20221027/israil-sama-hava-saldirisi-duzenledi-1062747619.html

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