https://sputniknews.com.tr/20221027/israil-sama-hava-saldirisi-duzenledi-1062747619.html

İsrail, Şam'a hava saldırısı düzenledi

İsrail, Şam'a hava saldırısı düzenledi

Suriye'nin başkenti Şam'ın güneybatısındaki bazı bölgelere İsrail tarafından hava saldırısı gerçekleştirildiği belirtildi. 27.10.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

israil

şam

suriye

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Suriye devletinin resmi haber ajansı SANA'nın, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 00.30 sularında Şam'ın çevresindeki bazı noktalara İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiği aktarıldı.Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman füzelerini karşılayarak bazılarını düşürdü. Saldırıda sadece hasar meydana geldi" ifadesi kullanıldı.

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israil

şam

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israil, şam, suriye