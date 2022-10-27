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https://sputniknews.com.tr/20221027/israil-sama-hava-saldirisi-duzenledi-1062747619.html
İsrail, Şam'a hava saldırısı düzenledi
İsrail, Şam'a hava saldırısı düzenledi
Suriye'nin başkenti Şam'ın güneybatısındaki bazı bölgelere İsrail tarafından hava saldırısı gerçekleştirildiği belirtildi. 27.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-27T01:42+0300
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türkiye
israil
şam
suriye
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Suriye devletinin resmi haber ajansı SANA'nın, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 00.30 sularında Şam'ın çevresindeki bazı noktalara İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiği aktarıldı.Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman füzelerini karşılayarak bazılarını düşürdü. Saldırıda sadece hasar meydana geldi" ifadesi kullanıldı.
türkiye
israil
şam
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israil, şam, suriye
israil, şam, suriye

İsrail, Şam'a hava saldırısı düzenledi

01:42 27.10.2022 (güncellendi: 01:45 27.10.2022)
© AASuriye'nin başkenti Şam'da bazı noktalara İsrail tarafından hava saldırısı gerçekleştirildiği öne sürüldü. Hava savunma sistemlerinin saldırıları başarıyla püskürttüğü bildirildi.
Suriye'nin başkenti Şam'da bazı noktalara İsrail tarafından hava saldırısı gerçekleştirildiği öne sürüldü. Hava savunma sistemlerinin saldırıları başarıyla püskürttüğü bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2022
© AA
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Suriye'nin başkenti Şam'ın güneybatısındaki bazı bölgelere İsrail tarafından hava saldırısı gerçekleştirildiği belirtildi.
Suriye devletinin resmi haber ajansı SANA'nın, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 00.30 sularında Şam'ın çevresindeki bazı noktalara İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiği aktarıldı.
Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman füzelerini karşılayarak bazılarını düşürdü. Saldırıda sadece hasar meydana geldi" ifadesi kullanıldı.
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