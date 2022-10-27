https://sputniknews.com.tr/20221027/israil-sama-hava-saldirisi-duzenledi-1062747619.html
İsrail, Şam'a hava saldırısı düzenledi
İsrail, Şam'a hava saldırısı düzenledi
Suriye'nin başkenti Şam'ın güneybatısındaki bazı bölgelere İsrail tarafından hava saldırısı gerçekleştirildiği belirtildi. 27.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-27T01:42+0300
2022-10-27T01:42+0300
2022-10-27T01:45+0300
türkiye
israil
şam
suriye
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Suriye devletinin resmi haber ajansı SANA'nın, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 00.30 sularında Şam'ın çevresindeki bazı noktalara İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiği aktarıldı.Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman füzelerini karşılayarak bazılarını düşürdü. Saldırıda sadece hasar meydana geldi" ifadesi kullanıldı.
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israil, şam, suriye
İsrail, Şam'a hava saldırısı düzenledi
01:42 27.10.2022 (güncellendi: 01:45 27.10.2022) Abone ol
Suriye'nin başkenti Şam'ın güneybatısındaki bazı bölgelere İsrail tarafından hava saldırısı gerçekleştirildiği belirtildi.
Suriye devletinin resmi haber ajansı SANA'nın, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 00.30 sularında Şam'ın çevresindeki bazı noktalara İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiği aktarıldı.
Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman füzelerini karşılayarak bazılarını düşürdü. Saldırıda sadece hasar meydana geldi" ifadesi kullanıldı.