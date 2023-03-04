https://sputniknews.com.tr/20230304/bidenin-doktorundan-kanser-aciklamasi-basariyla-alindi-1067792830.html

Biden'ın doktorundan kanser açıklaması: Başarıyla alındı

Biden'ın doktorundan kanser açıklaması: Başarıyla alındı

ABD Başkanı Joe Biden'ın doktoru Kevin O'Connor, Başkan'ın geçen ay göğsünden biyopsiyle alınan lezyonun kanserli hücre olduğunu ancak ek tedavi... 04.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-04T02:42+0300

2023-03-04T02:42+0300

2023-03-04T02:42+0300

dünya

joe biden

kanser

kanser tedavisi

beyaz saray ulusal güvenlik danışmanı john bolton

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ABD Başkanı Biden'ın göğsünden biyopsiyle alınan lezyonun kanserli hücre olduğu ancak tedavi gerektirmediği açıklandıBeyaz Saray, Biden'ın göğsünde oluşan bir lezyon için 16 Şubat'ta yapılan biyopsinin sonucuyla ilgili Doktor O'Connor'un raporunu kamuoyuyla paylaştı.O'Connor, biyopsiyle alınan lezyonun bazal hücreli karsinom adı verilen bir cilt kanseri türü olduğunu belirterek "Tüm kanserli doku başarıyla alındı" ifadesini kullandı. Biyopsi bölgesinin etrafındaki alanın da elektrodesikasyon ile tedavi edildiğini anlatan O'Connor, ek tedaviye ihtiyaç olmadığını bildirdi.O'Connor, bazal hücreli karsinom lezyonlarının metastaz oluşumuna meyilli olmadığına işaret etti.Doktor, diğer taraftan bu lezyonların boyutlarının büyüme potansiyeli olduğunu kaydetti. Biyopsi bölgesinin iyileştiğini belirten O'Connor, Başkan'ın rutin kontrolleri çerçevesinde gözetim altında durumunun takip edileceğini anlattı.Beyaz Saray, 80 yaşında olması nedeniyle Amerikan kamuoyunda başkanlık görevini tam olarak yerine getirip getiremeyeceği sıklıkla gündeme gelen Biden'ın sağlık durumuyla ilgili Doktor O'Connor'un detaylı bilgiler içeren raporunu kamuoyuyla 17 Şubat'ta paylaşmıştı. Biden'ın sağlık durumunun "başkanlık görevlerini yerine getirmeye uygun" olduğunu kaydeden O'Connor, Başkan'ın göğsünde oluşan bir lezyon için biyopsi yapıldığını ancak henüz sonuçlarının çıkmadığını kaydetmişti.

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joe biden, kanser, kanser tedavisi, beyaz saray ulusal güvenlik danışmanı john bolton