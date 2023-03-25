https://sputniknews.com.tr/20230325/putin-elimizde-yuz-binlerce-zayiflatilmis-uranyumlu-mermi-var-gerekirse-kullaniriz-1068753410.html

Putin: Elimizde yüz binlerce zayıflatılmış uranyumlu mermi var, gerekirse kullanırız

Putin: Elimizde yüz binlerce zayıflatılmış uranyumlu mermi var, gerekirse kullanırız

Batı’nın Ukrayna’ya sağladığı silahlarla ilgili bilgi sahibi olduklarını belirten Rusya Devlet Başkanı Putin, zayıflatılmış uranyumlu mühimmatın kullanılmasına... 25.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-25T20:57+0300

2023-03-25T20:57+0300

2023-03-25T21:11+0300

vladimir putin

ukrayna krizi

rusya

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rossiya 24 televizyonuna açıklamasında, “Elbette tehditler var. Bizimle çatışma halindeki bir ülkeye silah sağlanınca bu her zaman bir tehdit. Bu tehditleri nasıl değerlendirebileceğimize gelince, elbette biz bu sevkiyat planlarından haberdarız” ifadesini kullandı.‘Tank sayımız Ukrayna’nın 3 katı olacak’Rus ordusunun hizmetindeki toplam tank sayısının, Ukrayna ordusunun sahip olduğu tank sayısının 3 katı olacağını dile getiren Putin, Batı’nın Ukrayna’ya silah sevkiyatının sadece çatışmayı uzatacağının altını çizdi.‘Uranyumlu mühimmata cevap vereceğiz’Ukrayna ordusunun zayıflatılmış uranyumlu mühimmat kullanmasına cevap vereceklerini kaydeden Putin, Rusya’nın elinde bu türden yüz binlerce merminin olduğunu, ancak bugüne kadar bu mermileri kullanmadıklarını vurguladı.Rus lider ayrıca bu silahı kullanacak kişilerin aslında kendi vatandaşlarına karşı hareket edeceğini ve tarım alanlarını kirleteceklerini söyledi.'Belarus’a nükleer silah yerleştireceğiz'Belarus’la, bu ülkenin topraklarına taktik nükleer silah konuşlandırma konusunda anlaşmaya vardıklarını bildiren Putin, nükleer depo yapımının 1 Temmuz’a kadar biteceğini söyledi.Bu silahı, Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması yükümlülüklerini ihlal etmeden yerleştireceklerini belirten Putin, bu kararı, İngiltere’nin Ukrayna’ya zayıflatılmış uranyumlu mühimmat verecekleri yönündeki açıklaması nedeniyle aldıklarını dile getirdi.Putin, Belarus’un uzun zamandır böyle bir silahın topraklarına yerleştirilmesini talep ettiğini anımsattı.‘ABD’nin yaptığını yapacağız’Rus lider, “Nükleer silahı Belarus’a vermiyoruz. ABD de müttefiklerine vermiyor. Aslında onların onlarca yıldır yaptığını biz şimdi yapacağız. Onların belli ülkelerde müttefikleri var ve taşıyıcılarını hazırlıyorlar, onları mürettebatlar hazırlıyor. Biz de aynısını yapmayı planlıyoruz. (Belarus Devlet Başkanı) Aleksandr Grigoryeviç’in (Lukaşenko) istediği de buydu” diye konuştu.Batı’nın Ukrayna’ya vermeye hazırlandığı zayıflatılmış uranyumlu mühimmatın kitle imha silahı olmasa da her halükarda radyasyon tozu oluşturduğunu ve bu yüzden tehlikeli olduğunu söyleyen Putin, “Kullanılması durumunda kaçınılmaz olarak tarım alanları kirlenecek, bu da yerel sakinler ve çevre için tehlike oluşturacak” diye ekledi.

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