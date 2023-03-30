https://sputniknews.com.tr/20230330/finlandiyanin-nato-uyeligine-onay-1068979339.html
Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin kanun teklifi, TBMM'de kabul edildi
Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin kanun teklifi, TBMM'de kabul edildi
Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi 30.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-30T23:58+0300
2023-03-30T23:58+0300
2023-03-31T00:01+0300
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tbmm
Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin kanun teklifi, TBMM'de kabul edildi
23:58 30.03.2023 (güncellendi: 00:01 31.03.2023) Abone ol
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Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi