https://sputniknews.com.tr/20230105/israil-hapishanelerinde-en-uzun-sure-kalan-filistinli-tahliye-edildi-1065409519.html

İsrail hapishanelerinde en uzun süre kalan Filistinli tahliye edildi

İsrail hapishanelerinde en uzun süre kalan Filistinli tahliye edildi

Ömrünün 40 yılını İsrail hapishanelerinde geçiren Filistinli Kerim Yunus serbest bırakıldı. 05.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-05T11:42+0300

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dünya

israil

filistin

hapishane

mahkum

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Filistin Esirler Cemiyeti, yaptığı yazılı açıklamada, mahkumiyetini tamamlayan Yunus'un tahliye edildiğini belirtti.Açıklamada, İsrail tarafından 6 Ocak 1983'te gözaltına alınan Filistinliye müebbet hapis cezası verildiği, bu sürenin de 40 yıl olarak belirlendiği ifade edildi.Yunus'un Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın liderliğini yaptığı Fetih Hareketinin Merkez Komite üyesi olduğu belirtiliyor.Aralık 1956'da dünyaya gelen Yunus, 27 yaşında girdiği demir parmaklıkların arkasından 67 yaşında çıkmış oldu.

https://sputniknews.com.tr/20230104/israilde-tarihin-en-sagci-hukumeti-goreve-provokasyonla-basladi-filistini-neler-bekliyor-1065379070.html

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