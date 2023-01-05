https://sputniknews.com.tr/20230105/israil-hapishanelerinde-en-uzun-sure-kalan-filistinli-tahliye-edildi-1065409519.html
İsrail hapishanelerinde en uzun süre kalan Filistinli tahliye edildi
İsrail hapishanelerinde en uzun süre kalan Filistinli tahliye edildi
Ömrünün 40 yılını İsrail hapishanelerinde geçiren Filistinli Kerim Yunus serbest bırakıldı. 05.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-05T11:42+0300
2023-01-05T11:42+0300
2023-01-05T11:42+0300
dünya
israil
filistin
hapishane
mahkum
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Filistin Esirler Cemiyeti, yaptığı yazılı açıklamada, mahkumiyetini tamamlayan Yunus'un tahliye edildiğini belirtti.Açıklamada, İsrail tarafından 6 Ocak 1983'te gözaltına alınan Filistinliye müebbet hapis cezası verildiği, bu sürenin de 40 yıl olarak belirlendiği ifade edildi.Yunus'un Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın liderliğini yaptığı Fetih Hareketinin Merkez Komite üyesi olduğu belirtiliyor.Aralık 1956'da dünyaya gelen Yunus, 27 yaşında girdiği demir parmaklıkların arkasından 67 yaşında çıkmış oldu.
https://sputniknews.com.tr/20230104/israilde-tarihin-en-sagci-hukumeti-goreve-provokasyonla-basladi-filistini-neler-bekliyor-1065379070.html
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israil, filistin, hapishane, mahkum
israil, filistin, hapishane, mahkum
İsrail hapishanelerinde en uzun süre kalan Filistinli tahliye edildi
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Ömrünün 40 yılını İsrail hapishanelerinde geçiren Filistinli Kerim Yunus serbest bırakıldı.
Filistin Esirler Cemiyeti, yaptığı yazılı açıklamada, mahkumiyetini tamamlayan Yunus'un tahliye edildiğini belirtti.
Açıklamada, İsrail tarafından 6 Ocak 1983'te gözaltına alınan Filistinliye müebbet hapis cezası verildiği, bu sürenin de 40 yıl olarak belirlendiği ifade edildi.
Yunus'un Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın liderliğini yaptığı Fetih Hareketinin Merkez Komite üyesi olduğu belirtiliyor.
Aralık 1956'da dünyaya gelen Yunus, 27 yaşında girdiği demir parmaklıkların arkasından 67 yaşında çıkmış oldu.