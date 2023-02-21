https://sputniknews.com.tr/20230221/kremlinden-start-aciklamasi-rusyanin-ana-amacinin-nukleer-paritenin-korunacagindan-emin-olmak-1067339858.html
Kremlin'den START açıklaması: Rusya'nın ana amacı nükleer paritenin korunacağından emin olmak
Kremlin'den START açıklaması: Rusya'nın ana amacı nükleer paritenin korunacağından emin olmak
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Yeni Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması'na (START) katılımı askıya alması hakkında konuşan Kremlin... 21.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-21T19:53+0300
2023-02-21T19:53+0300
2023-02-21T20:00+0300
dünya
start
yeni stratejik silahları azaltma anlaşması (new start)
kremlin
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Russia Today (RT) televizyonuna demeç veren Peskov, "Rusya, Devlet Başkanı'nın altını çizdiği gibi anlaşmadan çıkmıyor, bu bir askıya alma. Bu çok önemli, zira ABD ve diğer ülkelerin denetimler konusunda ısrar ettikleri husus, NATO'nun giderek daha derinden müdahil olmaya başladığı günümüzün cepheleşmesinde mümkün değil. Ayrıca NATO, anlaşmanın bir parçası olmak istedi" dedi.Almanya ve Fransa'nın nükleer potansiyelini göz önüne almaları gerektiğini ve bunun da önemli olduğunu kaydeden Peskov, "Devlet Başkanı'nın ve ülkemizin ana amacı, bu nükleer pariteye devam edilmesinin sağlandığından emin olmak" ifadelerini kullandı.Kremlim Sözcüsü, Putin'in askıya alma kararına ilişkin düzenlemeyi hızlı bir şekilde Duma'ya sunacağını söyledi.‘Putin, Biden'la konuşmayı planlamıyor’Peskov, Moskova'nın Yeni START kararı ışığında Putin'in ABD Başkanı Joe Biden'la herhangi bir temas kurmayı planlamadığını bildirdi. Sözcü, iki liderin en sonra özel askeri harekat başlamadan önce telefonda görüştüğünü anımsattı.‘Kimse bize ders vermesin’Rusya ile Batı arasındaki ilişkilere değinen Peskov, "Kimsenin bize ders vermesini istemiyoruz, zira biz de kimseye ders vermeyeceğiz. Onlardan hoşlanmayabiliriz ancak bu onların bileceği iş. Bırakın buradan gitsinler, biz de istediğimiz gibi yaşarız" diye konuştu.‘Kolektif Batı'nın patronu var’Bu arada Peskov, ABD'nin NATO'yu yönettiği gibi kolektif Batı'nın da bir patron tarafından yönetildiğini ve bunun kimse için sır olmadığını vurguladı.Rusya'nın yeni dış politika konseptinin önümüzdeki günlerde yayınlanacağını da belirten Peskov, Yeni START'ı askıya alma kararı sonrası stratejik belgelerde değişiklik yapılmasına dair bir plandan haberdar olmadığını söyledi.Putin, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma ve üst kanadı Federasyon Konseyi'nden oluşan Federal Meclis'teki yıllık konuşmasında "Yeni Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması’na (START) katılımımızı askıya alıyoruz ama anlaşmadan çekilmiyoruz" demişti.Rusya ile ABD, ellerinde bulundurdukları nükleer silahların sayısının belirli bir sınır içinde tutulmasını içeren Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması’nın üçüncüsünü 2010’da imzaladı. Geçerlilik süreci 10 yıl olan söz konusu anlaşma daha sonra 5 yıl için uzatılabilecekti. Nitekim Rusya Devlet Başkanı Putin, 2011’de yürürlüğe giren söz konusu anlaşmanın 5 yıl daha uzatılmasına 2021’de onay verdi. Bu, askıya alınmamış olsa, anlaşmanın 2026’ya dek yürürlükte kalacağı anlamına geliyordu.Rusya ile ABD arasında yürürlükte kalan son büyük silah kontrol anlaşması olan Yeni START, önceki ABD Başkanı Donald Trump'ın süreyi uzatma müzakereleri sırasında Çin'i nükleer silah kontrol anlaşması imzalamaya çekmeye çalışması ve Pekin'den ret yanıtı alınca tüm müzakereleri sonlandırması yüzünden çökmenin eşiğine gelmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230221/putin-federal-meclis-konusmasini-yapiyor-1067307309.html
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start, yeni stratejik silahları azaltma anlaşması (new start), kremlin
start, yeni stratejik silahları azaltma anlaşması (new start), kremlin
Kremlin'den START açıklaması: Rusya'nın ana amacı nükleer paritenin korunacağından emin olmak
19:53 21.02.2023 (güncellendi: 20:00 21.02.2023) Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Yeni Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması'na (START) katılımı askıya alması hakkında konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'nın ana amacının nükleer paritenin korunacağından emin olmak olduğunu vurguladı.
Russia Today (RT) televizyonuna demeç veren Peskov, "Rusya, Devlet Başkanı'nın altını çizdiği gibi anlaşmadan çıkmıyor, bu bir askıya alma. Bu çok önemli, zira ABD ve diğer ülkelerin denetimler konusunda ısrar ettikleri husus, NATO'nun giderek daha derinden müdahil olmaya başladığı günümüzün cepheleşmesinde mümkün değil. Ayrıca NATO, anlaşmanın bir parçası olmak istedi" dedi.
Almanya ve Fransa'nın nükleer potansiyelini göz önüne almaları gerektiğini ve bunun da önemli olduğunu kaydeden Peskov, "Devlet Başkanı'nın ve ülkemizin ana amacı, bu nükleer pariteye devam edilmesinin sağlandığından emin olmak" ifadelerini kullandı.
Kremlim Sözcüsü, Putin'in askıya alma kararına ilişkin düzenlemeyi hızlı bir şekilde Duma'ya sunacağını söyledi.
‘Putin, Biden'la konuşmayı planlamıyor’
Peskov, Moskova'nın Yeni START kararı ışığında Putin'in ABD Başkanı Joe Biden'la herhangi bir temas kurmayı planlamadığını bildirdi. Sözcü, iki liderin en sonra özel askeri harekat başlamadan önce telefonda görüştüğünü anımsattı.
‘Kimse bize ders vermesin’
Rusya ile Batı arasındaki ilişkilere değinen Peskov, "Kimsenin bize ders vermesini istemiyoruz, zira biz de kimseye ders vermeyeceğiz. Onlardan hoşlanmayabiliriz ancak bu onların bileceği iş. Bırakın buradan gitsinler, biz de istediğimiz gibi yaşarız" diye konuştu.
‘Kolektif Batı'nın patronu var’
Bu arada Peskov, ABD'nin NATO'yu yönettiği gibi kolektif Batı'nın da bir patron tarafından yönetildiğini ve bunun kimse için sır olmadığını vurguladı.
Rusya'nın yeni dış politika konseptinin önümüzdeki günlerde yayınlanacağını da belirten Peskov, Yeni START'ı askıya alma kararı sonrası stratejik belgelerde değişiklik yapılmasına dair bir plandan haberdar olmadığını söyledi.
Putin, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma ve üst kanadı Federasyon Konseyi'nden oluşan Federal Meclis'teki yıllık konuşmasında "Yeni Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması’na (START) katılımımızı askıya alıyoruz ama anlaşmadan çekilmiyoruz" demişti.
Rusya ile ABD, ellerinde bulundurdukları nükleer silahların sayısının belirli bir sınır içinde tutulmasını içeren Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması’nın üçüncüsünü 2010’da imzaladı. Geçerlilik süreci 10 yıl olan söz konusu anlaşma daha sonra 5 yıl için uzatılabilecekti. Nitekim Rusya Devlet Başkanı Putin, 2011’de yürürlüğe giren söz konusu anlaşmanın 5 yıl daha uzatılmasına 2021’de onay verdi. Bu, askıya alınmamış olsa, anlaşmanın 2026’ya dek yürürlükte kalacağı anlamına geliyordu.
Rusya ile ABD arasında yürürlükte kalan son büyük silah kontrol anlaşması olan Yeni START, önceki ABD Başkanı Donald Trump'ın süreyi uzatma müzakereleri sırasında Çin'i nükleer silah kontrol anlaşması imzalamaya çekmeye çalışması ve Pekin'den ret yanıtı alınca tüm müzakereleri sonlandırması yüzünden çökmenin eşiğine gelmişti.