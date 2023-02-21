Putin, Federal Meclis konuşmasını yapıyor

- Yetişkinlerin diledikleri gibi yaşama hakkı var. Kimse özel hayata müdahele etmiyor ve bizim de bunu yapmaya niyetimiz yok. Fakat dünya dinlerinin kutsal kitaplarına bakarsanız orada her şey yazıyor: Ailenin ne olduğu, ailenin erkekle kadının beraberliğinden oluştuğu belirtiliyor. Ancak Batı’da kutsal metinler de sorgulanır hâle geldi. Batı’daki elit kesimler akıllarını kaçırdı ve bunun artık tedavi edilebilir bir yanı yok.