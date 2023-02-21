Türkiye
SON DAKİKA | Putin: SSCB’nin yıkılması, planlı ekonomiden vazgeçilmesi ve pazar ekonomisine geçişte yaşanan kaos ekonomiyi Batı'ya bağladı
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230221/putin-federal-meclis-konusmasini-yapiyor-1067307309.html
Putin, Federal Meclis konuşmasını yapıyor
Putin, Federal Meclis konuşmasını yapıyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin parlamentosu olan Federal Meclis’e yönelik yıllık konuşmasını yapıyor. 21.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-21T12:05+0300
2023-02-21T12:46+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
vladimir putin
konuşma
kremlin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/15/1067316950_0:0:3232:1819_1920x0_80_0_0_97460530078b7ec8e531c2b99b025230.jpg
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/15/1067316950_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_04381aed02a3b83061dfc0f8dd3ea2cd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, vladimir putin, konuşma, kremlin, новый онлайн для белой редактуры
rusya, ukrayna, vladimir putin, konuşma, kremlin, новый онлайн для белой редактуры
Putin, Federal Meclis konuşmasını yapıyor - Sputnik Türkiye

Putin, Federal Meclis konuşmasını yapıyor

12:05 21.02.2023 (güncellendi: 12:46 21.02.2023)
Abone olTelegram
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin parlamentosu olan Federal Meclis’e yönelik yıllık konuşmasını yapıyor.
Putin’in Federal Meclis üyelerine yönelik konuşmasında, ülkenin içinde bulunduğu durum ile gelecekle ilgili siyasi ve ekonomik değerlendirmelerini paylaşıyor.
Rusya Devlet Başkanı’nın konuşması, ulusa sesleniş konuşması olarak da yorumlanıyor ve ülkede televizyonlardan canlı yayınlanıyor.
Kremlin, Putin’in bu seneki Federal Meclis konuşmasında Ukrayna’da sürdürülen özel askeri operasyona ilişkin değerlendirmeler yapacağını duyurdu.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu seneki konuşmanın içeriğine ilişkin “Ülke olarak gelişimimiz ve yaşantımızın bu sorumluluk yüklü döneminde herkes olup bitenin, özel askeri operasyonun, uluslararası durumun değerlendirmesini ve Devlet Başkanı’nın bu olanlarla nasıl baş edeceğimiz ve gelişimimizi ileride nasıl sürdüreceğimize ilişkin görüş ve tasarılarını duymak istiyor” dedi.
Putin’in Federal Meclis konuşması TSİ 12.00’de başladı ve Rusya televizyonlarının yayın programına göre 13.00’e dek sürecek.
Sputnik haber ajansı da Rusya Devlet Başkanı’nın Federal Meclis konuşmasının Türkçe olarak canlı yayınını yapıyor.
Başlıklar
Önce yenilerÖnce eskiler
13:11 21.02.2023
- SSCB’nin yıkılması, planlı ekonomiden vazgeçilmesi ve pazar ekonomisine geçişte yaşanan kaos ekonomiyi Batı'ya bağladı.
13:00 21.02.2023
Putin, Federal Meclis konuşmasını yapıyor - Sputnik Türkiye
© Sputnik / Максим Богодвид
/
Multimedya arşivine gidin
12:53 21.02.2023
- Yetişkinlerin diledikleri gibi yaşama hakkı var. Kimse özel hayata müdahele etmiyor ve bizim de bunu yapmaya niyetimiz yok. Fakat dünya dinlerinin kutsal kitaplarına bakarsanız orada her şey yazıyor: Ailenin ne olduğu, ailenin erkekle kadının beraberliğinden oluştuğu belirtiliyor. Ancak Batı’da kutsal metinler de sorgulanır hâle geldi. Batı’daki elit kesimler akıllarını kaçırdı ve bunun artık tedavi edilebilir bir yanı yok.
12:46 21.02.2023
Putin, Federal Meclis konuşmasını yapıyor - Sputnik Türkiye
© Sputnik / Павел Бедняков
/
Multimedya arşivine gidin
12:43 21.02.2023
- Batı’da yaptıklarına bakın: çocuk istismarı kabul görmeye başlıyor, rahipler eşcinsel evlilikleri onaylıyor. Anglikan Kilisesi, cinsiyetsiz bir tanrı düşüncesi değerlendiriyor. Onları bağışla Tanrım, ne yaptıklarını bilmiyorlar.
12:34 21.02.2023
- Ukrayna’daki neo-Naziler, kendilerini kimlerin varisi olarak gördüklerini gizlemiyorlar, ekipmanlarının üstüne gamalı haçlar ve Nazi isimleri yerleştiriyorlar.
12:33 21.02.2023
Putin, Federal Meclis konuşmasını yapıyor - Sputnik Türkiye
© Sputnik / Павел Бедняков
/
Multimedya arşivine gidin
12:33 21.02.2023
- Kiev'e Batı tarafından verilen silahların menzili ne kadar uzun olursa, tehdidi Rusya topraklarından o kadar uzaklaştırmamız gerekir.
12:30 21.02.2023
- Biz Ukrayna halkı ile savaşmıyoruz, Ukrayna, Batılı efendilerin esiri oldu. On yıllar boyunca Ukrayna’nın sanayisini yerle bir ettiler. Bu koşullarda paranın askeri operasyonlara ayrılması kolay hâle geldi. İnsanları harcanacak birer metaya çevirdiler. Bunun sorumluluğu tamamıyla Batılı elit kesimler ve Kiev rejimine aittir.
12:30 21.02.2023
- Batılı elitler Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatarak bizi sonsuza dek bitirme hedefini gizlemiyor.
12:23 21.02.2023
- Şubat 2022'de Donbass'a saldırmaya hazırlananlar daha sonra Kırım'a saldırmayı planlamıştı.
- Savaşı başlatan taraf Batı’ydı, bizse bu savaşı durdurmak için güç kullanıyoruz. Evimizi ve insanlarımızın canlarını koruyoruz, Batı’nın istediğiyse sınırsız hakimiyete sahip olmak.
- Batı şimdiye dek Ukrayna’ya askeri yardım olarak 150 milyar dolar harcadı, Ukrayna’ya para akışının azaldığını da gözlemlemiyoruz. Cini şişeden çıkaranın Batı olduğunu dünyada kimse unutmuş değil.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye
© Sputnik / Максим Блинов
/
Multimedya arşivine gidin
12:22 21.02.2023
Putin, Federal Meclis konuşmasını yapıyor - Sputnik Türkiye
© Sputnik / Антон Денисов
/
Multimedya arşivine gidin
12:21 21.02.2023
- Rusya, Batı ile yapıcı bir diyalog içerisinde olmaya her zaman açık oldu ve yıllar boyunca ortak bir güvenlik sistemi oluşturulması üstünde çalışılmasını teklif etti. Batı ise bu sırada köle hâline gelmiş Ukrayna’yı ‘büyük savaşa’ hazırladı ve bugün de bunu yaptığını kabul ediyor.
12:17 21.02.2023
- Rusya sadece kendi çıkarlarını değil, dünyanın 'medeni' ülkeler ve diğerleri olarak bölünmemesi gerektiğini kararlılıkla savunuyor.
- Dünya üzerinde hiçbir ülkenin ABD kadar yurt dışında askeri üssü yok, yüzlercesini kurdular.
12:13 21.02.2023
- Rusya için güç ve dönüm noktası olan, dünya için de çok büyük değişimlerin gerçekleştiği bir zamandan geçiyoruz.
- (Ukrayna’da sürdürülen özel askeri operasyon sırasında) görevlerimizi adım adım, çok dikkatli ve sürekli bir biçimde çözüyor olacağız.
12:11 21.02.2023
- Rusya, Donbass’ın sorunlarının barışçıl biçimde çözümlenmesi için mümkün olan her şeyi yaptı. Bununla beraber Kiev, Donbass’ın sorunlarını çözmedi, sürüncemede bırakıp oyaladı, siyasi cinayetler işledi ve inananlara kötü muamele etti.
- Batılı liderlerin vaatleri sahteliğe ve acımasız birer yalana dönüştü. Batı ülkeleri Ukrayna’nın radikal milliyetçi birliklerinin askerlerini eğitti, onlara silah tedarik etti. Kiev, özel askeri operasyonun başlamasından önce de Batı ile silah tedariki için görüşmeler yürütüyordu.
12:09 21.02.2023
- Rusya açısından zorlu ve dönüm noktası olan bir zamanda, dünyada önemli değişikliklerin yaşandığı bir dönemde konuşmamı yapıyorum.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала