Putin, Federal Meclis konuşmasını yapıyor

Putin’in Federal Meclis üyelerine yönelik konuşmasında, ülkenin içinde bulunduğu durum ile gelecekle ilgili siyasi ve ekonomik değerlendirmelerini paylaşıyor.
Rusya Devlet Başkanı’nın konuşması, ulusa sesleniş konuşması olarak da yorumlanıyor ve ülkede televizyonlardan canlı yayınlanıyor.
Rusya lideri Putin'in Federal Meclis konuşması, Türkçe simultane çeviriyle canlı yayındahttps://t.co/3aydLj0UnU— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 21, 2023
Kremlin, Putin’in bu seneki Federal Meclis konuşmasında Ukrayna’da sürdürülen özel askeri operasyona ilişkin değerlendirmeler yapacağını duyurdu.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu seneki konuşmanın içeriğine ilişkin “Ülke olarak gelişimimiz ve yaşantımızın bu sorumluluk yüklü döneminde herkes olup bitenin, özel askeri operasyonun, uluslararası durumun değerlendirmesini ve Devlet Başkanı’nın bu olanlarla nasıl baş edeceğimiz ve gelişimimizi ileride nasıl sürdüreceğimize ilişkin görüş ve tasarılarını duymak istiyor” dedi.
Putin’in Federal Meclis konuşması TSİ 12.00’de başladı ve Rusya televizyonlarının yayın programına göre 13.00’e dek sürecek.
Sputnik haber ajansı da Rusya Devlet Başkanı’nın Federal Meclis konuşmasının Türkçe olarak canlı yayınını yapıyor.