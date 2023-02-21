https://sputniknews.com.tr/20230221/nato-genel-sekreteri-stoltenberg-putinin-yeni-starti-askiya-almasindan-uzuntu-duyuyorum-1067327766.html

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Putin'in Yeni START'ı askıya almasından üzüntü duyuyorum

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Putin'in Yeni START'ı askıya almasından üzüntü duyuyorum

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Yeni Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması'na (START) katılımı... 21.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-21T15:44+0300

2023-02-21T15:44+0300

2023-02-21T15:44+0300

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start

rusya

vladimir putin

jens stoltenberg

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Putin, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma ve üst kanadı Federasyon Konseyi'nden oluşan Federal Meclis'teki yıllık konuşmasında "Yeni Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması’na (START) katılımımızı askıya alıyoruz ama anlaşmadan çekilmiyoruz" demişti.Rusya liderinin açıklamasını değerlendiren Stoltenberg, "Rusya'nın Yeni START'taki katılımını askıya alma kararından dolayı üzüntü duyuyorum. Rusya'yı bu kararını yeniden gözden geçirmeye ve mevcut anlaşmaya uymaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.Stoltenberg, Putin'in kararıyla birlikte 'tüm silah kontrol mimarisinin' çöktüğünü savunarak "Silahların daha fazla, silah kontrolünün daha az olduğu bir durum, dünyayı daha tehlikeli bir yer yapar" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230221/putin-federal-meclis-konusmasini-yapiyor-1067307309.html

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