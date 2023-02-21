Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230221/nato-genel-sekreteri-stoltenberg-putinin-yeni-starti-askiya-almasindan-uzuntu-duyuyorum-1067327766.html
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Putin'in Yeni START'ı askıya almasından üzüntü duyuyorum
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Putin'in Yeni START'ı askıya almasından üzüntü duyuyorum
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Yeni Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması'na (START) katılımı... 21.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-21T15:44+0300
2023-02-21T15:44+0300
ukrayna krizi
nato
start
rusya
vladimir putin
jens stoltenberg
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0e/1067011958_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_5985c4d349a3ad1eeb5b39ad63423792.jpg
Putin, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma ve üst kanadı Federasyon Konseyi'nden oluşan Federal Meclis'teki yıllık konuşmasında "Yeni Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması’na (START) katılımımızı askıya alıyoruz ama anlaşmadan çekilmiyoruz" demişti.Rusya liderinin açıklamasını değerlendiren Stoltenberg, "Rusya'nın Yeni START'taki katılımını askıya alma kararından dolayı üzüntü duyuyorum. Rusya'yı bu kararını yeniden gözden geçirmeye ve mevcut anlaşmaya uymaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.Stoltenberg, Putin'in kararıyla birlikte 'tüm silah kontrol mimarisinin' çöktüğünü savunarak "Silahların daha fazla, silah kontrolünün daha az olduğu bir durum, dünyayı daha tehlikeli bir yer yapar" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230221/putin-federal-meclis-konusmasini-yapiyor-1067307309.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0e/1067011958_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_0bf39fba9ad181be57dd6aca2c9ec8cb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
nato, start, rusya, vladimir putin, jens stoltenberg
nato, start, rusya, vladimir putin, jens stoltenberg

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Putin'in Yeni START'ı askıya almasından üzüntü duyuyorum

15:44 21.02.2023
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARDJens Stoltenberg
Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2023
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
Abone olTelegram
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Yeni Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması'na (START) katılımı askıya almasını üzüntüyle karşıladığını söyledi.
Putin, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma ve üst kanadı Federasyon Konseyi'nden oluşan Federal Meclis'teki yıllık konuşmasında "Yeni Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması’na (START) katılımımızı askıya alıyoruz ama anlaşmadan çekilmiyoruz" demişti.
Rusya liderinin açıklamasını değerlendiren Stoltenberg, "Rusya'nın Yeni START'taki katılımını askıya alma kararından dolayı üzüntü duyuyorum. Rusya'yı bu kararını yeniden gözden geçirmeye ve mevcut anlaşmaya uymaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.
Stoltenberg, Putin'in kararıyla birlikte 'tüm silah kontrol mimarisinin' çöktüğünü savunarak "Silahların daha fazla, silah kontrolünün daha az olduğu bir durum, dünyayı daha tehlikeli bir yer yapar" dedi.
Putin, Federal Meclis konuşmasını yapıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2023
Ukrayna krizi
Federal Meclis konuşması yapan Putin: Yeni START'a katılımımızı askıya alıyoruz
12:05
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала