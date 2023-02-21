https://sputniknews.com.tr/20230221/nato-genel-sekreteri-stoltenberg-putinin-yeni-starti-askiya-almasindan-uzuntu-duyuyorum-1067327766.html
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Putin'in Yeni START'ı askıya almasından üzüntü duyuyorum
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Putin'in Yeni START'ı askıya almasından üzüntü duyuyorum
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Yeni Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması'na (START) katılımı... 21.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-21T15:44+0300
2023-02-21T15:44+0300
2023-02-21T15:44+0300
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rusya
vladimir putin
jens stoltenberg
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Putin, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma ve üst kanadı Federasyon Konseyi'nden oluşan Federal Meclis'teki yıllık konuşmasında "Yeni Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması’na (START) katılımımızı askıya alıyoruz ama anlaşmadan çekilmiyoruz" demişti.Rusya liderinin açıklamasını değerlendiren Stoltenberg, "Rusya'nın Yeni START'taki katılımını askıya alma kararından dolayı üzüntü duyuyorum. Rusya'yı bu kararını yeniden gözden geçirmeye ve mevcut anlaşmaya uymaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.Stoltenberg, Putin'in kararıyla birlikte 'tüm silah kontrol mimarisinin' çöktüğünü savunarak "Silahların daha fazla, silah kontrolünün daha az olduğu bir durum, dünyayı daha tehlikeli bir yer yapar" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230221/putin-federal-meclis-konusmasini-yapiyor-1067307309.html
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nato, start, rusya, vladimir putin, jens stoltenberg
nato, start, rusya, vladimir putin, jens stoltenberg
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Putin'in Yeni START'ı askıya almasından üzüntü duyuyorum
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Yeni Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması'na (START) katılımı askıya almasını üzüntüyle karşıladığını söyledi.
Putin, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma ve üst kanadı Federasyon Konseyi'nden oluşan Federal Meclis'teki yıllık konuşmasında "Yeni Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması’na (START) katılımımızı askıya alıyoruz ama anlaşmadan çekilmiyoruz" demişti.
Rusya liderinin açıklamasını değerlendiren Stoltenberg, "Rusya'nın Yeni START'taki katılımını askıya alma kararından dolayı üzüntü duyuyorum. Rusya'yı bu kararını yeniden gözden geçirmeye ve mevcut anlaşmaya uymaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.
Stoltenberg, Putin'in kararıyla birlikte 'tüm silah kontrol mimarisinin' çöktüğünü savunarak "Silahların daha fazla, silah kontrolünün daha az olduğu bir durum, dünyayı daha tehlikeli bir yer yapar" dedi.