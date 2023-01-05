https://sputniknews.com.tr/20230105/cumhurbaskani-erdogan-ile-rusya-devlet-baskani-putin-telefonda-gorusu-1065410525.html
Erdoğan ile Putin görüşmesinde Ukrayna krizi ve Suriye dahil bölgesel konular ele alındı
Erdoğan ile Putin görüşmesinde Ukrayna krizi ve Suriye dahil bölgesel konular ele alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki telefon görüşmesinde enerji, Türkiye-Rusya ilişkileri ile Ukrayna krizi ve Suriye... 05.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-05T12:12+0300
2023-01-05T12:12+0300
2023-01-05T12:43+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
vladimir putin
suriye
türkiye
rusya
doğalgaz
görüşme
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, enerji başta olmak üzere Türkiye-Rusya ilişkileri ile Ukrayna krizi ve Suriye dahil bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye’de bir doğal gaz merkezi kurulması yönünde altyapıyı güçlendirdiklerini ve güçlendirmeye devam ettiklerini belirterek, bu konuda en kısa sürede yol haritasını tamamlayıp uygulamaya yönelik somut adımları atmayı hedeflediklerini ifade etti. Ukrayna kriziyle ilgili müzakerelerin olumlu sonuç verdiğine tahıl koridoru, esir değişimi ve Zaporijya Nükleer Santrali çevresindeki güvenli bölge girişimlerinde şahit olduklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, barış ve müzakere çağrılarının tek taraflı ateşkes ilanı ve adil çözüm vizyonuyla desteklenmesi gerektiğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK/PYD/YPG’nin Türkiye’nin sınır bölgelerinden, özellikle Tel Rifat ve Münbiç’ten temizlenmesi için artık somut adım atılması gerektiğini vurgulayarak, Suriye konusunda somut netice almak için rejimin yapıcı olması ve siyasi süreçte birtakım adımları hayata geçirmesi gerekli olduğunu ifade etti.
türkiye
suriye
rusya
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recep tayyip erdoğan, vladimir putin, suriye, türkiye, rusya, doğalgaz, görüşme
recep tayyip erdoğan, vladimir putin, suriye, türkiye, rusya, doğalgaz, görüşme
Erdoğan ile Putin görüşmesinde Ukrayna krizi ve Suriye dahil bölgesel konular ele alındı
12:12 05.01.2023 (güncellendi: 12:43 05.01.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki telefon görüşmesinde enerji, Türkiye-Rusya ilişkileri ile Ukrayna krizi ve Suriye dahil bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, enerji başta olmak üzere Türkiye-Rusya ilişkileri ile Ukrayna krizi ve Suriye dahil bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye’de bir doğal gaz merkezi kurulması yönünde altyapıyı güçlendirdiklerini ve güçlendirmeye devam ettiklerini belirterek, bu konuda en kısa sürede yol haritasını tamamlayıp uygulamaya yönelik somut adımları atmayı hedeflediklerini ifade etti.
Ukrayna kriziyle ilgili müzakerelerin olumlu sonuç verdiğine tahıl koridoru, esir değişimi ve Zaporijya Nükleer Santrali çevresindeki güvenli bölge girişimlerinde şahit olduklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, barış ve müzakere çağrılarının tek taraflı ateşkes ilanı ve adil çözüm vizyonuyla desteklenmesi gerektiğini dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK/PYD/YPG’nin Türkiye’nin sınır bölgelerinden, özellikle Tel Rifat ve Münbiç’ten temizlenmesi için artık somut adım atılması gerektiğini vurgulayarak, Suriye konusunda somut netice almak için rejimin yapıcı olması ve siyasi süreçte birtakım adımları hayata geçirmesi gerekli olduğunu ifade etti.