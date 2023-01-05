https://sputniknews.com.tr/20230105/cumhurbaskani-erdogan-ile-rusya-devlet-baskani-putin-telefonda-gorusu-1065410525.html

Erdoğan ile Putin görüşmesinde Ukrayna krizi ve Suriye dahil bölgesel konular ele alındı

Erdoğan ile Putin görüşmesinde Ukrayna krizi ve Suriye dahil bölgesel konular ele alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki telefon görüşmesinde enerji, Türkiye-Rusya ilişkileri ile Ukrayna krizi ve Suriye... 05.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-05T12:12+0300

2023-01-05T12:12+0300

2023-01-05T12:43+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

vladimir putin

suriye

türkiye

rusya

doğalgaz

görüşme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/10/1061278466_0:82:1200:757_1920x0_80_0_0_f8ba3a4eb77f50e08ee388badee7a29f.jpg

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, enerji başta olmak üzere Türkiye-Rusya ilişkileri ile Ukrayna krizi ve Suriye dahil bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye’de bir doğal gaz merkezi kurulması yönünde altyapıyı güçlendirdiklerini ve güçlendirmeye devam ettiklerini belirterek, bu konuda en kısa sürede yol haritasını tamamlayıp uygulamaya yönelik somut adımları atmayı hedeflediklerini ifade etti. Ukrayna kriziyle ilgili müzakerelerin olumlu sonuç verdiğine tahıl koridoru, esir değişimi ve Zaporijya Nükleer Santrali çevresindeki güvenli bölge girişimlerinde şahit olduklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, barış ve müzakere çağrılarının tek taraflı ateşkes ilanı ve adil çözüm vizyonuyla desteklenmesi gerektiğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK/PYD/YPG’nin Türkiye’nin sınır bölgelerinden, özellikle Tel Rifat ve Münbiç’ten temizlenmesi için artık somut adım atılması gerektiğini vurgulayarak, Suriye konusunda somut netice almak için rejimin yapıcı olması ve siyasi süreçte birtakım adımları hayata geçirmesi gerekli olduğunu ifade etti.

türkiye

suriye

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, vladimir putin, suriye, türkiye, rusya, doğalgaz, görüşme