https://sputniknews.com.tr/20231214/ab-gurcistana-aday-ulke-statusu-verdi-1078481672.html

AB, Gürcistan'a aday ülke statüsü verdi

AB, Gürcistan'a aday ülke statüsü verdi

Avrupa Birliği (AB) Gürcistan'a adaylık statüsü verirken, Ukrayna ve Moldova'yla da katılım müzakerelerini başlatma kararı aldı. 14.12.2023, Sputnik Türkiye

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Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, Brüksel’deki zirvede, Gürcistan’a aday ülke statüsü verme kararını aldı.AB Konseyi Başkanı Charles Michel, X sosyal medya paylaşımında, “AB Konseyi, Gürcistan’a aday statüsü verdi” diye yazdı.Michel ayrıca Ukrayna ve Moldova ile katılım müzakerelerinin başlatılmasına karar verildiğini bildirdi.Öte yandan Bosna-Hersek için hiçbir karar çıkmadı. Michel’in sözlerine göre, bu ülkeyle “üyelik kriterlerine uygunluk derecesine ulaşır ulaşmaz” müzakerelerin başlayacağını belirtti.Ukrayna ve Moldova, Haziran 2022’de aday statüsünü almıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231212/avrupa-birligi-duzensiz-sinir-gecislerinde-son-7-yilin-rekorunu-kirdi-1078367072.html

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