https://sputniknews.com.tr/20230108/brezilyada-bolsonaro-destekcileri-kongre-binasini-isgal-etti-1065528285.html

Brezilya'da Bolsonaro destekçileri Kongre binasını işgal etti

Brezilya'da Bolsonaro destekçileri Kongre binasını işgal etti

Brezilya'da seçimi kaybeden eski başkan Jair Bolsonaro'nun destekçileri Kongre binasını işgal etti. 08.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-08T22:22+0300

2023-01-08T22:22+0300

2023-01-08T22:28+0300

brezilya

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Brezilya'da Kongre binası eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun destekçileri tarafından işgal edildi.Reuters'ın haberine göre, Bolsonaro destekçileri güvenlik güçlerinin kurduğu barikatı aşarak Kongre binasını işgal etti.NTV'nin CNN Brasil'e dayandırdığı habere göre, protestocular Planalto Sarayı'nın otoparkını da kapattı.Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula Silva ise şu anda Sao Paulo eyaletinde resmi bir gezide bulunuyor.

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