https://sputniknews.com.tr/20230104/iktidari-kaybeden-bolsonaro-abdde-fast-food-yerken-goruntulendi-1065375366.html
İktidarı kaybeden Bolsonaro, ABD'de fast food yerken görüntülendi
İktidarı kaybeden Bolsonaro, ABD'de fast food yerken görüntülendi
Seçimleri kaybeden ve devir teslim törenine katılmadan ABD’ye giden eski Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro, ABD’de fast-food yerken görüntülendi. 04.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-04T14:29+0300
2023-01-04T14:29+0300
2023-01-04T14:29+0300
dünya
jair bolsonaro
lula da silva
brezilya
abd
seçimler
fast food
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Pazar günü, Brezilya'dan Luiz Inácio Lula de Silva, solcu bir aktivist olarak başlayan, sekiz yıl üst düzey görevlerde bulunan, iki yıl daha yolsuzluk suçlamalarıyla hapis cezasına çarptırılan bir sürecin ardından cumhurbaşkanlığına geri döndü. Lula da Silva, yüzde 50.9 oy oranıyla rakibi olan lider Jair Bolsonaro'ya karşı galibiyetinin ardından yetki belgesini bir temizlik işçisinin elinden almıştı. Devir teslim törenine katılmayan eski lider Bolsonaro ise görevi devretmesine iki gün kala ABD'ye gitmişti. Bolsonaro, son olarak tek başına bir fast-food restoranında kızartılmış tavuk yerken görüntülendi.
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jair bolsonaro, lula da silva, brezilya, abd, seçimler, fast food
jair bolsonaro, lula da silva, brezilya, abd, seçimler, fast food
İktidarı kaybeden Bolsonaro, ABD'de fast food yerken görüntülendi
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Seçimleri kaybeden ve devir teslim törenine katılmadan ABD’ye giden eski Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro, ABD’de fast-food yerken görüntülendi.
Pazar günü, Brezilya'dan Luiz Inácio Lula de Silva, solcu bir aktivist olarak başlayan, sekiz yıl üst düzey görevlerde bulunan, iki yıl daha yolsuzluk suçlamalarıyla hapis cezasına çarptırılan bir sürecin ardından cumhurbaşkanlığına geri döndü.
Lula da Silva, yüzde 50.9 oy oranıyla rakibi olan lider Jair Bolsonaro'ya karşı galibiyetinin ardından yetki belgesini bir temizlik işçisinin elinden almıştı.
Devir teslim törenine katılmayan eski lider Bolsonaro ise görevi devretmesine iki gün kala ABD'ye gitmişti.
Bolsonaro, son olarak tek başına bir fast-food restoranında kızartılmış tavuk yerken görüntülendi.