https://sputniknews.com.tr/20230104/iktidari-kaybeden-bolsonaro-abdde-fast-food-yerken-goruntulendi-1065375366.html

İktidarı kaybeden Bolsonaro, ABD'de fast food yerken görüntülendi

İktidarı kaybeden Bolsonaro, ABD'de fast food yerken görüntülendi

Seçimleri kaybeden ve devir teslim törenine katılmadan ABD’ye giden eski Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro, ABD’de fast-food yerken görüntülendi. 04.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-04T14:29+0300

2023-01-04T14:29+0300

2023-01-04T14:29+0300

dünya

jair bolsonaro

lula da silva

brezilya

abd

seçimler

fast food

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/0b/1062184458_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_8b74d2d3544710d585995c32ee863af3.jpg

Pazar günü, Brezilya'dan Luiz Inácio Lula de Silva, solcu bir aktivist olarak başlayan, sekiz yıl üst düzey görevlerde bulunan, iki yıl daha yolsuzluk suçlamalarıyla hapis cezasına çarptırılan bir sürecin ardından cumhurbaşkanlığına geri döndü. Lula da Silva, yüzde 50.9 oy oranıyla rakibi olan lider Jair Bolsonaro'ya karşı galibiyetinin ardından yetki belgesini bir temizlik işçisinin elinden almıştı. Devir teslim törenine katılmayan eski lider Bolsonaro ise görevi devretmesine iki gün kala ABD'ye gitmişti. Bolsonaro, son olarak tek başına bir fast-food restoranında kızartılmış tavuk yerken görüntülendi.

brezilya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

jair bolsonaro, lula da silva, brezilya, abd, seçimler, fast food